EXCLUSIV. Octavian Hoandră analizează noile dosare și acțiuni judiciare care îl vizează pe Călin Georgescu: Ușurința cu care noi renunțăm la drepturile noastre este înspăimântătoare

Noile dosare și acțiuni judiciare care îl vizează pe Călin Georgescu au fost analizate în ediția de joi, 22 octombrie, a podcastului „Contrapunct”. Jurnaliștii Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni au discutat despre modul în care instituțiile statului gestionează aceste situații, despre respectarea drepturilor individuale și despre efectele pe care anchetele le pot avea asupra imaginii publice a persoanelor vizate.

În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Octavian Hoandră și-a exprimat îngrijorarea față de ușurința cu care cetățenii acceptă limitarea sau încălcarea unor drepturi pe care le dețin.

Jurnalistul a apreciat că această atitudine reprezintă o problemă majoră pentru societate, deoarece permite instituțiilor statului să acționeze fără să întâmpine suficientă opoziție din partea celor afectați.

În opinia sa, cetățenii ajung să accepte situații care le afectează libertățile, deși ar trebui să își apere drepturile. Hoandră a considerat că această pasivitate contribuie la apariția unor abuzuri și le oferă autorităților posibilitatea de a acționa fără suficiente constrângeri.

Pentru a-și explica poziția, jurnalistul a prezentat exemplul unei persoane care descoperă în propria locuință un obiect introdus fără știrea sa. El a susținut că proprietarul nu ar trebui să fie considerat responsabil pentru un lucru plasat în casă fără consimțământul sau cunoștința sa.

Discuția s-a concentrat și asupra modului în care instituțiile statului au gestionat cazul lui Călin Georgescu, inclusiv din perspectiva comunicării publice. Octavian Hoandră a criticat dur comportamentul instituțiilor implicate, apreciind că acestea au demonstrat o lipsă considerabilă de discernământ în gestionarea situației.

Potrivit jurnalistului, amplificarea cazului Georgescu, transmiterea anumitor informații către presă și atitudinea reprezentanților instituțiilor au avut un efect contrar celui urmărit. El a susținut că, prin modul în care au prezentat și gestionat situația, autoritățile au contribuit la creșterea importanței publice a lui Călin Georgescu.

„Ușurința cu care noi renunțăm la drepturile noastre, pe care le avem, este înspăimântătoare. Deci noi trăim o mare dramă. Pentru că, cu voia noastră, ăștia își fac de cap. Pot să facă orice. Păi frate, eu nu sunt răspunzător de un lucru pe care tu îl pui fără știința mea în casă mea. Eu în casă mea vreau să n-am nimic, e dreptul meu să n-am nimic, e dreptul meu să le găsesc, e dreptul meu. (…) Ăștia sunt de o prostie uluitoare. Toate aceste instituții… Cazul ăsta, Georgescu, umflându-l, dând presei anumite chestii, făcând pe grozavii, bă, l-au făcut mare pe acest impostor”, a spus Octavian Hoandră.

Dan Andronic a intervenit în discuție și a atras atenția asupra dificultăților care apar atunci când instituțiile statului declanșează un mecanism judiciar de amploare împotriva unei persoane.

Jurnalistul a explicat că, odată pusă în mișcare o asemenea mașinărie instituțională, situația devine complicată, iar posibilitățile de opoziție sunt limitate.

Din această perspectivă, Andronic a apreciat că există momente în care confruntarea directă cu mecanismele statului nu reprezintă cea mai potrivită abordare.

Jurnalistul a identificat și o problemă în modul în care sunt aplicate asemenea mecanisme în România. În opinia sa, ceea ce provoacă în mod repetat nedumerire este impresia că aceste instrumente instituționale și legislative funcționează într-o singură direcție.

„Da, dar știi ce se întâmplă? Se mai întâmplă un lucru. În momentul în care statul pornește o asemenea mașinărie, după cum vezi… E destul de complicat. Că de-aia îți spun, de la un punct încolo trebuie să înveți că nu te poți opune valului și e bine să lași să treacă furtuna. Eu asta pun în discuție. Tu ai dreptate, apropo de drepturi, de libertăți, de modul în care lucrurile încep să fie tratate, dar și astea sunt tratate ca urmare a faptului că niște parlamentari au modificat codul de procedură penală și codul penal în așa fel încât lucrurile astea sunt posibile. Nu știu cum e în alte țări, bănuiesc că e la fel, că nu cred că suntem noi mai catolici decât papa. Dar ceea ce ni se pare ciudat de fiecare dată este că lucrurile astea funcționează într-un singur sens”, a subliniat Dan Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.