Carrefour anunță pierderi uriașe după revoltele și jafurile din Franța. Pagubele ar putea ajunge la 200 de milioane de euro

Carrefour și-a redus estimările privind rezultatele financiare pentru întregul an 2026, după ce revoltele, jafurile și restricțiile de circulație din Franța au provocat pagube magazinelor, au determinat închiderea unor unități și au generat costuri suplimentare pentru companie. Grupul estimează că impactul total asupra profitului operațional ar putea ajunge până la 200 de milioane de euro.

Situația intervine într-un moment important pentru sectorul de retail, odată cu debutul perioadei comerciale din trimestrul al patrulea și cu apropierea campaniilor de Black Friday.

Carrefour a anunțat marți reducerea prognozei privind rezultatele financiare pentru 2026, invocând situația fără precedent cu care se confruntă în Franța, conform Reuters.

Revoltele, jafurile și restricțiile de circulație au provocat costuri suplimentare și au perturbat activitatea magazinelor companiei.

Lanțul de supermarketuri estimează în prezent că profitul ajustat pe acțiune va înregistra în 2026 o evoluție stabilă sau o creștere ușoară. Anterior, Carrefour anticipa o creștere procentuală de o singură cifră, dar situată în partea superioară a intervalului.

Compania estimează, de asemenea, o ușoară scădere a fluxului de numerar liber comparativ cu nivelul înregistrat în 2025.

Directorul general al Carrefour, Alexandre Bompard, s-a alăturat criticilor ample privind eforturile autorităților franceze de a menține ordinea publică.

Acesta și-a exprimat speranța că măsurile de securitate vor fi mai eficiente în timpul următoarelor proteste, programate pentru 24 octombrie. Bompard se așteaptă însă ca manifestațiile să afecteze activitatea companiei indiferent de măsurile adoptate.

Carrefour s-a numărat printre companiile puternic afectate de tulburările din Franța. Aproximativ 50 dintre magazinele sale au fost afectate chiar din prima zi, numeroase unități fiind jefuite. Pagubele înregistrate sunt considerabile.

Situația a avut efecte și asupra angajaților și partenerilor Carrefour, numeroase persoane confruntându-se cu experiențe dificile în timpul incidentelor.

Compania își sprijină angajații în procesul de redeschidere a magazinelor afectate, obiectivul fiind reluarea activității cât mai repede posibil, imediat ce condițiile de siguranță permit acest lucru.

Tulburările sociale afectează și încrederea consumatorilor, care era deja redusă din cauza prețurilor ridicate la carburanți.

În același timp, Carrefour înregistrează o diminuare a traficului de clienți în magazine chiar la începutul perioadei comerciale importante din trimestrul al patrulea.

Directorul financiar al Carrefour, Matthieu Malige, estimează că impactul total asupra profitului operațional al companiei s-ar putea situa între 80 de milioane și 200 de milioane de euro, echivalentul pragului inferior fiind indicat și la aproximativ 90 de milioane de dolari.

Costurile directe se ridică deja la câteva zeci de milioane de euro. Acestea sunt generate de mărfurile furate sau distruse, magazinele avariate și echipamentele deteriorate.

La aceste pierderi se adaugă efectele financiare ale închiderii magazinelor pe care Carrefour a fost obligată să le scoată temporar din funcțiune.

Impactul nu se va limita însă la pagubele deja înregistrate, potrivit sursei menționate. Compania se așteaptă să continue să suporte efectele tulburărilor în următoarele săptămâni, inclusiv din cauza restricțiilor de circulație.

Unele magazine sunt obligate să se închidă mai devreme din cauza acestor restricții, ceea ce reduce suplimentar activitatea comercială.

Conducerea Carrefour consideră că retailerul operează acum într-un context nou, caracterizat de un nivel ridicat de incertitudine pentru consumatori.

Carrefour deține aproximativ 6.000 de magazine în Franța, iar numeroase unități au fost închise preventiv în anticiparea unor noi incidente. Închiderile au avut loc inclusiv duminică și luni.

Matthieu Malige nu a precizat numărul total al magazinelor Carrefour care au fost închise.

Pe lângă pierderile provocate de suspendarea activității, compania se confruntă și cu o creștere a cheltuielilor necesare pentru protejarea magazinelor.

Printre măsurile adoptate se numără angajarea unor agenți de securitate externi.

Carrefour se află printre retailerii cei mai afectați de tulburările din Franța din cauza rețelei extinse de magazine de proximitate pe care o operează în marile orașe.

Compania are o prezență importantă în centre urbane precum Paris, Lyon și Marseille, unde magazinele sale sunt expuse direct efectelor protestelor și tulburărilor.

Consecințele situației vor afecta și planurile de investiții ale grupului. Carrefour a decis să reducă investițiile planificate în Franța în cursul acestui an.

Compania și-a diminuat estimarea privind cheltuielile de capital pentru 2026 de la 1,7 miliarde de euro la 1,6 miliarde de euro.

Reducerea investițiilor vine în contextul costurilor suplimentare generate de deteriorarea magazinelor și echipamentelor, furtul sau distrugerea mărfurilor, închiderea unor unități și consolidarea măsurilor de securitate.

Momentul în care au izbucnit incidentele reprezintă o problemă suplimentară pentru Carrefour. Retailerul se pregătea să înceapă în următoarele zile campaniile comerciale dedicate Black Friday.

Tulburările și reducerea traficului în magazine afectează astfel compania la începutul unei perioade esențiale pentru vânzările din trimestrul al patrulea.

Pe lângă pagubele directe, Carrefour trebuie să gestioneze închiderea preventivă a unor magazine, programul redus al altora din cauza restricțiilor de circulație și cheltuielile suplimentare pentru securitate.

În aceste condiții, compania estimează un impact asupra profitului operațional cuprins între 80 de milioane și 200 de milioane de euro, și-a redus perspectiva privind creșterea profitului ajustat pe acțiune și anticipează o ușoară scădere a fluxului de numerar liber față de 2025.

Carrefour a redus totodată investițiile planificate pentru 2026 cu 100 de milioane de euro, în timp ce conducerea companiei se pregătește pentru noi efecte asupra activității odată cu protestele programate pentru 24 octombrie.

Violențele din Franța au atras mai multe reacții la nivel internațional. Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a atribuit violențele izbucnite în timpul protestelor din Franța politicilor de imigrație promovate de progresiștii occidentali. Sâmbătă, oficialul american a avertizat că Statele Unite s-ar putea confrunta cu situații similare dacă vor adopta aceeași abordare, susținând că problemele legate de integrarea imigranților și de compatibilitatea culturală au fost neglijate.

În opinia sa, progresiștii occidentali au susținut aceste politici invocând „diversitatea” și „compasiunea”, fără să acorde suficientă atenție dificultăților legate de asimilarea noilor veniți și de compatibilitatea culturală. Vance a susținut că avertismentele privind posibilele consecințe ale acestei abordări au fost ignorate.

Vicepreședintele american a comentat și o înregistrare video care surprindea primăria din Limoges cuprinsă de flăcări. Acesta și-a exprimat speranța că autoritățile franceze vor reuși să oprească violențele înainte ca alte monumente să fie incendiate.

„Liberalii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Au fost avertizați că se va ajunge aici, dar nu au ascultat. Mă rog ca Franța, o țară frumoasă, cu oameni extraordinari, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă. Și sper că americanii sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”, a scris Vance pe X.

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