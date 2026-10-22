Inteligența artificială contribuie la restructurarea unui mare grup bancar. Barclays va elimina 5.000 de posturi până la sfârșitul anului

Barclays va elimina aproximativ 5.000 de locuri de muncă în 2026, echivalentul a circa 5% din forța sa de muncă la nivel global, în cadrul eforturilor de reducere a costurilor fixe și de îmbunătățire a randamentului. Grupul bancar britanic își intensifică investițiile în tehnologie, inclusiv în inteligența artificială (AI), pentru a eficientiza procesele interne și a simplifica activitatea.

Directorul financiar al Barclays, Anna Cross, a declarat joi că aproximativ 1.000 de posturi au fost deja eliminate, urmând ca alte 4.000 să dispară până la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru. Astfel, cea mai mare parte a reducerilor de personal anunțate pentru acest an ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit Barclays, aproximativ 60% dintre reducerile de personal vor afecta funcțiile de suport, inclusiv anumite posturi ocupate de dezvoltatori. Majoritatea concedierilor se vor concentra în rolurile operaționale și funcționale ale grupului bancar, conform BBC.

Compania a explicat că măsurile sunt legate de investițiile în tehnologie, care permit automatizarea și eficientizarea unor procese de lucru. Prin utilizarea unor instrumente tehnologice avansate, inclusiv a inteligenței artificiale, banca urmărește să își reducă cheltuielile fixe și să obțină rezultate financiare mai bune.

Directorul general al grupului Barclays, CS Venkatakrishnan, a precizat că investițiile semnificative în tehnologie contribuie la simplificarea și îmbunătățirea activității băncii. Aceste investiții reprezintă principalul factor din spatele câștigurilor de eficiență obținute până în prezent, în timp ce inteligența artificială ar putea avea un rol tot mai important în viitor.

Totuși, conducerea Barclays consideră că AI nu poate genera singură toate beneficiile urmărite. Pentru ca tehnologia să producă rezultate, este necesară mai întâi dezvoltarea infrastructurii tehnice care să permită integrarea și utilizarea eficientă a acestor instrumente.

Reducerea celor 5.000 de posturi are loc în contextul în care grupul bancar se apropie de finalul unui program de eficientizare a costurilor desfășurat pe parcursul a trei ani. Acesta s-a concentrat în principal asupra diviziei de servicii bancare de retail din Regatul Unit, însă măsurile au efecte și asupra diviziei de investment banking, conform Reuters.

Prin acest program, Barclays urmărește să își optimizeze structura operațională și să își îmbunătățească randamentele. Investițiile în tehnologie și utilizarea inteligenței artificiale fac parte din eforturile băncii de a obține economii suplimentare și de a simplifica procesele interne.

Barclays a raportat un profit de 2,3 miliarde de lire sterline în ultimele trei luni pentru care a publicat rezultate financiare. Câștigul a fost mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, dar ușor sub nivelul anticipat de analiști.

Rezultatele companiilor sunt urmărite atent de economiști, care încearcă să determine dacă investițiile în noile tehnologii, în special în inteligența artificială, produc schimbări concrete în activitatea de zi cu zi a firmelor. Printre efectele urmărite se numără creșterea eficienței operaționale, reducerea costurilor și diminuarea necesarului de personal.

Decizia Barclays de a elimina aproximativ 5.000 de locuri de muncă în acest an se înscrie în acest context, banca mizând pe tehnologie pentru a eficientiza activitatea și a îmbunătăți performanța financiară. Cu toate acestea, conducerea grupului subliniază că beneficiile inteligenței artificiale depind și de investițiile în infrastructura necesară implementării sale.