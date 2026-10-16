Volkswagen a rechemat mii de mașini electrice în service. Bateriile pot provoca incendii în anumite situații. Ce modele sunt vizate

Volkswagen pregătește o nouă campanie de rechemare în service, de această dată pentru mai multe modele electrice. O posibilă defecțiune a bateriilor poate provoca, în cazuri extreme, incendii, iar verificările și măsurile preventive vizează deja mai multe piețe, inclusiv Statele Unite și Regatul Unit. Producătorul german pregătește acum intervenții și în Germania, precum și în alte țări.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Volkswagen a fost nevoită să recheme în service milioane de vehicule din cauza unui șurub defect. Acum, suspiciunile privind o problemă la bateriile unor mașini electrice determină compania să pregătească o nouă campanie, notează Euronews.

Campaniile de rechemare sunt deja în desfășurare în Statele Unite și Regatul Unit, iar Volkswagen planifică și implementează măsuri similare în Germania și pe alte piețe. Potrivit autorităților americane, aproximativ 22.000 de automobile electrice Volkswagen ID.4 sunt vizate de rechemarea din SUA.

Problema a fost identificată la anumite celule ale bateriilor instalate pe mașinile electrice Volkswagen. Potrivit publicației Handelsblatt, verificările interne de calitate ale companiei au scos la iveală defecțiunea. Un reprezentant al producătorului a confirmat publicației că sunt afectate câteva mii de vehicule.

Volkswagen a indicat drept posibilă cauză defecțiuni apărute în timpul proceselor de producție ale furnizorilor. Problema este limitată la o anumită perioadă de fabricație, ceea ce înseamnă că nu vizează toate vehiculele electrice ale grupului.

Din cauza defectului, bateriile pot fi supuse unui stres termic mai ridicat decât în condiții normale de funcționare. În situații extreme, nu poate fi exclus riscul izbucnirii unui incendiu la aceste automobile electrice, potrivit informațiilor comunicate de Volkswagen.

Conform publicației Handelsblatt, printre modelele posibil afectate se numără Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz și Cupra Born, fabricate între 2023 și 2025. Compania nu a confirmat însă, până în prezent, această listă de modele.

Rechemarea este pregătită în strânsă coordonare cu autoritățile competente, a precizat reprezentantul Volkswagen. Deocamdată, campania nu figurează în bazele de date ale Autorității Federale Germane pentru Transportul Auto, cunoscută sub abrevierea KBA.

Pentru a preveni eventualele deteriorări și incidente, grupul Volkswagen recomandă ca automobilele care ar putea fi afectate să fie încărcate până la un nivel maxim de 80%.

Producătorul intenționează să cheme o parte dintre vehicule în centrele de service, unde bateriile vor fi verificate. După finalizarea inspecțiilor, limita de încărcare va fi eliminată pentru mașinile la care nu este identificată nicio defecțiune.

În cazul în care este descoperită o baterie defectă, înlocuirea modulului de înaltă tensiune nu va fi neapărat necesară. În anumite situații, problema ar putea fi remediată printr-o actualizare software care să aducă sistemul la o versiune corespunzătoare.

Potrivit informațiilor publicate de Handelsblatt, Volkswagen va contacta clienții ale căror mașini sunt afectate. Proprietarii vor primi o scrisoare în care vor fi informați despre pașii următori și despre măsurile care trebuie luate.

Noua campanie vine după o altă rechemare importantă, desfășurată în septembrie. Atunci, Volkswagen și Audi au rechemat aproximativ 2,86 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unui șurub defect. Potrivit avertismentului emis de KBA, componenta respectivă putea provoca pierderea funcției de direcție.

În comparație cu celelalte regiuni ale lumii, activitatea Volkswagen în domeniul automobilelor electrice este cea mai puternică în Europa.

În primele trei trimestre ale anului 2026, ponderea vehiculelor electrice cu baterie în totalul livrărilor Volkswagen Group pe piața europeană a ajuns la 20%. Cu alte cuvinte, una din cinci mașini livrate de grup în regiune a fost complet electrică.

În același timp, producătorul german se confruntă cu o scădere a cererii la nivel mondial. Situația este deosebit de dificilă în China, unde activitatea grupului înregistrează un declin accentuat.

În Germania, Volkswagen continuă să domine atât piața înmatriculărilor de automobile electrice noi, cât și segmentul vehiculelor electrice second-hand.