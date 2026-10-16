Câți bani le rămân europenilor după plata chiriei. Inflația și scumpirea locuințelor pun presiune pe bugetele familiilor

Criza locuințelor continuă să afecteze numeroase țări europene, pe fondul deficitului de locuințe și al creșterii prețurilor. Chiriile continuă să urce, iar centrele marilor orașe sunt deosebit de scumpe. Pentru multe gospodării din Europa, un singur salariu nu mai este suficient pentru a acoperi chiria unui apartament potrivit unei familii, situat în centrul unui oraș important.

Raportul Mapping the World’s Prices 2026, publicat de Deutsche Bank Research Institute, arată câți bani le rămân europenilor la sfârșitul lunii după plata chiriei și cum se compară orașele europene cu celelalte mari centre urbane din lume.

Studiul ia în calcul veniturile nete locale ale două persoane și scade chiria unui apartament cu trei dormitoare din centrul orașului respectiv. Suma rămasă reprezintă venitul disponibil al gospodăriei după plata chiriei.

În cele 28 de orașe europene analizate, diferențele sunt considerabile. Venitul rămas după achitarea chiriei variază de la numai 253 de euro în Lisabona până la 9.140 de euro în Zurich, conform Euronews.

Zurich se află pe primul loc în clasamentul european, deși are și cea mai mare chirie dintre cele 28 de orașe analizate. Închirierea unui apartament cu trei dormitoare în centrul orașului costă 5.502 euro pe lună. În același timp, salariul net luat în calcul ajunge la 7.321 de euro.

Datorită nivelului ridicat al veniturilor, unui cuplu din Zurich îi rămân 9.140 de euro lunar după plata chiriei, cea mai mare sumă din clasamentul analizat.

Geneva se află, de asemenea, la mare distanță de majoritatea celorlalte orașe europene. Un cuplu care locuiește aici păstrează 8.783 de euro pe lună după achitarea chiriei. Rezultatul este susținut de al doilea cel mai mare salariu net din clasament, de 6.516 euro.

Luxemburg ocupă locul al treilea, cu un venit rămas după plata chiriei de 5.890 de euro. Orașul are al treilea cel mai mare salariu net, de 4.548 de euro. Chiria este, la rândul său, ridicată, ajungând la 3.206 euro, însă rămâne sub nivelul înregistrat în orașe precum Londra, Dublin și Amsterdam. Astfel, cuplurile din Luxemburg păstrează mai mulți bani la sfârșitul lunii decât cele din unele dintre marile centre urbane europene.

Diferențele dintre orașele din aceeași țară pot fi la fel de importante ca cele dintre state. În Birmingham, unui cuplu îi rămân 5.238 de euro pe lună după plata chiriei. În Londra, suma scade la 3.148 de euro.

Prin urmare, cuplurile din Birmingham au la dispoziție cu 2.090 de euro mai mult în fiecare lună decât cele din capitala britanică.

Explicația este legată de costul locuințelor. Deși salariile sunt mai mici în Birmingham, chiria unui apartament cu trei dormitoare din centrul orașului este de 1.949 de euro. În Londra, aceeași categorie de locuință ajunge la 4.362 de euro.

Mai multe orașe europene le oferă cuplurilor un venit disponibil de peste 4.000 de euro după achitarea chiriei. Printre acestea se numără Oslo, cu 4.936 de euro, Frankfurt, cu 4.786 de euro, München, cu 4.575 de euro, și Amsterdam, cu 4.431 de euro.

În cazul Amsterdamului, chiria se află printre cele mai mari cinci din Europa, ajungând la 3.542 de euro. Totuși, salariul net ridicat, de 3.986 de euro, contribuie la menținerea unei sume importante după plata locuinței.

Viena și Stockholm se află la un nivel apropiat. În capitala Austriei rămân 3.709 euro după plata chiriei, în timp ce în capitala Suediei suma este de 3.674 de euro.

Comparația dintre Paris și Berlin arată că un salariu mai mare nu garantează automat un venit disponibil superior după plata chiriei.

În Paris, salariul net analizat este de 3.171 de euro, peste cel din Berlin, de 2.946 de euro. Cu toate acestea, unui cuplu din Berlin îi rămân 3.554 de euro după plata chiriei, în timp ce în Paris suma este de 3.336 de euro.

Diferența este explicată de costul locuințelor. Un apartament cu trei dormitoare în centrul Parisului costă 3.005 euro pe lună, comparativ cu 2.339 de euro în Berlin.

Dublin înregistrează un salariu net de 3.455 de euro, mai mare decât cel din Paris, Berlin, Viena și Stockholm. Cu toate acestea, cuplurile din capitala Irlandei păstrează doar 3.038 de euro lunar după plata chiriei, o sumă mai mică decât cea rămasă în toate cele patru orașe menționate.

Chiria din Dublin este a patra cea mai mare din Europa, ajungând la 3.873 de euro pe lună. Aceasta depășește chiar și valoarea unui singur salariu net, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra bugetului gospodăriilor.

Cele mai mici venituri rămase după plata chiriei se înregistrează în orașele din sudul Europei. Lisabona și Milano sunt printre cele mai dificile locuri pentru cuplurile care trebuie să acopere costurile unei locuințe în centrul orașului.

În Lisabona, după achitarea chiriei rămân doar 253 de euro pe lună. Salariul net luat în calcul este de 1.408 euro, în timp ce chiria unui apartament cu trei dormitoare din centrul orașului ajunge la 2.561 de euro.

Situația este dificilă și în Milano, unde unui cuplu îi rămân doar 697 de euro după plata locuinței.

În Madrid, suma disponibilă după achitarea chiriei este de 1.905 euro pe lună. În Barcelona, aceasta scade la 1.832 de euro. În Roma, cuplurile păstrează 1.265 de euro, iar în Atena le rămân 1.148 de euro.

În capitala Greciei, chiria lunară ajunge la 1.164 de euro, depășind ușor salariul net luat în calcul, de 1.156 de euro.

Istanbulul se află, de asemenea, aproape de coada clasamentului european. Orașul urmează Lisabona, cu un venit rămas după plata chiriei de numai 353 de euro. Salariul net este de 1.027 de euro, în timp ce chiria ajunge la 1.701 euro.

Unele orașe din Europa Centrală și de Est înregistrează rezultate mai bune decât cele din sudul continentului în privința banilor care rămân după plata chiriei.

În Praga, unui cuplu îi rămân 2.054 de euro pe lună. În Varșovia, suma ajunge la 1.985 de euro, iar în Budapesta la 1.548 de euro.

Toate cele trei orașe depășesc Roma și Atena în clasamentul veniturilor disponibile după plata chiriei.

Totuși, comparația trebuie privită în contextul costurilor incluse în analiză. Raportul scade din veniturile nete doar chiria unui apartament cu trei dormitoare din centrul orașului. Cuplurile trebuie să achite în continuare cheltuielile pentru alimente, facturi și transport, care reduc și mai mult bugetul disponibil.

În numeroase orașe europene, un singur salariu net nu acoperă chiria unui apartament cu trei dormitoare în centrul orașului. Analiza identifică 11 astfel de orașe: Atena, Barcelona, Budapesta, Dublin, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, Milano, Praga și Roma.

Lisabona înregistrează cea mai mare diferență dintre salariul net și chirie. Venitul net este de 1.408 euro, în timp ce chiria ajunge la 2.561 de euro. Aceasta este cu 82% mai mare decât salariul net luat în calcul.

În Milano, salariul net este de 1.940 de euro, în comparație cu o chirie de 3.184 de euro pentru un apartament cu trei dormitoare în centrul orașului.

În Praga și Budapesta, chiria și salariul net sunt aproape egale, ceea ce înseamnă că venitul unei singure persoane este aproape integral absorbit de costul locuinței.

Aceste diferențe evidențiază dificultățile întâmpinate de gospodăriile care încearcă să acopere costurile unei locuințe familiale în centrele urbane europene.

Orașele europene ocupă poziții importante și în clasamentul mondial. Zurich, cu 9.140 de euro rămași după plata chiriei, și Geneva, cu 8.783 de euro, ocupă primele două locuri dintre cele 69 de orașe analizate la nivel global.

San Francisco se află pe locul următor, cu 7.992 de euro. În total, șapte dintre primele zece orașe ale clasamentului mondial sunt europene.

La polul opus, niciun oraș european nu apare în ultimele zece poziții. Acestea sunt ocupate de orașe din America Latină, Asia și Africa. În șase dintre ele, chiria depășește echivalentul a două salarii nete.

Manila, cu un rezultat negativ de 882 de euro, și Bangkok, cu minus 759 de euro, se află la coada clasamentului mondial.

În Moscova, unui cuplu îi rămân doar 313 euro după plata chiriei. Salariul net luat în calcul este de 1.570 de euro, iar chiria ajunge la 2.827 de euro.

Mai multe orașe europene înregistrează rezultate mai bune și decât New York, unde venitul rămas după plata chiriei este de 1.921 de euro.

Dificultățile legate de accesul la locuințe nu se limitează la plata chiriei. Generațiile tinere din Europa au rate mai mici de deținere a locuințelor decât generațiile anterioare.

În 2026, prețurile locuințelor și chiriile continuă să crească în Europa, iar în numeroase țări ritmul de creștere depășește inflația.

Diferențele dintre orașe arată că nivelul salariilor nu este singurul factor care determină câți bani rămân la dispoziția unei gospodării. Costul chiriei poate schimba substanțial situația financiară a unui cuplu, inclusiv atunci când veniturile sunt relativ ridicate.