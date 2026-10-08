Alertă la ANAF din cauza salariilor restante ale magistraților. Conturile Fiscului ar putea fi poprite după executarea silită a datoriilor salariale

Magistrații din România au trecut la executarea silită a instanțelor pentru a-și recupera drepturile salariale restante, punând popriri pe conturile acestora. La Tribunalul Argeș, sumele blocate de judecători depășesc 30 de milioane de lei, iar Fiscul avertizează că executarea ar putea ajunge, din cauza lipsei de fonduri, să blocheze direct conturile de disponibilități ale regionalelor ANAF.

O criză fără precedent afectează sistemul judiciar și finanțele publice din România. Magistrații care au acționat statul în judecată pentru obținerea drepturilor salariale restante au început să treacă la executarea silită a instanțelor, punând popriri pe conturile acestora.

Tensiunea escaladează rapid, iar mecanismele juridice activate de creditori indică un risc iminent: procedura de executare silită ar putea ajunge, în cele din urmă, să blocheze direct conturile de disponibilități ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Dimensiunea problemei este ilustrată clar de situația de la nivel local. Un document oficial obținut de Economedia arată că 47 de magistrați au obținut, în luna august, poprirea conturilor Tribunalului Argeș. În faza inițială, executarea silită a fost demarată pentru o datorie acumulată de 26,9 milioane de lei.

Situația s-a agravat la scurt timp. În luna septembrie, suma revendicată în cadrul aceluiași dosar de executare s-a majorat substanțial, ajungând la 30,6 milioane de lei. Informația apare într-o adresă oficială transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș către conducerea centrală a ANAF.

Până la momentul redactării documentului, Tribunalul Argeș nu a reușit să indice ce sume poate pune efectiv la dispoziția administrației fiscale pentru a fi poprite sau indisponibilizate.

Absența fondurilor necesare la nivelul instanței creează un efect de cascadă cu consecințe grave pentru aparatul fiscal. În adresa transmisă conducerii ANAF, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș explică pașii procedurali derulați de la demararea executării.

La 10 august 2026, organele fiscale au primit prima adresă de înființare a popririi pentru suma de 26,92 milioane de lei, având ca debitor Tribunalul Argeș și ca creditori cei 47 de magistrați. În baza acestei notificări, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Argeș a procedat la blocarea conturilor instanței. La 3 septembrie 2026, suma a fost majorată oficial la peste 30,62 milioane de lei.

Faptul că Tribunalul Argeș nu are capacitatea financiară de a acoperi datoria expune instituția fiscală unui risc major. ANAF avertizează că există posibilitatea reală ca Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, structura de care aparține Fiscul din Argeș, să fie transformată în debitor prin procedura de validare a popririi, reglementată de Codul de procedură civilă.

În acest scenariu, creditorii nu se vor mai limita la conturile instanței, ci vor putea trece la poprirea directă a conturilor de disponibilități ale regionalei ANAF care gestionează trezoreria.

Cazul de la Tribunalul Argeș reprezintă doar vârful de lance al unui fenomen extins la nivel național. Disputa dintre Executiv și sistemul judiciar privind plățile restante a generat un conflict instituțional major, ajuns inclusiv pe masa instanțelor supreme.

Înalta Curte de Casație și Justiție a chemat Guvernul în judecată pentru a obține achitarea drepturilor salariale restante cuvenite magistraților, miza financiară totală fiind estimată la câteva miliarde de lei. Pentru a bloca litigiul, Guvernul condus de Ilie Bolojan a contestat la Curtea Constituțională existența unui conflict juridic de natură constituțională între Executiv și Înalta Curte.

Miercuri, 7 octombrie, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea premierului Ilie Bolojan. Judecătorii CCR au clarificat faptul că procedura conflictului juridic de natură constituțională nu poate fi utilizată ca o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești.

CCR a subliniat că aspectele semnalate de Guvern — precum modul de soluționare a recuzărilor, ritmul judecății, încadrarea cauzei ca urgentă, termenele de executare sau penalitățile — vizează stricta legalitate a unei decizii instanțiale.

Acestea pot fi contestate exclusiv prin căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă. Prin această decizie definitivă și general obligatorie, CCR nu a tranșat fondul disputei financiare și nici nu a confirmat corectitudinea sumelor cerute, ci a stabilit doar că Guvernul a ales o cale procesuală greșită.

Rădăcinile acestei crize se întind pe parcursul mai multor ani și au la bază un număr masiv de procese câștigate de magistrați. Aceștia au obținut majorări și recalculări salariale invocând, în principal, principiul nediscriminării.

Deși CCR a stabilit încă din deciziile pronunțate în 2008 și 2009 (precum Decizia nr. 838/2009) că instanțele nu pot folosi legislația privind discriminarea pentru a crea norme legale de salarizare paralele și că Înalta Curte nu poate modifica legi existente, procesele au continuat.

Hotărârile definitive obținute ulterior de magistrați au creat obligații ferme de plată, pe care statul român este acum executat silit să le achite.