APIA începe plata unei noi tranșe pentru rentierii agricoli. Cine primește banii?

O nouă tranșă de bani ajunge la rentierii agricoli, iar APIA a anunțat cine sunt beneficiarii și ce sume sunt puse în plată. Peste 1,44 milioane de lei sunt distribuiți către mii de persoane.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează o nouă tranșă de plăți, în valoare totală de peste 1,44 milioane de lei, pentru 1.148 de rentieri agricoli și 47 de moștenitori, a anunțat marți instituția.

Din suma totală, aproximativ 1,36 milioane de lei sunt alocați celor 1.148 de rentieri agricoli care și-au vizat carnetele în luna iulie 2026. Totodată, APIA achită 76.719,50 lei către cei 47 de moștenitori care au solicitat, pentru Campania 2025, renta viageră agricolă cuvenită rentierului până la data decesului.

APIA reamintește că 31 august 2026 este termenul-limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025.

Pentru obținerea rentei, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezentarea la sediul Centrului Județean APIA unde este înregistrat dosarul. Documentele pot fi transmise și prin e-mail, însă în acest caz este obligatorie confirmarea telefonică a transmiterii acestora cu funcționarii instituției.

Actele pot fi expediate, de asemenea, prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, precizează APIA.

Plata rentei viagere agricole este efectuată de Centrele Județene APIA într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la 30 noiembrie 2026. Banii sunt acordați prin mandat poștal sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar.

În cazul rentierilor agricoli care au decedat, moștenitorii acestora pot solicita plata rentei viagere agricole cuvenite până la data decesului.

Documentele justificative prevăzute de legislația în vigoare pot fi depuse la orice Centru Județean APIA până la data de 15 octombrie 2026, inclusiv.