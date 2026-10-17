Franța sub presiunea străzii: Proteste masive în marile orașe, între marșuri pașnice și focare de violență

Ziua de sâmbătă, 17 octombrie, a readus tensiunea pe străzile din Franța. Zeci de mii de manifestanți, printre care membrii ai sindicatelor și ai mișcării „Vestelor Galbene”, au ieșit în stradă în marile centre urbane ale țării. Deși cea mai mare parte a mobilizării s-a desfășurat fără violențe, granița dintre protestul civic și vandalism s-a rupt violent în metropole precum Paris, Lyon și Marsilia.

„Marea majoritate a persoanelor demonstrează fără incidente”, a ținut să precizeze Prefectura Poliției din Paris, încercând să tempereze climatul de agitație în timp ce echipele de intervenție gestionau primele focare de conflict din apropierea Pieței Republicii.

La Paris, cortegiul principal condus de organizatori a ajuns în Place de Clichy la mijlocul după-amiezii. Traseul, aprobat în ultimul moment de autorități, a ocolit zonele strategice ale capitalei, desfășurându-se de-a lungul bulevardelor Magenta, Barbès și Clichy. Pentru a preîntâmpina efracțiile în perimetrele guvernamentale, Prefectura a interzis orice adunare în multiple sectoare sensibile ale orașului, sub sancțiunea unei amenzi de 135 de euro.

Cu toate acestea, dispozitivul de securitate a fost pus la încercare. Un marș nedeclarat, care s-a desprins din coloana principală și s-a îndreptat amenințător spre Palatul Élysée, a fost respins în forță de jandarmi și poliție. Bilanțul provizoriu al intervențiilor din capitală indica cel puțin 163 de arestări efectuate până la ora 15:30.

Dacă la nivel național — în orașe precum Brest, Montpellier, Caen, Rouen sau Bayonne — demonstrațiile s-au desfășurat în mod pașnic, situația a degenerat grav în provinciile din sud și est:

Lyon: O filială a Oficiului de Turism, situată chiar în centrul orașului, a fost vandalizată și incendiată de grupuri de protestatari violenți. Flăcările și fumul gros care ieșeau prin geamurile sparte au mobilizat pompierii, însă intervenția acestora a fost inițial blocată de manifestanți, forțând Prefectura Rhône să declanșeze o operațiune de dispersare în forță.

iMarsilia: Tensiunile au atins un nivel critic în arondismentul 3, unde o secție de poliție locală a fost atacată cu pietre și fumigene. Indivizi mascați au spart geamurile clădirii și au pătruns în holul primăriei. În fața escaladării, primarul Benoît Payan a solicitat public trimiterea de urgență a unor efective suplimentare de ordine din partea Ministerului de Interne.

Imaginea de ansamblu a acestei zile reflectă o Franță fracturată: o masă critică de cetățeni care își exercită dreptul de protest în mod disciplinat, umbrită însă rapid de nuclee radicale de șoc care transformă revendicările sociale în confruntări urbane de gherilă.