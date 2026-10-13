România, singura economie din regiune care se contractă în 2026. Florin Cîțu critică măsurile Guvernului: Măsurile socialiste au adus țara în recesiune

Fostul premier Florin Cîțu critică măsurile economice adoptate de Guvern și susține că acestea au contribuit la intrarea României în recesiune. Acesta a comparat evoluția economiei românești cu cea a Rusiei și Ucrainei, afirmând că economiile celor două țări cresc în ciuda războiului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Florin Cîțu a susținut că politicile economice bazate pe măsuri socialiste au adus România în recesiune și a considerat că această evoluție demonstrează efectele negative ale unor astfel de politici. În același timp, fostul premier a atras atenția asupra estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI), potrivit cărora România ar urma să fie singura economie din Europa emergentă și în curs de dezvoltare care se va contracta în 2026.

Conform estimării FMI invocate de Florin Cîțu, economia României ar urma să înregistreze o contracție de 0,5% în 2026. Fostul premier a folosit această prognoză pentru a-și susține criticile la adresa politicilor economice ale actualei guvernări.

„Guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune. În același timp, economiile Rusiei și Ucrainei cresc, în plin război. Încă o dovadă că socialismul este mai nociv decât războiul. FMI estimează că România va fi SINGURA economie din Europa emergentă și în curs de dezvoltare care se contractă în 2026: −0,5%”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Fostul șef al Guvernului a făcut referire și la deciziile din iulie 2025, când Ministerul Finanțelor a propus majorarea taxelor, prezentând această măsură drept una menită să contribuie la redresarea economiei. Potrivit lui Florin Cîțu, premierul a acceptat propunerea de majorare a taxelor, însă rezultatul economic este, în prezent, intrarea României în recesiune.

În opinia fostului premier, această evoluție reprezintă bilanțul economic al guvernării bazate pe măsuri pe care le consideră socialiste. El a respins totodată celelalte explicații prezentate în spațiul public, pe care le-a catalogat drept propagandă.

„În iulie 2025, Ministerul Finanțelor propunea majorarea taxelor și promitea redresarea economiei. Premierul a acceptat. Astăzi avem recesiune. Acesta este bilanțul economic al guvernării cu măsuri socialiste. Restul este propagandă”, a conchis fostul premier.

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