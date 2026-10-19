Unde se concentrează forța de muncă din România. Cinci județe au peste 50.000 de angajați în companiile de top

Companiile clasate în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026, realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), asigură locuri de muncă pentru peste 1,37 milioane de salariați. Firmele din București și Ilfov înregistrează cea mai mare cifră de afaceri cumulată, de 159 de miliarde de euro, echivalentul a 53% din totalul raportat de societățile incluse în clasament.

La nivel județean, după București și Ilfov, cele mai mari valori ale cifrei de afaceri sunt înregistrate de companiile din Argeș, cu 13,37 miliarde de euro, și din Cluj, cu 13,01 miliarde de euro.

În ceea ce privește rentabilitatea, județul Sibiu ocupă prima poziție, în timp ce firmele din Giurgiu raportează cele mai ridicate valori ale cifrei de afaceri pe salariat, de aproximativ 294.000 de euro.

Potrivit datelor publicate de CCIR, cele mai performante companii din clasament au o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă, iar evoluțiile diferă în funcție de domeniul de activitate și de distribuția geografică a firmelor.

Cele 12.943 de companii aflate pe primele 10 poziții ale clasamentului, potrivit criteriilor aplicate, însumează peste o treime din totalul salariaților înregistrați de firmele care au depus situațiile financiare pentru anul 2025. Datele indică și creșteri ale numărului de angajați în trei sectoare economice: cercetare-dezvoltare și high-tech, construcții și turism.

În domeniul cercetării-dezvoltării și high-tech, companiile clasate au ajuns la 88.046 de salariați, după o creștere de 3,53%. Sectorul construcțiilor a înregistrat 54.950 de angajați, în creștere cu 2,98%, în timp ce firmele din turism au raportat 29.316 salariați, cu 2,62% mai mulți.

„Cele 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026 angajează 1.373.720 de salariați, respectiv o treime (33,63%) din cei 4.084.793 de salariați ai tuturor companiilor care și-au depus situațiile financiare pentru anul 2025. Numărul de salariați a crescut în domeniul cercetare-dezvoltare și high-tech, unde companiile clasate au ajuns la 88.046 de angajați (+3,53%), în construcții, cu 54.950 de salariați (+2,98%), și în turism, cu 29.316 salariați (+2,62%), se arată în Topul Naţional al Firmelor (TNF) 2026, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)”, se arată în datele prezentate de instituție.

Firmele din București și Ilfov cumulează o cifră de afaceri de 159 de miliarde de euro, reprezentând 53% din totalul realizat de companiile incluse în Topul Național al Firmelor 2026. La nivelul celorlalte județe, Argeșul ocupă următoarea poziție, cu afaceri de 13,37 miliarde de euro, urmat de Cluj, cu 13,01 miliarde de euro.

Distribuția salariaților din companiile clasate evidențiază, de asemenea, concentrarea activității economice în Capitală și în mai multe centre regionale importante. Bucureștiul are cel mai mare număr de angajați în firmele din clasament, fiind urmat de Ilfov, Cluj, Timiș și Brașov.

„Din perspectivă regională, Bucureștiul concentrează 515.697 de salariați ai companiilor clasate (37,54% din total), urmat de județele Ilfov (94.007), Cluj (67.992), Timiș (64.995) și Brașov (50.546), toate cu peste 50.000 de angajați în companiile de top. La nivelul tuturor firmelor care au depus bilanț, companiile cu capital integral privat românesc angajează 2.688.527 de salariați, de 3,2 ori mai mulți decât cele cu capital integral străin (848.206), ceea ce confirmă rolul capitalului autohton ca principal angajator al economiei românești”, mai transmite CCIR.

Datele arată că Bucureștiul reunește 515.697 de angajați ai companiilor clasate, ceea ce reprezintă 37,54% din totalul salariaților acestor firme. Ilfovul înregistrează 94.007 angajați, Clujul are 67.992, Timișul numără 64.995, iar Brașovul, 50.546. Toate cele patru județe depășesc pragul de 50.000 de salariați în companiile de top.

La nivelul tuturor societăților care au depus bilanțurile financiare, companiile cu capital integral privat românesc au 2.688.527 de salariați. Numărul este de 3,2 ori mai mare decât cel al angajaților din firmele cu capital integral străin, unde sunt înregistrați 848.206 salariați, potrivit datelor comunicate de Camera de Comerț și Industrie a României.

În ceea ce privește indicatorii de performanță economică, județul Sibiu înregistrează cea mai ridicată rentabilitate dintre județele analizate. În același timp, Giurgiu se remarcă prin cea mai mare cifră de afaceri raportată la un salariat, valoarea fiind de aproximativ 294.000 de euro.

Aceste date fac parte din analiza utilizată pentru realizarea Topului Național al Firmelor 2026, care urmărește performanța companiilor din România pe baza unor indicatori financiari și operaționali.

Camera de Comerț și Industrie a României realizează Topul Național al Firmelor din 1994. Potrivit instituției, CCIR este singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivel național.

Pentru ediția din 2026 au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. Dintre acestea, 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții ale clasamentului, în conformitate cu metodologia aplicată de camerele de comerț din toate județele țării.

Clasamentul este construit pe baza a cinci indicatori economici considerați esențiali pentru evaluarea performanței firmelor. Aceștia sunt cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Prin utilizarea acestor indicatori, Topul Național al Firmelor urmărește să evalueze companiile în funcție de rezultatele financiare și de modul în care acestea își utilizează resursele umane și capitalul.