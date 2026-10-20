Afaceri de 195 de milioane de lei și venituri nedeclarate la Fisc. Șapte persoane din aceeași familie au fost trimise în judecată

Șapte persoane înrudite între ele au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Ancheta vizează activitatea a șase societăți din județul Ilfov, care comercializau deșeuri metalice în perioada 2018–2019. Procurorii susțin că firmele nu au declarat venituri de 133 de milioane de lei. Prejudiciul calculat pentru bugetul de stat depășește 7,6 milioane de lei.

Dosarul de evaziune fiscală vizează șapte persoane din aceeași familie, acuzate că au controlat, în perioada 2018–2019, șase societăți comerciale din județul Ilfov, specializate în colectarea și vânzarea deșeurilor feroase și neferoase, în principal cupru.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat luni trimiterea în judecată a celor șapte inculpați, în stare de libertate, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Societățile administrate de aceștia colectau deșeuri metalice, pe care ulterior le comercializau către mari operatori de reciclare din regiunea București–Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, cele șase firme au încasat împreună 195 de milioane de lei în cei doi ani analizați. Cu toate acestea, niciuna dintre societăți nu a declarat fiscal veniturile obținute din vânzarea deșeurilor în anul 2019.

În cazul a trei dintre firme, procurorii au constatat că veniturile nu au fost declarate nici pentru anul 2018. În total, suma veniturilor sustrase de la impozitare a ajuns la 133 de milioane de lei, potrivit News.ro.

Anchetatorii au identificat un mecanism prin care sumele încasate din comercializarea deșeurilor metalice erau retrase din conturile bancare ale societăților și justificate ulterior prin documente care indicau presupuse achiziții de la persoane fizice.

Potrivit procurorilor, o parte importantă dintre persoanele înscrise în aceste documente aveau identități fictive sau erau decedate. În plus, aproape toate operațiunile consemnate aveau aceeași valoare, corespunzătoare plafonului legal pentru plățile în numerar către o persoană fizică într-o singură zi.

„Banii încasaţi prin bancă erau retraşi în numerar, iar pentru a justifica retragerile, inculpaţii întocmeau borderouri de achiziţie din care rezulta că deşeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice. Mare parte dintre pretinşii furnizori înscrişi în borderouri erau persoane cu identităţi fictive sau decedate, iar aproape toate poziţiile indicau aceeaşi cantitate – 500 kg de cupru la 20 lei/kg, totalizând 10.000 de lei, mai exact plafonul legal pentru plăţile în numerar către o persoană fizică într-o zi. Prin acest mecanism, cheltuielile fictive cu achiziţiile acopereau integral veniturile din vânzări, astfel încât societăţile nu înregistrau profit şi nu plăteau impozit”, precizează procurorii.

Conform anchetei, înregistrarea acestor cheltuieli fictive permitea firmelor să compenseze integral veniturile realizate din vânzări, astfel încât să nu declare profit impozabil.

Prejudiciul stabilit de anchetatori pentru perioada 2018–2019 se ridică la 7.623.947,08 lei și reprezintă impozitul pe profit pe care societățile nu l-ar fi achitat către bugetul de stat.

Pentru recuperarea acestei sume, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor aparținând inculpaților.

Separat, anchetatorii au instituit sechestru în vederea confiscării extinse asupra a cinci terenuri și două autoturisme, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei.

Bunurile respective sunt înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați. Potrivit procurorilor, acestea ar fi fost achiziționate din fondurile obținute prin activitatea infracțională investigată.

După finalizarea urmăririi penale, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au înaintat rechizitoriul Tribunalului Ilfov, instanța care urmează să judece cauza.

Odată cu trimiterea dosarului în instanță, anchetatorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor vizate de investigație.

Cercetările au fost desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice.