RAM-ul nu se va ieftini prea curând. Șeful Nvidia nu vede un surplus de memorii până în 2029: Poți întotdeauna să folosești mai mult

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, nu anticipează un surplus de memorii RAM până în 2029, în ciuda temerilor privind supraproducția și încetinirea cererii. În același timp, șeful companiei avertizează că dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială în Europa este limitată de lipsa capitalului și subliniază că regiunea are nevoie de mai multe companii neocloud.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat joi pentru CNBC că este puțin probabil ca oferta de memorii să depășească cererea până în 2029, în ciuda scăderilor înregistrate de acțiunile companiilor din acest sector în ultima săptămână, pe fondul temerilor privind o eventuală supraproducție și slăbirea cererii.

„Unul dintre lucrurile cu adevărat grozave la memorii este că poți întotdeauna să folosești mai multe”, i-a spus Huang jurnalistului CNBC Arjun Kharpal, într-un interviu amplu acordat în marja conferinței GTC Berlin organizate de companie.

El a adăugat că memoria HBM, un tip de memorie cu acces aleatoriu (RAM), va fi utilizată în continuare mulți ani de acum înainte.

„Suntem prima companie din lume care a introdus memoria LPDDR, cea folosită în telefoanele mobile, în centrele de date din întreaga lume. Acest lucru ne-a permis să oferim performanțe cu un consum de energie de două ori mai eficient decât orice altceva există astăzi în lume, așa că vom continua să folosim și cantități mari din acest tip de memorie”, a adăugat el.

Acțiunile companiilor producătoare de memorii au fost puternic afectate în ultima săptămână, după ce, pe 15 octombrie, un editorial publicat într-o publicație sud-coreeană importantă a îndemnat guvernul țării să se pregătească pentru încetinirea boom-ului inteligenței artificiale.

Editorialul cita doi experți care se așteaptă la un „val de noi capacități de producție”, care ar transforma piața memoriilor într-un „ocean roșu” în 2029, potrivit traducerii CNBC.

„Superciclul s-ar putea încheia, iar industria ar putea intra într-o perioadă de declin” până în 2029, au scris aceștia.

Memoriile sunt o componentă esențială a cipurilor Nvidia, iar un surplus al ofertei ar putea determina scăderea prețurilor și reducerea marjelor de profit pentru producători precum SK Hynix, Samsung și Micron.

Elon Musk, directorul general al SpaceX și Tesla, a reacționat la momentul respectiv la articol, afirmând despre China că „va produce o CANTITATE FOARTE MARE de RAM în 2028”.

Scăderea acțiunilor din sectorul memoriilor a fost determinată și de compania chineză ChangXin Memory Technologies (CXMT), care a anunțat o nouă arhitectură de proiectare ce ar putea permite creșterea eficienței. Anunțul a amplificat temerile investitorilor că CXMT ar putea câștiga cotă de piață în detrimentul rivalilor SK Hynix, Samsung și Micron.

„Suntem deschiși la această posibilitate”, a declarat Huang joi, întrebat dacă intenționează să colaboreze cu CXMT și să utilizeze produsele sale de memorie. „Lucrăm cu firme chinezești; aproape întreaga lume colaborează cu companii chinezești undeva de-a lungul lanțului de aprovizionare.” „China excelează în tehnologiile fundamentale de infrastructură și nicio altă țară, luată în ansamblu, nu este mai bună decât China în domeniul producției. Prin urmare, trebuie să luăm foarte în serios capacitățile sale”, a adăugat el.

Huang a declarat, de asemenea, pentru CNBC că progresele Chinei în industria semiconductorilor sunt legate de intensificarea reglementărilor americane, care au determinat țara asiatică să își accelereze dezvoltarea propriilor tehnologii și capacități de producție a cipurilor.

În prezent, Statele Unite restricționează exporturile către China ale celor mai avansați semiconductori americani, inclusiv ale cipurilor Nvidia de ultimă generație. Cu toate acestea, unele companii chineze folosesc o lacună legislativă pentru a accesa puterea de calcul a acestor produse prin intermediul centrelor de date din Asia de Sud-Est.

Experții spun că această posibilitate a contribuit la creșterea capacităților modelelor de inteligență artificială dezvoltate în China.

China „și-a accelerat cu siguranță dezvoltarea din cauza tuturor acestor reglementări”, a spus Huang.

„Cu siguranță am accelerat inițiativele Chinei, eforturile sale de a-și naționaliza capacitățile de producție a semiconductorilor și întregul sprijin industrial acordat acestui sector. Așadar, nu există nicio îndoială că am accelerat acest proces”, a adăugat el.

Huang a subliniat că firmele americane din domeniul tehnologiei sunt „puternice” și pregătite să facă față concurenței „din partea oricui”.

Directorul general al Nvidia a mai declarat joi pentru CNBC că cererea pentru companiile neocloud este „uriașă”, însă accesul limitat la capital le împiedică să se dezvolte mai rapid.

„Dacă ne uităm la fundamentele pieței, cererea pentru serviciile neocloud este uriașă”, i-a spus Huang jurnalistului Arjun Kharpal, joi, în marja conferinței GTC organizate la Berlin.

El a adăugat că aceste companii dispun de capacități „extraordinare”.

„Ceea ce lipsește la mijloc este capitalul de lucru necesar pentru a susține această creștere… Pentru că există atât de multă cerere în atât de multe sectoare ale inteligenței artificiale, capitalul este insuficient”, a afirmat Huang. „Nevoia de capital este mult mai mare decât disponibilitatea acestuia. Această problemă va fi rezolvată”, a adăugat el.

Energia reprezintă o constrângere majoră pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, în special în Europa, unde prețurile electricității sunt mai ridicate. Huang a declarat că alocarea energiei, o resursă limitată în regiune, către companii precum Nebius și Mistral este esențială pentru dezvoltarea acestora.

„Poți atrage investiții în Europa, dar trebuie să începi prin a avea propria infrastructură. Dacă firmele neocloud din Europa reușesc să construiască aici o infrastructură, atunci poți dezvolta deasupra ei ecosistemul inteligenței artificiale și economia AI, iar apoi mecanismul de creștere al economiei AI va începe să funcționeze în Europa. Se va încheia tot în Europa”, a explicat Huang. El a adăugat: „În întreaga Europă, va fi nevoie de mult mai multe companii neocloud.”

Acțiunile companiilor neocloud, precum CoreWeave și Nebius, au scăzut recent, pe măsură ce au crescut îngrijorările privind sumele pe care companiile le investesc în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială. Investitorii se tem că recuperarea acestor investiții va dura mai mult decât se anticipa.

De asemenea, investitorii sunt preocupați de nivelul îndatorării CoreWeave, unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul neocloud, pentru finanțarea extinderii rețelei sale de centre de date.

Acțiunile companiilor neocloud au scăzut și în tranzacțiile dinaintea deschiderii ședinței bursiere de joi. Nebius a pierdut 3,6%, iar CoreWeave a înregistrat o scădere de 4%. Iren și Applied Digital au coborât, la rândul lor, cu aproape 4%.

În această lună, Huang a desfășurat o serie de apariții în presa europeană, în contextul în care Nvidia urmărește să își extindă investițiile în sectorul inteligenței artificiale din regiune. Compania și-a asumat angajamente de investiții de aproape 10 miliarde de dolari în companii, universități și instituții de cercetare.

În timpul vizitei la Londra de săptămâna trecută, Nvidia a anunțat investiții în valoare de peste un miliard de dolari în cinci startupuri britanice. Compania producătoare de cipuri investește, de asemenea, în mai multe startupuri franceze.