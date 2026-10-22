Inteligența artificială amenință milioane de locuri de muncă. FMI avertizează că tinerii angajați sunt printre cei mai vulnerabili

Inteligența artificială (AI) ar putea contribui la accelerarea creșterii economice mondiale, însă beneficiile acestei tehnologii riscă să fie distribuite inegal. Reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI) și ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează că țările mai sărace, companiile mici și angajații tineri ar putea rămâne în urmă dacă nu vor avea acces la energie electrică, infrastructură digitală și competențele necesare utilizării noilor tehnologii.

Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale generează oportunități importante pentru economia mondială, dar și riscuri privind accentuarea diferențelor dintre statele dezvoltate și cele cu venituri mai reduse.

Potrivit reprezentanților FMI și OCDE, capacitatea economiilor de a beneficia de această tehnologie depinde în mare măsură de accesul la infrastructura necesară și de pregătirea forței de muncă.

Avertismentele vin într-o perioadă în care investițiile masive în cipuri și infrastructură pentru inteligența artificială au contribuit la susținerea creșterii economice globale și la atingerea unor maxime istorice pe piețele bursiere, conform Reuters.

În același timp, amploarea acestor investiții ridică semne de întrebare privind capacitatea companiilor de a obține randamente suficient de mari pentru a justifica sumele cheltuite. Îngrijorările sunt amplificate de creșterea costurilor de împrumut, care poate pune presiune suplimentară asupra firmelor ce finanțează dezvoltarea infrastructurii AI.

Era Dabla-Norris, director adjunct al Departamentului pentru Afaceri Fiscale din cadrul FMI, a explicat, în cadrul Reuters Global Markets Forum, că una dintre principalele provocări pentru economiile în curs de dezvoltare este capacitatea acestora de a adopta inteligența artificială și de a extinde utilizarea tehnologiei în economie.

În lipsa infrastructurii și a competențelor necesare, aceste state riscă să nu beneficieze în aceeași măsură de avantajele economice generate de AI.

Estimările Fondului Monetar Internațional arată că adoptarea eficientă a inteligenței artificiale ar putea contribui cu până la 0,5 puncte procentuale la creșterea economică globală anuală, pe termen mediu.

Acest potențial reflectă capacitatea tehnologiei de a îmbunătăți productivitatea și de a transforma activitatea economică în numeroase sectoare.

Cu toate acestea, Era Dabla-Norris a atras atenția că dovezile disponibile până în prezent privind creșterea productivității la nivel agregat sunt mult mai limitate decât ar sugera estimările privind potențialul inteligenței artificiale.

Prin urmare, există în continuare o diferență între beneficiile economice anticipate și rezultatele concrete observate în economie.

La rândul său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică estimează că inteligența artificială ar putea contribui cu 0,4 până la 1,2 puncte procentuale la creșterea anuală a productivității în țările membre.

Stefano Scarpetta, economistul-șef al OCDE, a explicat însă că utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă rămâne în urma utilizării acesteia de către consumatori.

Deși tehnologia este tot mai prezentă în activitățile individuale, integrarea sa în funcțiile esențiale ale companiilor este încă limitată.

Economistul a evidențiat diferența considerabilă dintre gradul de expunere la inteligența artificială și utilizarea efectivă a acesteia în activitatea economică.

Această situație arată că disponibilitatea tehnologiei nu conduce automat la adoptarea sa pe scară largă în mediul de afaceri.

Dezvoltarea inteligenței artificiale ridică și probleme importante privind viitorul pieței muncii. Potrivit estimărilor FMI, aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial ar putea fi expuse efectelor inteligenței artificiale.

Avertismentul apare într-un context în care se înmulțesc informațiile despre concedieri masive, pe măsură ce companiile își reorientează investițiile către tehnologiile bazate pe AI.

Tot mai multe firme urmăresc reducerea costurilor și îmbunătățirea randamentelor prin utilizarea tehnologiei, ceea ce poate conduce la reorganizarea activităților și la diminuarea numărului de angajați.

Un exemplu este Barclays, care a anunțat că reduce aproximativ 5.000 de locuri de muncă în acest an. Compania utilizează tehnologii care includ inteligența artificială pentru a reduce cheltuielile și pentru a îmbunătăți randamentele.

În același timp, potrivit informațiilor apărute în presă, eBay intenționează să concedieze 9% din forța sa de muncă, în cadrul eforturilor de simplificare a operațiunilor.

Qualcomm este, de asemenea, așteptată să reducă numărul angajaților la nivel mondial. În cazul acestei companii, concedierile sunt prezentate drept o măsură de reducere a personalului concentrată asupra performanței.

Aceste evoluții au loc într-o perioadă în care companiile investesc tot mai mult în inteligența artificială și încearcă să își adapteze structurile operaționale la noile tehnologii.

Era Dabla-Norris a avertizat că angajații tineri și persoanele care ocupă posturi de nivel începător ar putea fi printre cele mai vulnerabile categorii în fața transformărilor provocate de inteligența artificială.

Riscul apare în special în situațiile în care tehnologia preia sarcinile prin intermediul cărora angajații acumulau în mod tradițional experiență profesională.

Astfel, automatizarea unor activități specifice posturilor de început de carieră ar putea afecta oportunitățile tinerilor de a dobândi experiența necesară pentru dezvoltarea profesională.

Această problemă se adaugă riscurilor privind distribuirea inegală a beneficiilor economice generate de inteligența artificială.

În timp ce economiile dezvoltate și companiile cu resurse financiare importante pot investi în infrastructură și tehnologii avansate, țările mai sărace și firmele de dimensiuni reduse riscă să întâmpine dificultăți în adoptarea acestora.