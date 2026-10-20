ChatGPT primește funcții noi în Google Chrome. Poate completa formulare, analiza pagini web și efectua sarcini în browser

OpenAI a lansat o actualizare importantă pentru extensia ChatGPT destinată browserului Google Chrome. Utilizatorii pot acum să folosească inteligența artificială pentru a analiza informațiile din paginile deschise, a completa formulare și a efectua diferite operațiuni direct în browser. Actualizarea introduce două moduri de utilizare, Chat și Work, precum și noi funcții vocale și suport pentru limbi suplimentare.

Extensia ChatGPT pentru Google Chrome a primit în luna iulie posibilitatea de a accesa conținutul filelor deschise. Noua actualizare extinde această funcționalitate și introduce două moduri distincte de utilizare, fiecare destinat unor activități diferite.

Primul, denumit Chat, permite inteligenței artificiale să citească informațiile din paginile web deschise și să răspundă la întrebări pe baza acestora.

De exemplu, o persoană care caută un produs pe mai multe magazine online poate solicita ChatGPT să compare prețurile, termenele de livrare și politicile de retur. Informațiile pot fi analizate direct din paginile deschise, fără ca utilizatorul să fie nevoit să copieze manual conținutul fiecărui site.

Funcția poate fi utilizată și pentru analizarea altor informații disponibile în browser, răspunsurile fiind adaptate conținutului paginilor accesate, transmite Techspot.

A doua opțiune, Work, oferă ChatGPT posibilitatea de a interacționa direct cu browserul pentru a îndeplini anumite sarcini.

Printre operațiunile disponibile se numără trimiterea mesajelor, descărcarea fișierelor și organizarea filelor deschise în grupuri, în funcție de subiect.

Una dintre funcțiile importante este completarea automată a formularelor online. ChatGPT poate utiliza atât informații găsite pe internet, cât și date extrase din documente stocate pe calculatorul utilizatorului.

Astfel, informațiile dintr-un document pot fi transferate în câmpurile unui formular, fără a mai fi introduse manual.

După completare, utilizatorul are posibilitatea să verifice informațiile înainte de trimiterea formularului.

Actualizarea introduce și o metodă suplimentară de interacțiune cu browserul.

Utilizatorii pot menționa „@Chrome” direct în aplicația ChatGPT sau pe site-ul serviciului pentru a solicita efectuarea unor sarcini în browser, fără să mai deschidă panoul lateral al extensiei.

În plus, accesul ChatGPT poate fi limitat la anumite file. Această opțiune permite utilizatorilor să stabilească exact ce pagini poate consulta inteligența artificială, împiedicând accesarea celorlalte site-uri deschise.

O altă noutate este introducerea unei file dedicate ChatGPT în Google Chrome, care include istoricul conversațiilor utilizatorului.

Din această filă pot fi adresate întrebări prin modul Chat sau pot fi inițiate operațiuni prin modul Work.

OpenAI a introdus și un sistem de permisiuni pentru accesarea istoricului conversațiilor și a site-urilor noi.

Atunci când ChatGPT solicită acces, utilizatorul poate alege să îl permită o singură dată, să îl autorizeze pentru site-ul respectiv, să îl permită pentru toate site-urile sau să refuze solicitarea.

Aceste opțiuni oferă un control mai mare asupra informațiilor pe care extensia le poate consulta și asupra paginilor cu care poate interacționa. Actualizarea aduce, de asemenea, funcții vocale noi și suport pentru mai multe limbi.