Creșterea taxelor a schimbat obiceiurile de cumpărare ale românilor. eMAG a vândut mai puține televizoare și mașini de spălat

Creșterea taxelor și inflația au influențat comportamentul de consum al românilor, cu efecte diferite asupra categoriilor de produse comercializate de eMAG. În prima jumătate a anului, vânzările de electronice și electrocasnice, precum televizoarele, frigiderele și mașinile de spălat, au scăzut atât ca număr de unități, cât și ca valoare totală. În schimb, produsele de consum curent, precum cosmeticele, parfumurile, detergenții, produsele pentru animalele de companie și consumabilele auto, au înregistrat creșteri.

Tudor Manea, directorul executiv al eMAG, cel mai mare retailer online din România, a prezentat aceste evoluții în cadrul GPeC Summit. Potrivit acestuia, consumul a fost afectat de inflație în primele șase luni ale anului, însă situația s-a îmbunătățit începând din august. Luna august a adus rezultate bune, iar septembrie a continuat aceeași tendință, conducerea companiei estimând că a doua jumătate a anului va fi mai bună.

Manea a explicat că evoluția pozitivă din august poate fi pusă în legătură cu majorarea taxelor de către Guvern, aplicată în aceeași lună a anului 2025. În prima jumătate a anului, eMAG a înregistrat o creștere de o singură cifră, în timp ce în a doua jumătate vânzările au ajuns la o creștere de două cifre. În jargonul de afaceri, o astfel de creștere înseamnă un avans de cel puțin 10%.

„De la noi s-au văzut două povești. Consumul a fost afectat de inflație în primele șase luni, apoi și-a cam revenit. August a fost o lună bună, septembrie la fel, al doilea semestru va fi mai bine”, a afirmat Tudor Manea, directorul executiv al eMAG.

Printre categoriile care au înregistrat scăderi s-au numărat electronicele și electrocasnicele. Potrivit lui Tudor Manea, vânzările din această zonă au coborât atât în ceea ce privește numărul de unități comercializate, cât și valoarea totală a acestora.

Mai exact, au fost afectate vânzările de televizoare, frigidere și mașini de spălat. Directorul executiv al eMAG a pus această evoluție pe seama scăderii numărului de achiziții de locuințe, care influențează și cererea pentru produsele necesare amenajării și echipării unei case.

În același timp, compania a observat evoluții pozitive în categoria consumabilelor. Aici sunt incluse cosmeticele și parfumurile, detergenții, produsele destinate animalelor de companie și consumabilele auto. Astfel, în timp ce unele achiziții de valoare mai mare au fost afectate, categoriile de produse consumate în mod curent au înregistrat creșteri.

Un alt subiect abordat de Tudor Manea în cadrul GPeC Summit a fost concurența dintre comercianții din România și platformele din afara Uniunii Europene. Directorul executiv al eMAG a explicat că taxele vamale impuse de România și de Uniunea Europeană au contribuit la reducerea unor diferențe dintre operatorii economici, însă nu au rezolvat toate problemele cu care se confruntă comercianții autohtoni.

Manea a susținut necesitatea unei competiții loiale, în care toți comercianții să respecte aceleași reguli. În acest context, a evidențiat obligația de a plăti taxe vamale pentru produsele aduse din China și Turcia, indiferent de operatorul care le comercializează.

Potrivit șefului eMAG, cele două taxe au contribuit la egalizarea condițiilor de concurență, dar au rămas probleme legate de respectarea regulilor, de garanții și de retururi. Aceste aspecte continuă să reprezinte dificultăți pentru comercianții care concurează cu platformele din afara Uniunii Europene.

Manea a mai afirmat că doi dintre cei trei jucători importanți vizați de aceste schimbări și-au redus activitatea de marketing. Este vorba despre platformele chinezești Temu și Shein. În schimb, grupul turc Trendyol continuă să investească în promovarea pe piața din România.

„În privința jucătorilor non-UE, noi cam tot timpul am cerut competiție loială, corectă, să respectăm toți aceleași reguli. Dacă aducem din China și Turcia, toată lumea trebuie să plătească taxe vamale. Cele două taxe au egalizat terenul, dar mai sunt probleme de respectare a regulilor, de garanții și retururi. Două jucători din trei au redus marketingul”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește taxele aplicate coletelor, România a introdus, de la 1 ianuarie 2025, o taxă de 25 de lei pentru coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Ulterior, de la 1 iulie, Uniunea Europeană a introdus o taxă suplimentară de 3 euro pentru coletele cu o valoare tot sub 150 de euro.

În cadrul evenimentului, Tudor Manea a fost întrebat și despre măsurile luate de eMAG împotriva produselor contrafăcute comercializate de vânzători externi prin intermediul platformei Marketplace.

Directorul executiv a explicat că, până recent, procedurile companiei prevedeau o perioadă de 30 de zile în care vânzătorii puteau să își corecteze greșelile înainte ca produsele problematice să fie eliminate. Între timp, abordarea s-a schimbat, iar ofertele care vizează produse false urmează să fie scoase din platformă mult mai rapid.

Manea a anunțat că eMAG a eliminat, în săptămâna precedentă, 10 milioane de oferte. Compania intenționează să intervină mai repede în cazul vânzătorilor care comercializează produse contrafăcute.

Totodată, reprezentantul eMAG a exprimat speranța că măsurile mai stricte nu vor afecta și vânzătorii români care activează pe platformă.