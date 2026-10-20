ChatGPT primește funcții noi în Google Chrome. Poate completa formulare, analiza pagini web și efectua sarcini în browser
SURSA FOTO: Dreamstime - ChatGPT
OpenAI a lansat o actualizare importantă pentru extensia ChatGPT destinată browserului Google Chrome. Utilizatorii pot acum să folosească inteligența artificială pentru a analiza informațiile din paginile deschise, a completa formulare și a efectua diferite operațiuni direct în browser. Actualizarea introduce două moduri de utilizare, Chat și Work, precum și noi funcții vocale și suport pentru limbi suplimentare.
ChatGPT poate analiza paginile deschise în Chrome și compara informații de pe mai multe site-uri
Extensia ChatGPT pentru Google Chrome a primit în luna iulie posibilitatea de a accesa conținutul filelor deschise. Noua actualizare extinde această funcționalitate și introduce două moduri distincte de utilizare, fiecare destinat unor activități diferite.
Primul, denumit Chat, permite inteligenței artificiale să citească informațiile din paginile web deschise și să răspundă la întrebări pe baza acestora.
De exemplu, o persoană care caută un produs pe mai multe magazine online poate solicita ChatGPT să compare prețurile, termenele de livrare și politicile de retur. Informațiile pot fi analizate direct din paginile deschise, fără ca utilizatorul să fie nevoit să copieze manual conținutul fiecărui site.
Funcția poate fi utilizată și pentru analizarea altor informații disponibile în browser, răspunsurile fiind adaptate conținutului paginilor accesate, transmite Techspot.
Modul Work permite completarea formularelor și efectuarea unor operațiuni direct în browser
A doua opțiune, Work, oferă ChatGPT posibilitatea de a interacționa direct cu browserul pentru a îndeplini anumite sarcini.
Printre operațiunile disponibile se numără trimiterea mesajelor, descărcarea fișierelor și organizarea filelor deschise în grupuri, în funcție de subiect.
Una dintre funcțiile importante este completarea automată a formularelor online. ChatGPT poate utiliza atât informații găsite pe internet, cât și date extrase din documente stocate pe calculatorul utilizatorului.
Astfel, informațiile dintr-un document pot fi transferate în câmpurile unui formular, fără a mai fi introduse manual.
După completare, utilizatorul are posibilitatea să verifice informațiile înainte de trimiterea formularului.
ChatGPT poate fi apelat prin comanda @Chrome, fără deschiderea extensiei
Actualizarea introduce și o metodă suplimentară de interacțiune cu browserul.
Utilizatorii pot menționa „@Chrome” direct în aplicația ChatGPT sau pe site-ul serviciului pentru a solicita efectuarea unor sarcini în browser, fără să mai deschidă panoul lateral al extensiei.
În plus, accesul ChatGPT poate fi limitat la anumite file. Această opțiune permite utilizatorilor să stabilească exact ce pagini poate consulta inteligența artificială, împiedicând accesarea celorlalte site-uri deschise.
Utilizatorii pot controla accesul ChatGPT la site-uri și la istoricul conversațiilor
O altă noutate este introducerea unei file dedicate ChatGPT în Google Chrome, care include istoricul conversațiilor utilizatorului.
Din această filă pot fi adresate întrebări prin modul Chat sau pot fi inițiate operațiuni prin modul Work.
OpenAI a introdus și un sistem de permisiuni pentru accesarea istoricului conversațiilor și a site-urilor noi.
Atunci când ChatGPT solicită acces, utilizatorul poate alege să îl permită o singură dată, să îl autorizeze pentru site-ul respectiv, să îl permită pentru toate site-urile sau să refuze solicitarea.
Aceste opțiuni oferă un control mai mare asupra informațiilor pe care extensia le poate consulta și asupra paginilor cu care poate interacționa. Actualizarea aduce, de asemenea, funcții vocale noi și suport pentru mai multe limbi.
A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome.
First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you.
If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info.
If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open.
— ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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