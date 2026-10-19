Când află Călin Georgescu dacă scapă de Arestul Central. Procedura după ce DIICOT a contestat decizia judecătorilor

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu rămâne în Arestul Central până pe 23 octombrie, când Curtea de Apel București va decide dacă îl plasează în arest la domiciliu. Echipa sa a confirmat că dosarul a fost înaintat instanței după contestația DIICOT.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a transmis un nou mesaj susținătorilor săi.

Inculpatul a anunțat că judecătorii de la Curtea de Apel București vor analiza pe 23 octombrie dacă îi vor permite să părăsească Arestul Central.

Reprezentanții fostului candidat au precizat prin intermediul paginii sale de Facebook că au primit încheierea motivată în dimineața zilei de 19 octombrie 2026.

Aceștia au explicat că dosarul a fost înaintat în mod oficial către Curtea de Apel București pentru soluționarea contestației formulate de procurori, termenul fiind stabilit pentru vineri, 23 octombrie 2026.

În același mesaj, echipa le-a mulțumit susținătorilor pentru răbdare și i-a îndemnat să aștepte informațiile venite exclusiv din surse oficiale.

„CLARIFICARE 19 octombrie 2026 În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026 ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, este mesajul apărut luni după-amiază pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu ar urma să fie plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a anulat mandatul de arestare preventivă. Hotărârea nu este însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o deja. Astfel, fostul candidat la prezidențiale va rămâne în spatele gratiilor până când Curtea de Apel București va lua o decizie finală.

Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe de o gravitates deosebită.

Anchetatorii au demarat cercetările în urma plângerii depuse de un om de afaceri din Buzău, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro după ce i s-a promis o finanțare externă de 6 milioane de euro.

În paralel cu aceste evoluții juridice, fostul candidat se bucură în continuare de sprijinul simpatizanților săi. Zeci de oameni s-au adunat duminică, 18 octombrie, în fața Parlamentului European din Bruxelles pentru a protesta împotriva măsurii de arestare preventivă.

Manifestanții au afișat steaguri și un banner uriaș cu mesajul, în limba engleză, că Georgescu este persecutat politic.

Participanții au scandat lozinci de susținere precum „Călin Georgescu este președinte” și „Noi l-am votat, voi l-ați arestat”, dar au transmis și mesaje critice la adresa președintelui Nicușor Dan.

În plus, mai mulți protestatari au transmis întreaga acțiune în direct pe rețeaua TikTok.