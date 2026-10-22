Profitul net trimestrial al Tesla a scăzut cu 43%. Investițiile în AI cresc cheltuielile

Tesla a raportat, pentru trimestrul trei din 2026, o scădere de 43% a profitului net, la 787 de milioane de dolari, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru inteligență artificială și cercetare.

Profitul net trimestrial al Tesla a scăzut cu 43%, în pofida redresării vânzărilor în Europa, după declinul de anul trecut.

În trimestrul trei din 2026, profitul net s-a situat la 787 milioane de dolari, de la 1,37 miliarde de dolari în perioada similară din 2025. Veniturile au înregistrat un declin de 0,2%, la 28,046 miliarde de dolari.

Cu 486.532 vehicule livrate în trimestrul trei, Tesla este în grafic să înregistreze în 2026 prima creştere anuală a livrărilor din ultimii trei ani.

„Cererea pentru vehiculele noastre creşte rapid, depăşind producţia cu o marjă semnificativ”, a afirmat Elon musk, directorul general al producătorului american de vehicule electrice (EV).

Profitul operaţional a scăzut cu 56% în trimestrul trei, la 718 milioane de dolari, de la 1,62 miliarde de dolari, în timp ce marja operaţională s-a redus la 2,6%, de la 5,8%. Evoluţiile vin pe fondul majorării cheltuielilor operaţionale legate de AI şi proiectele de cercetare-dezvoltare (R&D), a informat Tesla.

În trimestrul trei din 2026, cheltuielile de capital s-au situat la 4,73 miliarde de dolari, faţă de 2,25 miliarde de dolari în perioada similară din 2025, în urma continuării investiţiilor în capacitatea de producţie, AI şi alte proiecte. În acest an cheltuielile de capital ar urma să se situeze la aproximativ 20 miliarde de dolari.

Tesla a livrat pe plan global 486.532 vehicule în perioada iulie-septembrie 2026, un declin de aproximativ 2% faţă de trimestrul trei din 2025. În schimb, producţia de vehicule a crescut cu 4%, la 464.391 unităţi.

După închiderea şedinţei de miercuri, 21 octombrie 2026, a Bursei de la New York, acţiunile Tesla au urcat cu 2%, în urma publicării rezultatelor financiare. Anul acesta titlurile au scăzut cu aproximativ 14%. Tesla a anunţat că are ca obiectiv să producă cinci milioane de vehicule pe an până în 2030, faţă de un nivel previzionat pentru 2026 de 2,5 milioane.

Conform datelor publicate joi, 22 octombrie 2026, de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile, în primele nouă luni din acest an înmatriculările Tesla în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut în ritm anual cu 50%.