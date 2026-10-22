Site-uri guvernamentale din Europa, scoase offline după descoperirea unor vulnerabilități PHP cu ajutorul inteligenței artificiale

Site-uri guvernamentale și platforme publice din mai multe țări europene au fost scoase temporar din funcțiune miercuri, ca măsură de precauție, după identificarea unor vulnerabilități critice în PHP, un limbaj de programare utilizat pe scară largă pentru dezvoltarea site-urilor web. Deficiențele au fost descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale, iar publicarea unor remedieri de securitate a determinat organizațiile să își verifice sistemele și să limiteze riscurile unor eventuale atacuri informatice.

Franța, Danemarca, Finlanda și Olanda s-au numărat printre țările în care instituțiile și operatorii de servicii publice au decis să își retragă temporar site-urile de pe internet. În paralel, specialiștii în securitate cibernetică din Statele Unite și Australia au avertizat asupra riscurilor asociate vulnerabilităților și asupra posibilității ca acestea să fie exploatate de atacatori.

Dezvoltatorii PHP au publicat miercuri actualizări urgente pentru remedierea problemelor de securitate, unele dintre ele existente de ani de zile în codul software-ului. Echipa proiectului a transmis că utilizatorii sunt „încurajați să actualizeze imediat” sistemele pe care le administrează.

Avertismentele au devenit mai presante după ce companii din domeniul tehnologiei au semnalat tentative de exploatare a vulnerabilităților. În aceste condiții, mai multe organizații au preferat să întrerupă temporar accesul public la site-uri până când actualizările necesare puteau fi aplicate în siguranță.

Publicarea soluțiilor de remediere a schimbat rapid situația pentru administratorii de sisteme. Odată ce detaliile vulnerabilităților și metodele de corectare au devenit disponibile, atacatorii au avut posibilitatea să utilizeze instrumente de inteligență artificială pentru a identifica mai ușor sistemele expuse.

Costin Raiu, cofondator al firmei de cercetare în domeniul securității cibernetice și de răspuns la incidente TLP, a descris situația drept o „cursă pentru exploatare” alimentată de inteligența artificială. Potrivit acestuia, următoarea etapă ar putea consta în „compromiterea în masă a fiecărui server web vulnerabil de pe internet”.

PHP este un limbaj de programare dezvoltat la începutul anilor 1990, al cărui nume provenea inițial de la expresia „Personal Home Page” (Pagină de Acasă Personală). În prezent, acesta stă la baza unei părți importante a internetului și este utilizat de sisteme de administrare a conținutului precum WordPress, Drupal, Joomla și Magento.

Răspândirea tehnologiei înseamnă că o vulnerabilitate critică poate afecta un număr mare de site-uri și servere. Tiffany Farriss, directorul executiv interimar al Asociației Drupal, a avertizat asupra amplorii problemei.

„Toate serverele care utilizează orice versiune de PHP lansată în ultimii 20 de ani vor fi vulnerabile”, a declarat Farriss. Aceasta a adăugat: „Această problemă afectează majoritatea internetului.”

Agențiile de securitate cibernetică au îndemnat administratorii să instaleze fără întârziere actualizările disponibile sau să scoată temporar site-urile din funcțiune până la aplicarea corecțiilor. Potrivit datelor furnizate de Censys, companie specializată în informații despre infrastructura internetului, aproximativ 1,5 milioane din 2,6 milioane de gazde analizate raportau că folosesc o versiune PHP pentru care nu era disponibilă o soluție de remediere.

Agenția olandeză de securitate cibernetică și-a deconectat sistemele afectate ca măsură de precauție. Wikipedia a anunțat, la rândul său, că a scos temporar din funcțiune un număr nespecificat de sisteme, pentru a permite aplicarea în siguranță a corecțiilor. Internet Archive, biblioteca digitală care păstrează copii ale paginilor și materialelor de pe internet, a comunicat că a întrerupt temporar funcționarea unor servicii pentru a rezolva problema.

Situația a atras atenția și la nivelul conducerii politice. Prim-ministrul Olandei a declarat că urmărește îndeaproape evoluția incidentului. Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a publicat un mesaj pe platforma X, în care le-a recomandat proprietarilor de site-uri să verifice dacă folosesc PHP și să se pregătească pentru instalarea actualizărilor.

Vulnerabilitățile au fost identificate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit unor rapoarte publicate separat de două companii de securitate cibernetică. Calif a precizat într-o postare pe blog că a descoperit problemele la 1 august, folosind un model lingvistic de mari dimensiuni, și că a lucrat ulterior la dezvoltarea unei soluții.

Wiz, companie de securitate cibernetică deținută de Alphabet, a raportat că a identificat independent vulnerabilitățile cu ajutorul Wiz Atlas, instrumentul său autonom de cercetare a problemelor de securitate bazat pe inteligență artificială. Procesul a implicat și Gemini 4 Argon, de la Google, precum și GPT-5.6 Sol, de la OpenAI, potrivit informațiilor prezentate de companie.

Conform explicațiilor publicate de Wiz, vulnerabilitățile au rămas nedescoperite în codul PHP mai bine de un deceniu. Compania a arătat că identificarea și exploatarea lor ar fi presupus un efort considerabil din partea unui atacator uman, înainte de apariția instrumentelor moderne de inteligență artificială.

„Înainte de existența inteligenței artificiale, această muncă manuală ar fi fost dificil de implementat și chiar mai greu de scalat”, a transmis compania. „Cu inteligența artificială, aceasta nu mai reprezintă o barieră.” Calif și Wiz au declarat că au colaborat între ele, cu echipa de dezvoltare PHP și cu OpenAI pe parcursul procesului de identificare și remediere.

Casa Albă a anunțat, într-un comunicat, că a fost informată despre vulnerabilitate vineri. Între timp, unele companii de tehnologie au identificat activități suspecte înainte ca problemele să fie făcute publice.

CJ Moses, responsabilul cu securitatea la Amazon, a declarat într-o postare publicată miercuri seară pe blogul companiei că echipa sa a detectat, la 17 octombrie, o tentativă de exploatare a vulnerabilităților asupra unuia dintre sistemele-capcană ale companiei, cunoscute sub denumirea de „honeypot”. Aceste sisteme sunt utilizate pentru a atrage și observa activități potențial rău intenționate.

Potrivit lui Moses, tentativa a provenit de la o adresă de internet anonimă, ceea ce indică o posibilă activitate a unui actor amenințător. Nu era clar cum a aflat acesta despre vulnerabilități înainte de încheierea perioadei de confidențialitate stabilite pentru divulgarea informațiilor.

Amazon a mai raportat că miercuri au fost observate alte tentative din partea mai multor actori, înainte ca embargoul asupra informațiilor să fie ridicat. Compania a precizat că nu se știe dacă aceste încercări ar fi reușit împotriva unor site-uri web reale, dar a avertizat că vulnerabilitățile sunt „acum exploatate pe scară largă în mediul online”.

PHP este utilizat pentru a genera și livra conținutul paginilor web. Atunci când un vizitator accesează un site, serverul care rulează PHP procesează informațiile necesare și le transmite browserului. Limbajul este gratuit, cu sursă deschisă, și este întreținut de o comunitate de dezvoltatori și voluntari.

Potrivit datelor W3Techs, companie care monitorizează tehnologiile folosite pe internet, PHP funcționează pe aproximativ 75% dintre site-urile web pentru care poate fi identificat limbajul de programare. Această utilizare extinsă a determinat specialiștii să avertizeze că sistemele neactualizate ar putea deveni ținte pentru campanii de atac asistate de inteligența artificială.

Lukasz Olejnik, cercetător senior invitat la King’s College London, a declarat că atacurile informatice sprijinite de inteligența artificială, observate în ultimele săptămâni, ar putea afecta serverele care nu au primit actualizările necesare. „Scara este uriașă, iar cu inteligența artificială, exploatarea se poate produce instantaneu”, a spus Olejnik.

Automattic, compania care operează WordPress.com, a transmis că utilizatorii serviciilor sale găzduite și ai platformei Tumblr sunt protejați împotriva acestei vulnerabilități. Situația poate fi diferită pentru site-urile mici care folosesc PHP și sunt administrate de persoane fizice sau organizații cu resurse tehnice limitate.

Aceste site-uri funcționează frecvent pe servicii de găzduire partajată, unde administratorii nu controlează direct serverele pe care sunt găzduite paginile lor. În astfel de situații, aplicarea corecțiilor poate depinde de furnizorul de găzduire, iar verificarea expunerii la vulnerabilitate poate necesita intervenția echipelor tehnice.

În Olanda, mai multe instituții și organizații au urmat recomandările Centrului Național de Securitate Cibernetică și au retras temporar site-urile accesibile publicului. Printre acestea s-au numărat Portul Rotterdam, portalul guvernamental Overheid.nl, Federația Regală Olandeză de Fotbal (KNVB), site-urile celor mai mari cinci partide politice din țară și paginile web ale mai multor spitale.

În Danemarca, compania IT municipală Kombit a anunțat că a închis mai multe servicii, inclusiv platforma națională de comunicare folosită de școli. Decizia a afectat accesul la servicii digitale utilizate de instituțiile de învățământ.

În Finlanda, furnizorul de servicii IT al statului, Valtori, a comunicat că serviciile rețelei publice guvernamentale au fost scoase din funcțiune „ca măsură de precauție”. Măsura a făcut parte din acțiunile de limitare a riscurilor asociate vulnerabilităților PHP.

În Franța, Ministerul de Interne a anunțat că toate site-urile sale web au fost plasate în mentenanță preventivă, pe fondul măsurilor adoptate pentru verificarea și protejarea sistemelor informatice afectate de avertismentele de securitate.