Radu Georgescu compară România cu Franța. Și școlile noastre au probleme grave: „Nu există săpun și hârtie igienică. Doar să nu te atingi de merdenele”
SURSA FOTO: Dreamstime - Elevi, școală
Radu Georgescu, expert contabil, critică finanțarea redusă a educației din România și lipsa unor condiții elementare în școli, precum săpunul și hârtia igienică. Într-o postare pe Facebook, acesta compară situația din țară cu protestele elevilor și studenților din Franța și ironizează reacțiile românilor la creșterile de taxe din ultimele 12 luni, în țara noastră merdenelele părând a fi un subiect mult mai important.
Radu Georgescu critică lipsa investițiilor în educație și creșterea taxelor: „Doar să nu te atingi de merdenele”
Radu Georgescu, expert contabil, critică lipsa finanțării educației din România și reacția publică față de majorările de taxe din ultimele 12 luni.
Într-o postare publicată marți, 13 octombrie, pe Facebook, acesta compară situația din România cu protestele liceenilor și studenților din Franța.
Georgescu compară protestele din Franța cu reacțiile din România
Expertul contabil susține că, de două săptămâni, sute de mii de liceeni și studenți din Franța protestează zilnic. Manifestațiile ar fi început din cauza lipsei subvențiilor pentru educație și a condițiilor din școli, dar s-ar fi extins și asupra nemulțumirilor legate de situația economică a țării.
Prin comparație, Georgescu afirmă că, în România, cea mai mare mișcare populară din ultimii zece ani a fost una mult mai banală, legată de merdenele.
Acesta atrage atenția asupra finanțării reduse a educației, susținând că România alocă 2,6% din PIB acestui domeniu și aproximativ 3.700 de dolari pentru fiecare elev, de trei ori mai puțin decât media țărilor OCDE.
Expertul contabil reclamă condițiile din școli și creșterea taxelor
Radu Georgescu afirmă că lipsesc săpunul și hârtia igienică din grădinițe, școli, licee și facultăți. El spune că inclusiv cele două licee din centrul Bucureștiului în care învață copiii săi se confruntă cu această problemă.
În finalul postării, expertul critică ceea ce consideră a fi dezinteresul public față de educație și majorările de taxe din ultimul an.
„În România nu contează educația. Nu contează nici măcar că în ultimele 12 luni a fost o avalanșă de creșteri de taxe”, a scris acesta, ironizând preocuparea pentru merdenele: „Să fie economie! Și merdenele…”
Situația din Franța
Reamintim că manifestațiile elevilor și studenților din Franța au intrat în a treia săptămână, pe fondul nemulțumirilor privind condițiile de învățământ, lipsa profesorilor și starea infrastructurii școlare, informează Reuters. Pe 8 octombrie, Ministerul de Interne francez a estimat participarea la proteste la 71.500 de persoane la nivel național, dintre care 24.500 la Paris.
Protestele au început în regiunea capitalei și s-au extins ulterior către alte centre urbane. Printre principalele revendicări ale manifestanților se numără reducerea numărului de elevi din clase, ocuparea posturilor didactice vacante, renovarea clădirilor școlare și modificarea programului de studiu.
Elevii și studenții au denunțat, de asemenea, inegalitățile din sistemul educațional și violența poliției. La Paris, manifestațiile au fost în mare parte pașnice, însă în alte orașe au fost raportate incidente grave.
La Bordeaux, persoane implicate în incidente au atacat o secție de poliție, în timp ce o școală din Saint-Étienne a fost devastată. De asemenea, profesori din Toulouse și Marsilia au fost agresați în timpul manifestațiilor.
Protestele au fost însoțite de intervenții ale forțelor de ordine, arestări și rănirea unor participanți, potrivit relatărilor din presa franceză. În unele cazuri, reacția poliției a devenit ea însăși un motiv de nemulțumire pentru manifestanți, amplificând tensiunile dintre aceștia și autorități.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„De 2 săptămâni, sute de mii de liceeni și studenți din Franța protestează zilnic.
Protestele au început din cauza lipsei de subvenții pentru educație și a condițiilor din școli.
Acum liceenii și studenții protesteaza și împotriva condițiilor economice din țară.
În comparație, în România, cea mai mare mișcare populară din ultimii 10 ani a fost pentru… merdenele.
Nu contează că România este țara din UE care alocă cei mai puțini bani pentru educație (2,6% din PIB).
Nu contează că România alocă pentru educația fiecărui elev suma de 3.700 de dolari
De 3 ori mai puțin decât media țărilor din OCDE.
Nu contează că în grădinițe, școli, licee și facultăți nu există săpun și hârtie igienică.
Copiii mei învață în 2 licee din centrul Bucureștiului, unde nu există săpun și hârtie igienică.
Concluzii
În România nu contează educația.
Nu contează nici măcar că în ultimele 12 luni a fost o avalanșă de creșteri de taxe.
Se pare că nu interesează pe nimeni.
Doar să nu te atingi de merdenele
Să fie economie!
Și merdenele…”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook, marți, 13 octombrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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