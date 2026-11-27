Fermierii cerealiști din România și Bulgaria au lansat o platformă transfrontalieră denumită Danube Grain Belt (Centura Cerealieră a Dunării), prin intermediul căreia vor să își coordoneze pozițiile în privința politicilor agricole europene, competitivității sectorului și dezvoltării infrastructurii de transport și depozitare a cerealelor.

Inițiativa urmărește consolidarea reprezentării producătorilor din cele două țări la nivel european și identificarea unor soluții comune pentru provocările cu care se confruntă agricultura din regiunea Dunării.

Platforma a fost lansată joi, la Sofia, de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) și Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NGPA), în cadrul evenimentului anual organizat de NGPA.

„Fermierii români și bulgari lucrează în aceeași zonă agro-climatică. Se confruntă cu aceiași dăunători, aceleași secete și valuri de căldură, aceleași restricții privind instrumentele de protecție a plantelor și aceleași presiuni de piață din regiunea Mării Negre. Task Force-ul va transforma aceste provocări comune în analize comune, poziții comune și acțiuni comune”, au transmis cele două organizații într-un comunicat.

Cele două organizații consideră că producătorii agricoli din România și Bulgaria se confruntă cu probleme similare, având în vedere că activează în aceeași zonă agro-climatică. Printre provocările comune se numără dăunătorii agricoli, perioadele de secetă, valurile de căldură, restricțiile privind instrumentele de protecție a plantelor și presiunile de pe piețele din regiunea Mării Negre.

Prin intermediul noii platforme, aceste probleme vor fi analizate împreună, iar organizațiile vor urmări să formuleze poziții comune și să coordoneze acțiunile necesare pentru apărarea intereselor fermierilor.

Task Force-ul Danube Grain Belt va avea trei direcții principale de activitate:

cooperare regională și transfrontalieră și reprezentare europeană;

realizarea de studii și formularea unor poziții publice;

studii tehnice și cercetări comune cu impact asupra comunității agricole.

Unul dintre principalele domenii de cooperare va fi reprezentat de politicile agricole și comerciale ale Uniunii Europene. Organizațiile vor analiza inclusiv viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) după 2027 și efectele pe care aceasta le-ar putea avea asupra veniturilor fermierilor și competitivității producției agricole.

De asemenea, cele două asociații vor urmări evoluția strategiilor de piață și efectele contextului socio-politic și geopolitic din regiunea Mării Negre.

Un alt obiectiv important al parteneriatului este dezvoltarea logisticii agricole și valorificarea Dunării ca rută strategică pentru transportul cerealelor.

În acest sens, vor fi analizate aspecte care țin de porturi, navigație, depozitare și infrastructură. Cele două organizații vor urmări și coordonarea pozițiilor fermierilor în cadrul unor organizații europene precum CEPM, Farm Europe și Copa-Cogeca.

Platforma va aborda și alte teme importante pentru producția agricolă. Printre acestea se află accesul fermierilor la produse de protecție a plantelor și la soluții pentru combaterea dăunătorilor regionali.

Vor fi analizate, de asemenea, utilizarea terenurilor agricole, protejarea terenului agricol productiv și definirea conceptului de fermier activ în viitoarea legislație europeană.

Parteneriatul dintre organizațiile din România și Bulgaria va include și o componentă dedicată cercetării și inovării agricole.

Cele două asociații intenționează să organizeze experimentări comune în câmp și să dezvolte rețele pentru monitorizarea dăunătorilor și combaterea integrată a acestora, prin sistemul IPM (Integrated Pest Management).

Un alt obiectiv este facilitarea accesului fermierilor la tehnologii noi, inclusiv la noile tehnici genomice.

Potrivit informațiilor transmise de cele două organizații, sunt avute în vedere și proiecte comune care să beneficieze de finanțare europeană. Acestea ar putea fi dezvoltate prin intermediul programelor Horizon Europe, Interreg România-Bulgaria și al Grupurilor Operaționale EIP-AGRI.

Prin aceste inițiative, organizațiile urmăresc să consolideze cooperarea în domeniul cercetării și să faciliteze transferul de soluții și tehnologii către producătorii agricoli din cele două țări.

Președintele Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, Teofil Dascălu, a explicat că fermierii din cele două țări se confruntă cu aceleași dificultăți în fiecare sezon agricol, iar noua platformă va permite transformarea problemelor comune într-o poziție unitară.

Acesta a subliniat că, deși Dunărea separă România și Bulgaria din punct de vedere geografic, provocările din agricultură sunt asemănătoare. Prin Task Force-ul Danube Grain Belt, organizațiile vor să reprezinte interesele producătorilor printr-o voce comună la București, Sofia și Bruxelles.

La rândul său, președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Cereale din Bulgaria, Ilia Prodanov, a evidențiat interesele comune ale producătorilor din cele două țări în domeniul cercetării, politicilor agricole și piețelor.

Potrivit acestuia, colaborarea poate contribui la apărarea competitivității agriculturii din regiune și la consolidarea reprezentării fermierilor din bazinul Dunării în dezbaterile europene.

În lunile următoare, FAPPR și NGPA vor stabili structura de funcționare a Task Force-ului și vor conveni asupra primului program comun de lucru pentru anul 2027.

Platforma nu va fi rezervată exclusiv celor două organizații fondatoare. Aceasta va rămâne deschisă institutelor de cercetare, universităților și altor parteneri care împărtășesc obiectivele inițiativei.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) este o federație profesională națională care reunește fermieri, cooperative și procesatori agroalimentari implicați în dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitive și sustenabile. Organizația este membră a CEPM, Farm Europe și a principalelor Grupuri de Dialog Civil de la Bruxelles.

Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NGPA) este organizația națională care reprezintă producătorii de cereale din această țară.