CCR clarifică regulile executării silite. Este sau nu legală poprirea conturilor bancare fără ca românii să fie somați în prealabil

Curtea Constituțională a României a stabilit că executarea silită prin poprirea conturilor fără o somație prealabilă a debitorului este pe deplin constituțională. Prin Decizia nr. 235/2026, judecătorii au explicat că măsura previne ascunderea rapidă a banilor și asigură celeritatea procedurii, în timp ce drepturile persoanelor urmărite rămân protejate prin posibilitatea de a formula ulterior o contestație la executare.

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit că blocarea conturilor sau poprirea creanțelor fără o avertizare prealabilă a debitorului respectă Legea Fundamentală.

Decizia nr. 235/2026, instanța de contencios constituțional a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 783 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

Judecătorii au concluzionat că măsura este pe deplin justificată de necesitatea asigurării celerității executării silite, în condițiile în care debitorii beneficiază de garanții jurisdicționale suficiente după aplicarea popririi, arată o analiză juridice.ro.

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională explică faptul că efectul de surpriză este esențial în cazul popririi pentru a preveni golirea de conținut a executării silite.

Spre deosebire de urmărirea bunurilor mobile sau imobile aflate în posesia directă a debitorului, unde riscul înstrăinării imediate este diferit, sumele de bani sau creanțele deținute la terți pot fi transferate sau retrase instantaneu.

Prin urmare, o somație prealabilă i-ar avertiza pe debitorii rău-platnici și ar compromite șansele creditorului de a-și recupera creanța.

Din această perspectivă, CCR a reținut că tratamentul procedural diferențiat aplicat debitorilor supuși popririi nu încalcă principiul egalității în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituție. Regulile de procedură pot institui soluții distincte pentru situații juridice diferite, atâta timp cât există o justificare obiectivă și rezonabilă.

Obiectul urmăririi fiind reprezentat de disponibilități bănești gestionate de un terț poprit (cum ar fi o bancă sau un angajator), celeritatea măsurii devine o condiție obligatorie pentru eficiența actului de justiție.

În ceea ce privește criticile referitoare la restrângerea accesului liber la justiție și a dreptului la apărare, instanța constituțională a subliniat că drepturile debitorului nu sunt anulate.

Constituția nu obligă legiuitorul să prevadă etape sau avertizări prealabile în toate procedurile, ci garantează posibilitatea reală de a supune actele de executare controlului judecătoresc.

Astfel, debitorul înștiințat ulterior dispune de un instrument procesual eficient: contestația la executare. Prin intermediul acesteia, persoana urmărită poate invoca toate apărările de fond și de formă, solicitând instanței de judecată anularea sau suspendarea măsurilor nelegale.

De asemenea, în cadrul procedurii contencioase de validare a popririi, atât debitorul, cât și terțul poprit au posibilitatea de a formula apărări complete.

Curtea a clarificat totodată că absența somației nu echivalează cu o prezumție generală de rea-credință la adresa debitorilor, ci constituie doar o tehnică procedurală neutră menită să protejeze drepturile creditorilor.

Hotărârea nr. 235/2026 reconfirmă o linie jurisprudențială stabilă a CCR, reflectată anterior în decizii precum nr. 181/2006, nr. 161/2010 sau nr. 510/2010. Prin menținerea acestei orientări, Curtea oferă un reper clar de interpretare pentru practicienii dreptului, instanțe și executori judecătorești.