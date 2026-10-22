eMAG a vândut produse de peste 100 de milioane de lei cu ajutorul agentului AI iZi. Peste 900.000 de oameni au folosit asistentul în doar șase luni

Agentul de inteligență artificială iZi, dezvoltat de eMAG folosind exclusiv tehnologie locală, a fost utilizat de peste 900.000 de oameni în procesul de cumpărare în primele șase luni de la lansare. În aceeași perioadă, vânzările asistate de acest instrument au depășit 100 de milioane de lei, potrivit bilanțului anunțat de companie la 22 octombrie 2026, în București.

Aproape 400.000 de clienți au început procesul de cumpărare direct cu iZi. În total, unul din șase clienți care au accesat platforma eMAG în cele șase luni analizate a interacționat cu asistentul AI.

Potrivit datelor prezentate de eMAG, trei din patru întrebări adresate lui iZi se referă la produse specifice. Clienții solicită, de exemplu, informații despre compatibilitatea unor produse sau despre dificultatea montării acestora.

Restul de un sfert dintre întrebări vizează recomandări de cumpărare, prin solicitări de tipul ce produs ar fi potrivit pentru o anumită nevoie.

Utilizatorii comunică cu asistentul într-un limbaj natural, asemănător unei conversații obișnuite. În medie, fiecare întrebare conține șase-șapte cuvinte.

Atunci când primește o solicitare de recomandare, iZi selectează și prezintă între cinci și șapte produse care corespund nevoilor exprimate de utilizator.

Spre deosebire de un asistent AI cu utilizare generală, iZi funcționează pe baza informațiilor despre stocurile disponibile, prețurile și termenele reale de livrare. Instrumentul îi poate îndruma pe clienți până la selectarea produsului și adăugarea acestuia în coșul de cumpărături.

Tudor Manea, CEO-ul eMAG, a precizat că iZi face parte din planurile de investiții anunțate de companie în luna mai. Potrivit acestuia, rezultatele din primele șase luni arată utilitatea asistentului pentru cei peste 900.000 de oameni care l-au folosit. Manea a evidențiat și nivelul foarte bun de retenție al produsului.

„iZi face parte din planurile de investiții pe care le-am anunțat în mai și se vede în cifre, arătându-și utilitatea încă din primele șase luni, pentru peste 900.000 de oameni care l-au folosit. Spre deosebire de un asistent AI general, iZi lucrează cu stocul, prețul și termenele reale de livrare și te duce până la produsul pus în coș. Mai mult, gradul de retenție al produsului este unul foarte bun”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Activitatea utilizatorilor înregistrează un vârf seara, în intervalul orar 20:00-23:00. Totodată, 6% dintre conversații au loc în timpul nopții și dimineața devreme, între miezul nopții și ora 06:00.

În privința categoriilor de produse, electronicele și produsele IT au generat cel mai mare număr de conversații cu asistentul AI. Acestea sunt urmate de decorațiuni și produse pentru casă, articole auto și sportive, consumabile și produse din categoria fashion.

Printre produsele căutate de utilizatori se numără mașini de spălat și uscătoare de rufe, telefoane, camere de supraveghere, anvelope all season, termostate, purificatoare de aer și friteuze cu aer cald.

Datele comunicate de eMAG arată că, în primele șase luni de funcționare, iZi a fost folosit de peste 900.000 de oameni, iar vânzările asistate au depășit 100 de milioane de lei. Aproape 400.000 de clienți au început direct cu acest instrument procesul de cumpărare.

Compania prezintă iZi drept primul său agent AI de cumpărături dezvoltat integral cu tehnologie locală. Rezultatele anunțate reflectă utilizarea asistentului pentru identificarea produselor, obținerea de informații specifice și primirea unor recomandări adaptate nevoilor clienților.