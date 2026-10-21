AnimaWings cere din nou intrarea în insolvență. Compania aeriană a raportat pierderi de peste 110 milioane de

Compania aeriană ANIMA WINGS AVIATION SA București a depus o nouă cerere de intrare în insolvență, după ce prima solicitare a fost respinsă de instanță din cauza lipsei unor documente obligatorii. De această dată, societatea deținută de frații Ion Cristian Pandel și Marius Gabriel Pandel, patronii agenției de turism Christian Tour, a apelat la firma de avocatură SCA Piperea & Asociații. Situația financiară a companiei este marcată de pierderi de peste 110 milioane de lei, datorii de peste 157 de milioane de lei și capitaluri proprii negative.

Pe 20 octombrie 2026, ANIMA WINGS AVIATION SA București, identificată prin CUI/CIF 41404510, a depus o nouă cerere de intrare în insolvență. Prima solicitare de acest tip a fost respinsă de instanță deoarece debitoarea nu a depus toate documentele prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Prima cerere a fost înregistrată în Dosarul nr. 40903/3/2026. Pentru noua solicitare, compania a apelat la serviciile firmei de avocatură SCA Piperea & Asociații.

Dosarul noii cereri de insolvență este înregistrat cu numărul 44113/3/2026. Dacă sunt respectate prevederile legale privind calendarul procedurii, primul termen de judecată ar trebui programat până la sfârșitul lunii octombrie 2026, notează Supervizor.

Totuși, există posibilitatea ca noua cerere să fie judecată la aceeași dată cu un alt dosar privind insolvența companiei. Este vorba despre Dosarul nr. 43370/3/2026, în care mai multe creditoare au solicitat deschiderea procedurii împotriva ANIMA WINGS AVIATION SA. În acest context, există șanse mari ca și noua cerere a debitoarei să fie judecată pe 11 noiembrie 2026, în cazul conexării dosarelor.

Dosarul nr. 43370/3/2026 reunește cereri de insolvență formulate împotriva ANIMA WINGS AVIATION SA de 27 de creditoare.

Printre acestea se numără în special aeroporturi și companii din domeniul aviației, dar și Banca Transilvania.

Numărul creditorilor care au solicitat deschiderea procedurii de insolvență evidențiază amploarea problemelor cu care se confruntă societatea. Cererile acestora fac obiectul dosarului aflat pe rolul instanței, separat de noua solicitare depusă de companie.

Posibila conexare a celor două dosare ar putea influența calendarul judecării cererii formulate de ANIMA WINGS AVIATION SA, urmând ca instanța să stabilească modul de soluționare a solicitărilor.

ANIMA WINGS AVIATION SA este deținută de frații Ion Cristian Pandel și Marius Gabriel Pandel, patronii agenției de turism Christian Tour.

Compania aeriană a depus bilanțul aferent anului 2025 abia înainte de prima cerere de intrare în insolvență. Documentul financiar prezintă rezultate negative, cu pierderi semnificative, datorii ridicate și capitaluri proprii negative.

Potrivit bilanțului, ANIMA WINGS AVIATION SA a înregistrat în 2025 pierderi de 110.740.685 de lei, la o cifră de afaceri de 330.828.411 lei.

În același timp, datoriile companiei s-au ridicat la 157.077.655 de lei, în timp ce capitalurile proprii au fost negative, ajungând la minus 107.690.919 lei.

Rezultatele financiare au fost obținute cu un număr de 150 de angajați.

Prin urmare, situația financiară raportată pentru anul 2025 indică pierderi de peste 110 milioane de lei, datorii de peste 157 de milioane de lei și un nivel negativ al capitalurilor proprii de peste 107 milioane de lei.

Noua cerere depusă de ANIMA WINGS AVIATION SA vine după respingerea primei solicitări din cauza documentelor incomplete. De această dată, compania este reprezentată de SCA Piperea & Asociații.

În paralel, cele 27 de creditoare care au formulat cereri de insolvență împotriva societății sunt implicate în procedura înregistrată în Dosarul nr. 43370/3/2026. Printre acestea se află aeroporturi, companii din industria aviației și Banca Transilvania.

În funcție de evoluția procedurilor judiciare și de eventuala conexare a dosarelor, cererea depusă pe 20 octombrie ar putea fi judecată pe 11 noiembrie 2026.

Până la soluționarea cererilor de către instanță, ANIMA WINGS AVIATION SA se confruntă cu o situație financiară dificilă, reflectată de rezultatele raportate pentru anul 2025 și de existența mai multor solicitări de deschidere a procedurii de insolvență.