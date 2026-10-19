Volkswagen vrea să înghețe salariile a sute de mii de angajați până în 2030. Sindicatele amenință cu o opoziție puternică

Grupul german Volkswagen intenționează să înghețe salariile celor aproximativ 660.000 de angajați ai săi la nivel mondial până în 2030, potrivit informațiilor prezentate luni de reprezentanții salariaților. Planul ar putea duce la pierderi de aproximativ 10% din veniturile angajaților afectați și include reduceri ale unor beneficii și plăți suplimentare. Sindicatele critică dur propunerile conducerii, în timp ce compania refuză să confirme informațiile, transmite Reuters.

Comitetul de întreprindere al Volkswagen a anunțat luni că a primit informații interne potrivit cărora conducerea grupului auto intenționează să înghețe salariile angajaților până în anul 2030.

Măsura ar urma să vizeze aproximativ 660.000 de salariați ai companiei la nivel mondial. Informațiile au fost publicate inițial de cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, care a citat documente interne ale grupului, transmite agenția Anadolu.

Potrivit publicației, absența majorărilor salariale ar putea însemna pentru angajații afectați o pierdere de aproximativ 10% din venituri.

Planurile conducerii nu se limitează însă la salariile de bază. Noile orientări globale, care ar fi intrat în vigoare în trimestrul al patrulea, prevăd și reduceri ale plăților variabile, ale plăților speciale și ale beneficiilor acordate personalului.

Propunerile au provocat reacții puternice din partea reprezentanților angajaților Volkswagen. Comitetul de întreprindere a calificat abordarea conducerii drept „absurdă” și a avertizat că se așteaptă la o opoziție puternică față de implementarea măsurilor.

Reprezentanții salariaților au descris planurile drept „destul de nerealiste”.

Sindicatul german IG Metall a transmis că deciziile privind evoluția salariilor trebuie luate prin negocieri între companie și reprezentanții angajaților.

„La Volkswagen, evoluţia salariilor este decisă la masa negocierilor, nu prin decret al Consiliului executiv”, a declarat un purtător de cuvânt al IG Metall.

Relațiile dintre conducerea Volkswagen și reprezentanții salariaților s-au deteriorat în ultimele luni, pe fondul măsurilor de restructurare promovate de directorul general Oliver Blume.

Acesta a continuat implementarea celui mai amplu program de restructurare din istoria grupului auto german.

Contactați pentru a comenta informațiile privind înghețarea salariilor, reprezentanții Volkswagen au refuzat să se pronunțe asupra a ceea ce au numit „speculații”.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că următoarea rundă de negocieri, programată pentru această săptămână, va reprezenta baza oricăror propuneri privind costurile cu forța de muncă.

Contactați pentru a comenta informațiile privind înghețarea salariilor, reprezentanții Volkswagen au refuzat să se pronunțe asupra a ceea ce au numit «speculații».

Discuțiile privind reducerea costurilor cu personalul au loc într-o perioadă în care Volkswagen se confruntă cu o scădere importantă a livrărilor de automobile.

Potrivit datelor anunțate de grup în luna octombrie, Volkswagen a livrat 1,89 milioane de vehicule la nivel mondial în trimestrul al treilea din 2026.

Volumul reprezintă o scădere de 14,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cel mai puternic declin a fost înregistrat în China, una dintre piețele importante pentru producătorul german.

Livrările Volkswagen pe piața chineză au scăzut cu 38,5% față de trimestrul corespunzător din 2025.

Datele pentru perioada ianuarie-septembrie 2026 indică, de asemenea, o diminuare a volumului de vehicule comercializate de grupul german.

În primele nouă luni ale anului, Volkswagen a vândut puțin peste șase milioane de automobile la nivel mondial.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, vânzările au scăzut cu 9%.

În termeni absoluți, declinul reprezintă aproximativ 600.000 de vehicule.

În paralel cu aceste rezultate, conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților urmează să reia negocierile privind costurile cu forța de muncă, în condițiile în care sindicatele au anunțat deja că se opun înghețării salariilor până în 2030.