Patru milioane de români ar putea scăpa de drumurile pentru ajutoare. Guvernul schimbă regulile pentru plata facturilor

Aproximativ patru milioane de români ar putea beneficia de un nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru plata facturilor la energie electrică și gaze naturale. Guvernul propune ca subvențiile să fie deduse direct din facturi, fără ca beneficiarii să mai fie nevoiți să meargă la poștă sau la primărie. Măsura ar urma să se aplice persoanelor cu venituri lunare de până la 3.500 de lei. Implementarea sistemului ar putea dura însă mai mult de un an.

Aproximativ patru milioane de români cu venituri reduse ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru acordarea subvențiilor la energie electrică și gaze naturale potrivit sistemului propus de noul Guvern. Sprijinul financiar ar urma să fie calculat automat și scăzut din valoarea facturilor, astfel încât beneficiarii să achite doar diferența rămasă.

În prezent, persoanele vulnerabile trebuie să parcurgă mai multe etape administrative pentru a beneficia de ajutoarele acordate de stat. În anumite situații, acestea sunt nevoite să se deplaseze la oficiile poștale sau la primării pentru a solicita ori utiliza sprijinul financiar.

Printre beneficiarii actualului sistem se numără și Gheorghița, o pensionară care încasează lunar 1.200 de lei. Femeia primește un ajutor de 50 de lei pentru plata energiei electrice, însă trebuie să meargă la poștă pentru a beneficia de această sumă., scrie observatornews.ro.

„Mai plăteam şi din mână lumina, că nu ajungeau ăia 50 de lei consumul”, a spus Gheorghiţa.

Pensionara a depus recent o nouă solicitare la primărie pentru acordarea ajutorului de încălzire. Aceasta speră să obțină un sprijin financiar mai mare, care să îi permită să cumpere și lemnele necesare pentru sezonul rece.

Noul mecanism pregătit de autorități ar urma să includă persoanele care realizează venituri lunare de cel mult 3.500 de lei, eliminând necesitatea deplasărilor la instituțiile publice pentru obținerea sprijinului destinat plății energiei electrice și gazelor naturale.

Potrivit propunerii, instituțiile responsabile vor verifica veniturile beneficiarilor și vor stabili valoarea subvenției pentru fiecare persoană eligibilă. Suma aprobată va fi dedusă direct din factură, fără ca beneficiarul să mai fie obligat să solicite separat plata ajutorului.

Estimările prezentate indică faptul că aproximativ patru milioane de români ar putea fi incluși în acest sistem.

Expertul în energie Mihnea Cătuți consideră că acordarea automată a sprijinului ar putea elimina una dintre principalele dificultăți întâmpinate de persoanele vulnerabile, respectiv obligația de a depune solicitări pentru a beneficia de ajutoarele disponibile.

„Ideea este foarte bună şi de altfel este cam singurul model care s-a dovedit că funcţionează la nivel european. Problema este că întotdeauna când există aceste sisteme în care trebuie să existe un aplicant, de cele mai multe ori, persoanele nu ajung să beneficieze de sprijinul respectiv”, a explicat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Deși Guvernul a anunțat intenția de a modifica procedura de acordare a subvențiilor, autoritățile nu au stabilit deocamdată valoarea ajutorului financiar care ar urma să fie dedus din facturile beneficiarilor.

Implementarea mecanismului presupune conectarea bazelor de date administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Muncii, registrul consumatorilor vulnerabili și furnizorii de energie.

Prin intermediul acestor sisteme informatice, autoritățile ar urma să verifice veniturile persoanelor eligibile și să determine cuantumul sprijinului acordat.

Totodată, furnizorii vor trebui să adapteze sistemele de facturare, astfel încât subvențiile aprobate să fie evidențiate și deduse automat din sumele datorate de consumatori.

Aceste modificări administrative și tehnice necesită timp, iar noua procedură nu va putea fi aplicată imediat.

Mihnea Cătuți estimează că perioada necesară pentru trecerea de la propunerea actuală la funcționarea efectivă a mecanismului ar putea depăși un an. Expertul a amintit că, între timp, consumatorii vulnerabili pot utiliza sistemul de vouchere existent.

„De la propunere până la implementare cred că ne aşteptăm la peste un an de zile. Există până la finalul acestui an şi acest sistem cu vouchere care oferă totuşi un ajutor consumatorilor vulnerabili”, a mai precizat Mihnea Cătuţi.

Până la introducerea mecanismului de deducere automată a subvențiilor, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor beneficia în continuare de formele actuale de sprijin financiar pentru plata utilităților.

Pentru încălzirea locuințelor, statul acordă ajutoare care pot ajunge până la 500 de lei, în perioada noiembrie-martie, în funcție de condițiile prevăzute pentru acordarea sprijinului.

În cazul gazelor naturale, ajutorul menționat în actualul sistem este cuprins între 10 și 70 de lei lunar, în timp ce pentru plata energiei electrice este disponibil un sprijin de 50 de lei pe lună.

Aceste ajutoare rămân în vigoare în perioada în care autoritățile pregătesc modificările necesare pentru introducerea sistemului automat de acordare a subvențiilor.