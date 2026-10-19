ANAF pregătește noi reguli privind accesul firmelor la datele fiscale ale românilor. Ce informații vor putea fi solicitate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune modificarea regulilor privind transmiterea informațiilor fiscale către companiile private. Potrivit unui proiect de ordin publicat în transparență decizională, firmele care solicită astfel de date vor trebui să îndeplinească cerințe mai stricte de securitate informatică și să obțină acordul expres al persoanelor vizate. Noile prevederi stabilesc inclusiv ce informații despre veniturile românilor pot fi comunicate, perioada pentru care acestea sunt disponibile și condițiile în care accesul poate fi suspendat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală intenționează să înlocuiască actualul cadru privind schimbul de informații fiscale cu persoanele juridice de drept privat, stabilit prin Ordinul ANAF nr. 146/2022.

Proiectul de ordin, publicat în transparență decizională la 11 septembrie, introduce condiții suplimentare pentru companiile care solicită frecvent informații despre clienți sau parteneri de afaceri.

Potrivit documentului, firmele interesate ar putea încheia protocoale de colaborare cu ANAF numai dacă activitatea desfășurată justifică accesul la informațiile respective.

În acest sens, ar urma să fie analizate obiectul de activitate și codul CAEN principal al companiei, iar solicitarea datelor ar trebui să aibă legătură cu soluționarea unor cereri formulate de clienți sau parteneri.

Sistemul propus nu ar permite consultarea liberă a informațiilor fiscale. Transmiterea datelor ar urma să fie condiționată de existența consimțământului expres al persoanei vizate.

Proiectul ANAF stabilește categoriile de informații fiscale care ar putea fi comunicate companiilor private în baza protocoalelor de colaborare.

În cazul persoanelor fizice, informațiile ar putea viza natura, sursa și cuantumul veniturilor realizate în ultimii trei ani fiscali.

Printre veniturile care ar putea fi incluse se numără cele obținute din salarii, pensii, închirierea bunurilor, investiții și alte categorii de venituri declarate fiscal.

Pentru persoanele juridice, ANAF ar putea transmite informații din situațiile financiare aferente ultimilor trei ani, precum și certificatul de atestare fiscală.

În cazul instituțiilor de credit, proiectul prevede și posibilitatea solicitării unor informații din declarațiile fiscale D100, D101 și D300, depuse de companii în ultimele 12 luni.

Aceste informații ar putea fi furnizate exclusiv pentru persoane juridice și numai pe baza acordului reprezentantului legal.

Totodată, pentru anumite companii care furnizează servicii legate de conturile de plăți, proiectul include posibilitatea verificării existenței unui cont curent declarat la o altă instituție bancară din România.

Una dintre principalele prevederi ale proiectului se referă la modul în care persoanele fizice și reprezentanții companiilor își vor exprima acordul pentru transmiterea informațiilor fiscale.

În cazul celor care dețin un cont activ în Spațiul Privat Virtual (SPV), consimțământul ar urma să fie transmis electronic prin intermediul platformei ANAF.

Documentul prevede că acordul exprimat de o persoană fizică sau de reprezentantul legal al unei companii va avea o valabilitate de cinci zile lucrătoare.

Pentru persoanele fizice care nu dețin un cont SPV activ, acordul ar putea fi exprimat prin semnătură olografă sau electronică.

Platforma ANAF ar urma să verifice automat valabilitatea consimțământului, corespondența datelor de identificare și completarea informațiilor obligatorii.

Companiile care primesc informațiile vor avea obligația să le utilizeze numai în scopurile pentru care au fost solicitate, iar persoanele vizate vor trebui să cunoască ce date sunt consultate și în ce scop.

Proiectul introduce și obligații suplimentare privind securitatea sistemelor informatice utilizate de companiile care solicită acces la informațiile ANAF.

Firmele vor trebui să demonstreze că dispun de proceduri și măsuri pentru protejarea datelor fiscale și prevenirea accesului neautorizat.

Înainte de încheierea unui protocol de colaborare, companiile ar urma să prezinte rezultatele unui audit IT realizat de un auditor extern independent, selectat din lista gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Ulterior, verificările de securitate ar trebui efectuate anual.

Proiectul prevede și posibilitatea utilizării dovezii implementării standardului ISO/IEC 27001:2023 în locul auditului inițial.

Prin aceste măsuri, ANAF urmărește să stabilească cerințe clare pentru protecția informațiilor fiscale transmise către sectorul privat.

Companiile care nu își îndeplinesc obligațiile privind verificările de securitate riscă să piardă accesul la platforma de schimb de informații fiscale.

Potrivit proiectului, dacă o firmă nu depune raportul anual de audit până la termenul prevăzut, accesul acesteia ar urma să fie suspendat.

În cazul în care compania nu remediază situația nici după primirea unei notificări din partea ANAF, protocolul de colaborare ar putea fi reziliat.

Măsurile propuse urmăresc să asigure respectarea permanentă a condițiilor de securitate de către firmele care primesc informații protejate de secretul fiscal.

Posibilitatea transmiterii datelor fiscale către companii private nu reprezintă un mecanism nou. Aceasta este reglementată în prezent prin Ordinul ANAF nr. 146/2022.

Proiectul publicat în transparență decizională urmărește înlocuirea cadrului existent și introducerea unor prevederi mai detaliate privind justificarea accesului, exprimarea consimțământului și protecția informațiilor.

Ordinul din 2022 ar urma să fie abrogat dacă noul act normativ va intra în vigoare.

Până la adoptarea și intrarea în vigoare a noilor prevederi, regulile prezentate rămân la stadiul de propunere, iar firmele trebuie să respecte cadrul legal aplicabil în prezent.