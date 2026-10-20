APIA a autorizat plăți de peste 26,6 milioane de lei. Aproape 20.000 de români beneficiază de renta viageră agricolă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a finalizat autorizarea plăților pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2025. Peste 19.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori ai rentierilor agricoli, urmează să primească sumele cuvenite. Valoarea totală autorizată depășește 26,6 milioane de lei, iar instituția anunță că toate plățile vor fi efectuate până cel târziu la 30 noiembrie 2026.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat marți, 20 octombrie, finalizarea procesului de autorizare la plată pentru persoanele care beneficiază de renta viageră agricolă aferentă anului 2025.

Este vorba despre rentierii agricoli care și-au vizat carnetele în perioada 1 martie – 31 august 2026, precum și despre moștenitorii îndreptățiți să primească sumele restante.

Potrivit comunicatului APIA, valoarea totală autorizată la plată este de 26.645.773,99 lei, pentru 19.354 de beneficiari.

Din această sumă, 26.008.324,80 lei sunt destinați unui număr de 18.717 rentieri agricoli.

Alți 637 de beneficiari sunt moștenitori ai rentierilor agricoli, pentru care a fost autorizată suma totală de 637.449,19 lei.

Autorizarea reprezintă etapa în care instituția confirmă sumele eligibile pentru plată, urmând ca acestea să fie virate beneficiarilor conform calendarului stabilit.

APIA precizează că o parte importantă a fondurilor autorizate a fost deja transferată către beneficiari.

Până la data de 20 octombrie 2026, instituția a efectuat plăți în valoare de 25.262.529,79 lei către 18.078 de rentieri agricoli.

În cazul moștenitorilor, suma achitată până în prezent este de 84.992,42 lei, pentru 50 de persoane.

În total, plățile efectuate ajung la 25.347.522,21 lei, pentru 18.128 de beneficiari.

Prin urmare, din suma totală autorizată mai rămân de achitat aproximativ 1,3 milioane de lei.

Diferența urmează să fie transferată către beneficiarii care nu au primit încă banii, după finalizarea procedurilor administrative.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că toate sumele autorizate pentru renta viageră agricolă trebuie achitate până cel târziu la 30 noiembrie 2026.

Potrivit instituției, diferențele privind momentul efectuării plăților sunt determinate de calendarul legal de depunere a documentelor.

Rentierii agricoli titulari au avut obligația de a-și viza carnetele până la 31 august 2026.

În schimb, moștenitorii rentierilor agricoli au putut depune solicitările și documentele justificative până la 15 octombrie 2026.

Această diferență de termene explică de ce unele plăți au fost deja realizate, în timp ce altele urmează să fie efectuate.

APIA precizează că, odată finalizată autorizarea centralizată a solicitărilor, fondurile rămase vor fi transferate în cel mai scurt timp posibil.

Renta viageră agricolă este achitată prin intermediul centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Potrivit comunicatului instituției, plata se realizează într-o singură tranșă anuală, conform prevederilor legale.

Beneficiarii pot primi banii prin două modalități, în funcție de opțiunea exprimată:

Prin mandat poștal;

Prin virament bancar.

APIA subliniază că plățile aferente anului 2025 trebuie finalizate până la 30 noiembrie 2026, indiferent de modalitatea aleasă.

Pe lângă titularii rentei viagere agricole, APIA a autorizat sume și pentru moștenitorii acestora.

În total, 637 de moștenitori urmează să beneficieze de plăți în valoare cumulată de 637.449,19 lei.

Până la 20 octombrie, numai 50 dintre aceștia primiseră efectiv banii, suma achitată fiind de 84.992,42 lei.

Pentru ceilalți beneficiari, plățile urmează să fie realizate în perioada următoare, în limita termenului legal.

Instituția explică faptul că procesarea solicitărilor moștenitorilor a avut un calendar diferit, deoarece documentele justificative au putut fi depuse până la jumătatea lunii octombrie.

APIA dă asigurări că va continua transferul sumelor deja autorizate, astfel încât toți beneficiarii să primească drepturile financiare cuvenite până la termenul stabilit.