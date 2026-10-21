ANAF are de încasat aproape 1 milion de euro de la Klaus Iohannis. Adrian Nica, detalii privind sechestrul și executarea silită

ANAF intensifică demersurile legale pentru a recupera aproape un milion de euro de la fostul președinte Klaus Iohannis, sumă provenită din chiriile încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pierdut în instanță. Șeful Fiscului, Adrian Nica, dă asigurări că instituția va epuiza toate pârghiile, inclusiv executarea silită, pentru a recupera fiecare leu datorat bugetului de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă demersurile legale pentru a recupera de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, o sumă care se apropie de un milion de euro.

Banii reprezintă veniturile obținute din chiriile pentru un imobil situat în Sibiu, imobil pe care fostul șef de stat l-a pierdut definitiv în instanță.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat în cadrul unui podcast realizat de Vlad Mercori că instituția pe care o conduce utilizează toate pârghiile legale disponibile pentru a recupera sumele datorate bugetului de stat, indiferent de identitatea persoanelor implicate.

Întrebat despre șansele ca statul să recupereze banii de la Klaus Iohannis, șeful Fiscului a explicat că instituția aplică aceleași măsuri de executare silită pentru orice debitor.

Adrian Nica a menționat că au fost inițiate demersuri precum solicitarea de instituire a sechestrului asigurător și că în prezent litigiul se află pe rolul instanțelor de judecată.

Șeful ANAF s-a arătat încrezător în calitatea apărării pregătite de juriștii instituției și a subliniat că nu ar fi inițiat acest proces dacă nu ar fi fost convins de necesitatea recuperării fiecărui leu datorat statului.

„Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile, așa cum le-ai menționat, inclusiv încercarea de a pune un sechestru pentru a obține acești bani. Noi cu situația în cauză suntem în instanță. Procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul”, a afirmat Adrian Nica.

În cadrul aceluiași dialog, Adrian Nica a precizat că toate acțiunile recente apărute în spațiul public legate de acest dosar au fost demarate în timpul mandatului său la conducerea Fiscului.

El a reiterat decizia fermă de a depune toate eforturile legale pentru recuperarea creanțelor, precizând că dosarul fostului președinte nu este un caz izolat în activitatea ANAF.

„Toată această informație, din tot ce a apărut, din tot ce a apărut în media legat de cazul pe care l-ai spus, a fost demarat pe mandatul meu. Dacă nu aș fi crezut că ANAF trebuie să-și recupereze chiar și un leu de la oricine, indiferent de cum îl cheamă și nu e singurul caz care a apărut în zona publică, în care ANAF face tot ce poate pentru a-și recupera banii, nu aș fi inițiat astfel de acțiuni și fără să fac pronosticuri, te asigur că vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu”, a adăugat președintele ANAF.

Întrebat dacă se teme de posibile repercusiuni personale în urma acestor demersuri vizând fostul deținător al celei mai înalte funcții din statul român, Adrian Nica a mărturisit că, deși are uneori ezitări firești, își dorește să ducă până la capăt drumul pe care a pornit.

„Mă gândesc din când în când, sunt om, dar am început un drum și vreau să-l duc până la capăt”, a afirmat Nica.

Obligația financiară provine din chiriile încasate timp de 17 ani de la o instituție bancară care a funcționat în spațiul respectiv, valoarea inițială a chiriei fiind de aproximativ 300.000 de euro.

Imobilul din Sibiu intrase în posesia fostului cuplu prezidențial printr-un certificat de moștenire care a fost ulterior declarat ilegal de către instanțele de judecată.

Baza legală a creanței a fost stabilită definitiv în urmă cu 3 ani, însă ANAF nu a cerut la momentul respectiv desființarea certificatului de moștenitor, iar solicitările ulterioare au fost inițial respinse de instanță din cauza depășirii termenelor.

Ulterior, organele fiscale au deschis o acțiune separată în instanță, fapt ce a permis emiterea unei somații oficiale de plată. Ca urmare a adăugării dobânzilor și a penalităților de întârziere acumulate de-a lungul timpului, suma totală solicitată de stat a ajuns la aproape un milion de euro.

Conform legislației fiscale în vigoare, din momentul primirii somației de plată, debitorul beneficiază de un termen legal de 15 zile pentru a achita voluntar debitul înainte ca ANAF să treacă la procedurile de executare silită.

Înainte de pronunțarea deciziei definitive, fostul președinte Klaus Iohannis declarase public că va restitui sumele încasate de îndată ce instanța va da o hotărâre finală.