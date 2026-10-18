O primărie veche de 140 de ani din Franța, cuprinsă de flăcări. Grupuri de persoane mascate au incendiat clădirea istorică

Primăria istorică din Limoges, Franța, a fost în mare parte distrusă de un incendiu izbucnit sâmbătă, după ce protestatari mascați au pătruns în clădire și i-au dat foc. Turla imobilului, vechi de 140 de ani, s-a prăbușit în timp ce flăcările cuprindeau acoperișul, pe fondul protestelor care au degenerat în confruntări cu poliția în mai multe zone ale țării. Autoritățile au estimat că aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate la nivel național.

Potrivit prefecturii departamentului Haute-Vienne, mai mulți protestatari au pătruns în primăria din Limoges în jurul orei 18:00, sâmbătă, după care au incendiat clădirea. Pompierii din Haute-Vienne au fost mobilizați imediat, în număr mare, pentru a interveni și a stinge focul. Cu toate acestea, imobilul, considerat un monument de patrimoniu și un reper emblematic pentru locuitorii orașului, a fost în mare parte distrus, conform Euronews.

Ulterior, mai multe spații comerciale din zona Rue Jean Jaurès au fost jefuite. Maurice Barate, prefectul departamentului Haute-Vienne, a condamnat ferm incendierea primăriei, precum și celelalte incidente produse în oraș în cursul zilei de sâmbătă.

Prefectura a transmis că aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat în jurul orei 14:00 în zona Casseaux, din estul orașului Limoges. Printre acestea se aflau peste 500 de persoane care urmăreau în mod deliberat să provoace confruntări. O parte dintre manifestanți au atacat forțele de securitate cu proiectile.

În urma incidentelor, patru polițiști au suferit răni considerate mai grave, iar patru vehicule ale poliției au fost distruse. Ulterior, protestatarii s-au deplasat pentru a bloca autostrada A20, după care s-au îndreptat către centrul orașului.

La nivelul regiunii, poliția a reținut 19 persoane în legătură cu protestele. Anchetele continuă pentru a stabili circumstanțele incidentelor și responsabilitățile celor implicați.

Construcția primăriei din Limoges a început în anul 1879, iar clădirea a fost inaugurată la 14 iulie 1883. Imobilul avea, așadar, o vechime de aproximativ 140 de ani și reprezenta un reper istoric al orașului.

Vicepreședintele american JD Vance a lansat un avertisment în urma violențelor din Franța. Acesta a subliniat faptul că politicile promovate de progresiștii occidentali au favorizat apariția unor tensiuni sociale, în condițiile în care preocupările privind integrarea noilor veniți nu au primit suficientă atenție.

În analiza sa, JD Vance a subliniat că progresiștii occidentali au încurajat imigrația din țările în curs de dezvoltare în Franța și în alte state, invocând „diversitatea” și „compasiunea”. În opinia vicepreședintelui american, această abordare a ignorat probleme fundamentale legate de asimilare și compatibilitate, deși existaseră avertismente cu privire la posibilele consecințe.

„Liberalii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Au fost avertizați că se va ajunge aici, dar nu au ascultat. Mă rog ca Franța, o țară frumoasă, cu oameni extraordinari, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă. Și sper că americanii sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”, a scris Vance pe X.

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