Clarificări în criza STB. GRAMPET Group a evitat blocarea conturilor STB sau ale Primăriei: Suntem dispuși să renunțăm la 90% din creanța acumulată

GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani fac precizări oficiale cu privire la insolvența STB și la litigiile cu transportatorul public din Capitală. Compania arată că a evitat executarea silită a conturilor Primăriei, că a propus renunțarea la 90% din penalități pentru salvarea transportului bucureștean și că nu a avut nicio implicare în desemnarea casei de insolvență Euro Insol.

Grupul GRAMPET și Electroputere VFU Pașcani au transmis marți, 20 octombrie, o serie de precizări oficiale în urma informațiilor apărute recent în spațiul public legate de procedura de insolvență a Societății de Transport București (STB) și de litigiile financiare dintre părți.

Reprezentanții companiei subliniază că au urmărit constant identificarea unor soluții pentru menținerea activității STB și că au evitat executarea silită, deși dețineau hotărâri judecătorești definitive care le permiteau blocarea conturilor STB sau ale Primăriei Capitalei.

Renunțare masivă la creanțe: În data de 21 iulie 2026, GRAMPET Group a propus public renunțarea la 90% din creanța acumulată, în încercarea de a debloca situația financiară a STB și de a preveni un impact negativ asupra transportului public din București.

Fără implicare în desemnarea administratorului judiciar: Compania precizează că numirea administratorului judiciar provizoriu (EURO INSOL S.P.R.L., societatea condusă de Remus Borza) a fost decizia exclusivă a judecătorului-sindic din cadrul procedurii de insolvență deschise chiar la cererea STB. GRAMPET și Electroputere VFU Pașcani nu au propus și nu au susținut această numire.

Drepturi confirmate în instanță: Creanța deținută de Electroputere VFU Pașcani se bazează pe decizii definitive. La 30 octombrie 2025, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a emis pentru a treia oară o decizie favorabilă companiei, confirmată ulterior de Curtea de Apel București.

Compania își exprimă susținerea pentru clarificarea cauzelor care au dus la dificultățile financiare ale STB de către instituțiile abilitate, subliniind că litigiile comerciale trebuie analizate strict pe baza contractelor și a hotărârilor judecătorești.