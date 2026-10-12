ANAF poate bloca banii din conturile românilor! Ce sume poate lua Fiscul și ce venituri sunt protejate de poprire?

ANAF poate bloca banii din conturile românilor care au datorii la stat, dar nu toate veniturile pot fi executate silit în aceleași condiții. Salariile, pensiile și anumite indemnizații beneficiază de protecție legală. Ce sume poate reține Fiscul, ce bani trebuie să rămână în cont și cum pot fi recuperate veniturile blocate nelegal?

ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă executarea silită este supusă unor limite legale. În 2026, anumite sume provenite din salarii și pensii beneficiază de protecție, iar unele indemnizații și ajutoare nu pot fi executate silit. Regulile diferă în funcție de proveniența banilor și de valoarea veniturilor.

Potrivit Articolului 236 din Codul Fiscal, ANAF poate pune poprire pe sumele de bani în lei sau în valută, precum și pe alte disponibilități bănești care aparțin persoanelor cu datorii la stat. Astfel, banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii pot fi folosiți pentru recuperarea creanțelor fiscale, dacă nu beneficiază de o protecție prevăzută de lege.

De exemplu, dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, Fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoanei i-ar rămâne 2.000 de lei, dacă nu există alte obligații sau cheltuieli de executare.

În cazul economiilor obișnuite, legea nu impune păstrarea unei sume minime în cont pentru acoperirea cheltuielilor zilnice. Situația este diferită atunci când banii provin din salarii, pensii sau anumite indemnizații, pentru care există reguli speciale de protecție.

În cazul veniturilor salariale, Codul Fiscal prevede că executarea silită prin poprire se realizează în condițiile stabilite de Codul Civil. Pentru datoriile fiscale obișnuite, poate fi reținută, de regulă, cel mult o treime din venitul lunar net.

De exemplu, un angajat care câștigă 6.000 de lei net pe lună și are datorii la ANAF poate avea rețineri de maximum 2.000 de lei lunar, în condițiile aplicabile unei singure popriri pentru o datorie obișnuită. Diferența de 4.000 de lei rămâne la dispoziția sa din venitul salarial respectiv.

Dacă asupra aceluiași venit există mai multe popriri, reținerile cumulate pot ajunge, în condițiile legii, până la jumătate din salariul net. Prin urmare, suma care poate fi executată depinde și de existența altor obligații pentru care au fost instituite popriri.

Persoanele cu venituri reduse beneficiază de o protecție suplimentară. Potrivit Codului Civil, atunci când veniturile periodice sunt mai mici decât salariul minim net pe economie, acestea pot fi urmărite numai pentru partea care depășește jumătate din salariul minim net.

Această prevedere limitează sumele care pot fi reținute de la angajații cu venituri mici. Astfel, calculul popririi nu presupune întotdeauna aplicarea automată a procentului de o treime din venitul lunar. Trebuie luate în considerare valoarea venitului, natura acestuia și existența altor popriri, cu respectarea limitelor stabilite de lege.

Anumite categorii de venituri beneficiază de o protecție specială și nu pot fi executate silit pentru recuperarea datoriilor. Codul Civil prevede că unele sume cu destinație specială sunt exceptate de la urmărirea silită, indiferent de natura datoriilor.

Printre acestea se numără alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate și cele acordate în caz de deces. Sunt protejate bursele de studii acordate de stat, precum și diurnele și alte indemnizații cu destinație specială, în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, Codul Fiscal prevede protecție împotriva executării silite prin poprire pentru sumele provenite din credite nerambursabile sau din finanțări acordate de instituții și organizații naționale ori internaționale pentru derularea unor programe sau proiecte.

Astfel, existența unor datorii la stat nu înseamnă că toate sumele de bani deținute de o persoană pot fi executate silit. Veniturile exceptate în mod expres de lege beneficiază în continuare de protecția prevăzută de reglementările aplicabile.

Una dintre cele mai frecvente probleme apare atunci când o persoană își primește salariul într-un cont bancar asupra căruia a fost instituită deja o poprire. În această situație, trebuie făcută diferența între veniturile salariale, pentru care legea stabilește limite de executare, și celelalte sume existente în cont.

De exemplu, dacă titularul contului are 5.000 de lei proveniți din economii personale, acești bani nu devin automat protejați de executarea silită doar pentru că în același cont este virat și salariul. În schimb, sumele care beneficiază de protecție legală trebuie tratate potrivit regimului aplicabil fiecărei categorii de venituri.

Prin urmare, proveniența banilor este esențială pentru stabilirea sumelor care pot fi executate silit. Dacă banca blochează inclusiv venituri exceptate de la executare sau dacă reținerile depășesc limitele legale, titularul contului trebuie să solicite clarificarea situației. Pentru deblocarea sumelor protejate, pot fi necesare documente care să demonstreze proveniența acestora, precum adeverințe de salariu, extrase de cont sau decizii de acordare a indemnizațiilor.

Executarea silită fiscală începe, de regulă, prin comunicarea unei somații către persoana care are datorii la stat, potrivit Codului Fiscal. De la data comunicării somației, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru a achita obligațiile restante. În cazul în care datoria nu este plătită și nu intervine o situație prevăzută de lege care să împiedice continuarea procedurii, Fiscul poate trece la următoarele măsuri de executare silită.

În cazul popririi conturilor bancare, organul fiscal transmite băncii o adresă de înființare a popririi și îl înștiințează pe debitor. Banca trebuie să aplice măsura în condițiile legii, cu respectarea limitelor de executare și a protecției acordate anumitor categorii de venituri.

Persoanele care constată că le-au fost blocate sume protejate de lege trebuie să verifice motivul instituirii popririi și valoarea sumelor afectate. Ulterior, acestea pot solicita explicații atât băncii, cât și organului fiscal care a dispus executarea silită.

Pentru a demonstra că banii provin din salarii, pensii, alocații sau alte venituri care beneficiază de limite ori interdicții de executare, titularii conturilor pot prezenta documente justificative. Dacă poprirea a fost instituită cu încălcarea prevederilor legale, măsura poate fi contestată prin procedurile prevăzute de lege, cu respectarea termenelor aplicabile.