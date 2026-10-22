Fermierii ar putea primi despăgubiri mai mari pentru secetă. Florin Barbu anunță că sumele au fost calculate greșit

Ministerul Agriculturii pregătește modificarea actului normativ privind despăgubirile pentru secetă acordate fermierilor ale căror culturi au fost afectate în 2025. Ministrul Florin Barbu a anunțat joi, 22 octombrie, că a fost identificată o eroare în formula de calcul a ajutoarelor financiare. Modificările au fost discutate cu reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Noua formulă urmează să fie supusă aprobării Guvernului.

Despăgubirile pentru secetă destinate fermierilor care au cultivat porumb și floarea-soarelui în 2025 vor fi recalculate, după ce Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a identificat o eroare în formula utilizată la stabilirea sprijinului financiar.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat pe pagina sa de socializare că a discutat cu întreaga conducere a APIA despre corectarea documentului aflat deja în vigoare. În cadrul întâlnirii au fost abordate și aspecte referitoare la plata avansului din subvențiile agricole.

Potrivit ministrului, eroarea constă în aplicarea de două ori a procentului corespunzător gradului de calamitate, ceea ce impune modificarea formulei de calcul înainte de efectuarea plăților către beneficiari.

„Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă! Am descoperit că la elaborarea actului normativ calculul a fost făcut greșit prin aplicarea dublă a procentului gradului de calamitate. Am discutat astăzi cu întreaga conducere a APIA pentru a veni urgent în Guvern cu formula corectă care să permită plata rapidă a despăgubirilor pentru fermieri”, a transmis Florin Barbu.

Anunțul privind corectarea formulei nu stabilește, deocamdată, noile valori ale compensațiilor și nici dacă acestea vor fi dublate. Ministerul Agriculturii urmează să comunice cuantumurile rezultate în urma modificării actului normativ.

Schema de sprijin financiar pentru producătorii agricoli afectați de seceta pedologică din 2025 a fost aprobată de Guvern în ședința din 18 septembrie 2026, fiind destinată exploatațiilor în care culturile de porumb și floarea-soarelui au înregistrat pierderi importante.

Bugetul total alocat acestei măsuri este de 155.361.520 de lei, echivalentul a 29.600.000 de euro, calculat la cursul de schimb de 5,2487 lei pentru un euro.

Potrivit comunicatului transmis de MADR la 18 septembrie, sprijinul financiar se acordă pentru suprafețele agricole afectate de seceta pedologică în proporție de cel puțin 30% și cel mult 100%.

Gradul de afectare a culturilor trebuie să fie confirmat prin procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor. Schema de ajutor se aplică la nivel național, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

În forma actuală a actului normativ, valoarea sprijinului financiar este de până la 333 de lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 63 de euro pe hectar. Ajutorul este destinat exclusiv suprafețelor cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Corectarea formulei de calcul necesită modificarea actului normativ aflat în vigoare, iar Ministerul Agriculturii urmează să stabilească noile cuantumuri ale ajutoarelor financiare acordate producătorilor agricoli.

Documentul modificat ar urma să fie transmis Guvernului pentru aprobare în regim de urgență, având în vedere că despăgubirile trebuie achitate până la sfârșitul anului 2026.

MADR nu a comunicat încă valoarea sumelor care vor rezulta din recalculare și nici data la care noua formulă va intra în vigoare.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat, la 9 octombrie, calendarul pentru depunerea solicitărilor de sprijin financiar de urgență destinate compensării pierderilor provocate de seceta pedologică din 2025.

Potrivit instituției, producătorii agricoli din sectorul vegetal pot transmite cererile în perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026, în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026.

Ajutorul financiar este destinat fermierilor care au înregistrat pagube la culturile de porumb și floarea-soarelui și care îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ.

Solicitările trebuie completate conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la HG nr. 751/2026.

Fermierii au la dispoziție trei modalități de transmitere a documentelor: depunerea personală la centrele APIA la care sunt arondați, trimiterea prin poștă sau curier și transmiterea prin mijloace electronice de comunicații, respectiv e-mail.

Termenul-limită anunțat pentru înregistrarea cererilor rămâne 6 noiembrie 2026.