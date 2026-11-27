Eurodeputatul PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială, consideră că reforma administrativă trebuie să reducă structurile administrative și să pregătească România pentru competiția privind fondurile europene din perioada 2028-2034.

Invitat la Europa FM, acesta a explicat că reorganizarea ar trebui să cuprindă comunele, orașele și județele. Social-democratul a prezentat și criterii pentru redesenarea hărții administrative.

Eurodeputatul PSD Dragoș Benea susține că reforma administrativă ar trebui să conducă la o Românie cu structuri mai puține și cu o capacitate mai mare de a atrage finanțări europene.

Acesta estimează că perioada bugetară 2028-2034 va aduce o competiție deosebit de dificilă pentru accesarea fondurilor europene.

În opinia sa, Uniunea Europeană își schimbă prioritățile, iar politica de coeziune nu va mai ocupa aceeași poziție dominantă.

Dragoș Benea a explicat la Europa FM că România trebuie să se adapteze noilor priorități europene și să fie pregătită pentru o competiție mai dură.

„Într-un cuvânt, mai suplă și mai pregătită să atace fondurile europene 2028-2034 cu mai mult succes, având în vedere că va fi, din punctul meu de vedere, cea mai acerbă competiție ce am văzut-o noi din 2007 încoace pe accesarea… Pentru că, ați văzut, Uniunea Europeană a schimbat puțin paradigma. Nu înseamnă că politica de coeziune e ceea care a făcut ca România să arate cu totul și cu totul altfel din 2007 ca anul acesta, în 20 de ani. De această dată, Uniunea Europeană schimbă puțin paradigma, nu dispare coeziunea, dar o trece puțin în plan secund și chiar în competiție cu agricultura, oarecum. Datorită contextului internațional în care vedem și noi că degeaba construiești un teritoriu prosper, așa cum este Uniunea Europeană, dacă ești slab sau incapabil să te aperi în fața unor superputeri”, a declarat Dragoș Benea, eurodeputat PSD.

Dragoș Benea a precizat că reorganizarea nu se va limita la comune, ci va include și orașele, precum și județele.

În cazul comunelor, eurodeputatul consideră că populația ar trebui să fie cuprinsă între 2.500 și 3.000 de locuitori.

Acesta a amintit că Ministerul Dezvoltării derulează deja un proiect privind comasarea voluntară a localităților, care prevede un prag de 2.500 de locuitori.

Potrivit lui Benea, acest criteriu ar putea fi preluat și în cadrul reorganizării administrative generale.

Dragoș Benea a arătat că reforma ar trebui să vizeze toate nivelurile administrației locale, iar pragul demografic pentru comune ar putea fi de 2.500-3.000 de locuitori.

Pentru localitățile urbane, propunerea prezentată de eurodeputatul PSD este menținerea pragului de 10.000 de locuitori.

Totuși, aproximativ 120 de orașe din România nu îndeplinesc această condiție demografică.

„Am folosit acest cuvânt, încerc să renunț la el, să-l trecem pe unificare, consolidare. Abordăm toate palierele, și comunele, și orașele. Avem aceste două proiecte. Unul care este în derularea Ministerului Dezvoltării, despre care ați mai discutat, cu comasarea voluntară și care are un prag de 2.500. 2.500-3.000 cam acesta ar trebui să fie pragul la comune. La orașe este propunerea să rămână 10.000, dar avem acolo vreo 120 de orașe care nu îndeplinesc, nu au aceste cifre”, a precizat Dragoș Benea.

Benea a admis că unele orașe ar putea deveni comune, dacă nu vor găsi alte variante pentru a-și consolida populația.

Eurodeputatul PSD a explicat că localitățile care nu ating pragul urban ar putea fi retrogradate, dacă nu se pot uni cu alte localități.

Dragoș Benea a menționat că reorganizarea ar putea ține cont de particularitățile unor localități și regiuni.

Printre exemplele prezentate se numără cele 32 de stațiuni balneoclimaterice, anumite zone din Munții Apuseni și Delta Dunării.

Eurodeputatul a precizat că nu exclude din start posibilitatea unor excepții, deși ar prefera ca reforma să nu se bazeze pe astfel de derogări.

„Tehnic, așa ar trebui să se întâmple dacă, dacă nu se găsesc soluții la fața locului de a fi unificate cu alte localități și astfel încât să facă cifre de comună. Sigur că sunt și 32 de stațiuni balneoclimaterice care pot să aibă parte de o abordare separată. Nu eliminăm instituția excepției, ab initio, să zic așa. Aș prefera să nu lucrăm cu excepții, dar e posibil pentru spații, pentru zone din Munții Apuseni, zone din Delta Dunării, aceste stațiuni balneoclimaterice. E complicat, într-adevăr, să spui că orașul Sinaia devine comună dacă nu găsește formule jur-împrejur să-și facă populație de orașe. Dar sunt foarte multe orașe cu administrație orășenească, cu taxe și impozite aferente, dar cu cifre de comune”, a explicat Dragoș Benea.

În ceea ce privește reorganizarea județelor, eurodeputatul PSD a prezentat drept punct de pornire o hartă bazată pe distribuția curților de apel.

Acesta a explicat că sistemul judiciar a fost ales deoarece, în opinia sa, a funcționat eficient în relația cu cetățenii.

Dragoș Benea a precizat însă că nu consideră această variantă drept forma finală a reorganizării teritoriale.

Eurodeputatul a explicat că a propus curțile de apel ca reper inițial pentru redesenarea județelor, fără a considera că această hartă va fi păstrată integral.

„Județele, aici probabil e cea mai spumoasă, spectaculoasă discuție. S-au propus, eu am propus ca punct de pornire în această dezbatere a reorganizării județelor o hartă a curților de apel într-un sistem juridic în care el este cazon, dar a fost eficient în relația cu cetățeanul. Adică să se construiască județul în jurul curții de apel. Eu nu cred că așa va fi harta finală, dacă mă întrebați ca opinie personală. Repet, a fost un punct de pornire”, a declarat Dragoș Benea.

Un alt criteriu avansat de Dragoș Benea pentru viitoarele județe este populația.

Eurodeputatul consideră că un județ ar trebui să aibă, în principiu, aproximativ un milion de locuitori.

Acesta a precizat că pragul nu trebuie interpretat rigid, deoarece reunirea unor județe poate conduce la valori apropiate de un milion.

În opinia sa, o populație de 930.000 sau 940.000 de locuitori ar putea fi suficientă, fără să fie necesară alipirea unei alte unități teritoriale.

Dragoș Benea a explicat că pragul de un milion de locuitori ar trebui aplicat flexibil, în funcție de rezultatul unificării județelor.