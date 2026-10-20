Clarificări în criza STB. GRAMPET Group a evitat blocarea conturilor STB sau ale Primăriei: Suntem dispuși să renunțăm la 90% din creanța acumulată
SURSA FOTO: STB - Tramvai, Bucuresti
GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani fac precizări oficiale cu privire la insolvența STB și la litigiile cu transportatorul public din Capitală. Compania arată că a evitat executarea silită a conturilor Primăriei, că a propus renunțarea la 90% din penalități pentru salvarea transportului bucureștean și că nu a avut nicio implicare în desemnarea casei de insolvență Euro Insol.
GRAMPET Group clarifică situația Electroputere VFU Pașcani – STB: Ne-am declarat dispuși să renunțăm la 90% din creanța acumulată pentru a evita blocarea transportului public
Grupul GRAMPET și Electroputere VFU Pașcani au transmis marți, 20 octombrie, o serie de precizări oficiale în urma informațiilor apărute recent în spațiul public legate de procedura de insolvență a Societății de Transport București (STB) și de litigiile financiare dintre părți.
Reprezentanții companiei subliniază că au urmărit constant identificarea unor soluții pentru menținerea activității STB și că au evitat executarea silită, deși dețineau hotărâri judecătorești definitive care le permiteau blocarea conturilor STB sau ale Primăriei Capitalei.
Principalele clarificări transmise de GRAMPET Group
Renunțare masivă la creanțe: În data de 21 iulie 2026, GRAMPET Group a propus public renunțarea la 90% din creanța acumulată, în încercarea de a debloca situația financiară a STB și de a preveni un impact negativ asupra transportului public din București.
Fără implicare în desemnarea administratorului judiciar: Compania precizează că numirea administratorului judiciar provizoriu (EURO INSOL S.P.R.L., societatea condusă de Remus Borza) a fost decizia exclusivă a judecătorului-sindic din cadrul procedurii de insolvență deschise chiar la cererea STB. GRAMPET și Electroputere VFU Pașcani nu au propus și nu au susținut această numire.
Drepturi confirmate în instanță: Creanța deținută de Electroputere VFU Pașcani se bazează pe decizii definitive. La 30 octombrie 2025, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a emis pentru a treia oară o decizie favorabilă companiei, confirmată ulterior de Curtea de Apel București.
Compania își exprimă susținerea pentru clarificarea cauzelor care au dus la dificultățile financiare ale STB de către instituțiile abilitate, subliniind că litigiile comerciale trebuie analizate strict pe baza contractelor și a hotărârilor judecătorești.
Comunicatul integral transmis astăzi, 20 octombrie
„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la situația STB și la implicarea GRAMPET Group în procedura de insolvență a societății, facem următoarele precizări:
- GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani au susținut constant, prin mesaje publice și demersuri instituționale, identificarea unor soluții care să asigure continuitatea activității STB și evitarea insolvenței societății.
Deși sentințele judecătorești definitive obținute în instanță permiteau executarea silită a penalităților rezultate din litigiu, am ales cu bună-credință să nu blocăm conturile Societății de Transport București sau ale Primăriei, evitând conștient riscul unui blocaj instituțional major care ar fi afectat direct cetățenii.
Cea mai concretă dovadă a acestei abordări este propunerea făcută publică la 21 iulie 2026, prin care GRAMPET Group s-a declarat dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată, în cadrul unui acord menit să contribuie la depășirea blocajului existent și la gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB. Inițiativa a fost gândită pentru protejarea transportului public din Capitală și pentru a aduce la aceeași masă toate părțile relevante.
- În cadrul procedurii de insolvență deschise la cererea STB, desemnarea administratorului judiciar provizoriu a revenit exclusiv judecătorului-sindic. GRAMPET Group și Electroputere VFU Pașcani nu au propus și nu au susținut societatea domnului Remus Borza, EURO INSOL S.P.R.L., în această procedură.
- Creanța Electroputere VFU Pașcani are la bază hotărâri judecătorești definitive. La 30 octombrie 2025, compania a obținut pentru a treia oară o decizie favorabilă din partea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), confirmată definitiv, de fiecare dată, de Curtea de Apel București.
GRAMPET Group consideră că un litigiu comercial și obligațiile financiare aferente se analizează pe baza documentelor contractuale și a hotărârilor judecătorești relevante. Cauzele dificultăților financiare ale STB și eventualele responsabilități se stabilesc de către instituțiile competente, pe baza documentelor, iar GRAMPET Group susține pe deplin o astfel de clarificare”, au transmis reprezentanții GRAMPET Group.
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