Restricții pentru trotinete în București. Circulația va fi interzisă în mai multe parcuri: Poliția va continua demersurile pentru prevenirea incidentelor

Primăria Sectorului 6 din București a anunțat introducerea unor restricții pentru circulația trotinetelor electrice în mai multe parcuri și pe principalele artere rutiere din sector. Măsurile au fost solicitate de Poliția Locală Sector 6, în urma sesizărilor primite de la cetățeni și a incidentelor provocate de utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor. Operatorii Bolt și Splash au confirmat implementarea restricțiilor de circulație în parcuri, însă limitarea vitezei la 15 km/h pe anumite bulevarde va fi aplicată integral de Splash într-un termen estimat de 30-40 de zile.

Primăria Sectorului 6 a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, o serie de măsuri privind circulația trotinetelor electrice în parcurile, zonele de promenadă și pe principalele artere din această parte a Capitalei.

Autoritățile locale au explicat că măsurile urmăresc creșterea siguranței pietonilor și reducerea riscului de producere a incidentelor în spațiile publice.

Potrivit administrației locale, parcurile, zonele de promenadă și trotuarele trebuie să rămână spații sigure pentru toate persoanele care le utilizează.

În acest context, Poliția Locală Sector 6 a solicitat operatorilor de trotinete electrice să introducă restricții de circulație în mai multe zone și să limiteze viteza vehiculelor la maximum 15 km/h pe anumite artere importante.

Decizia de a solicita aceste măsuri a venit în urma sesizărilor transmise de cetățeni, dar și a incidentelor provocate de utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor electrice.

Restricțiile vizează atât parcurile și zonele de promenadă, unde circulația trotinetelor electrice trebuie blocată, cât și anumite tronsoane de drum, unde viteza maximă permisă prin sistemele operatorilor va fi redusă.

„Trotinetele electrice, cu restricții în parcurile și pe bulevardele din Sectorul 6! Siguranța pietonilor este o prioritate! Parcurile, zonele de promenadă și trotuarele trebuie să fie spații sigure pentru toți. Poliția Locală Sector 6 a solicitat operatorilor de trotinete electrice introducerea unor restricții de circulație în parcuri și limitarea vitezei la maximum 15 km/h pe principalele artere din sector, ca urmare a sesizărilor cetățenilor și a incidentelor provocate de utilizarea necorespunzătoare a acestora. Unde se aplică măsurile solicitate? Interzicerea circulației trotinetelor electrice în: Parcurile Drumul Taberei, ANL – Constantin Brâncuși, Liniei, Tudor Vladimirescu, Timișoara nr. 10, Păcii, Crângași, Marin Preda, Nicolae Filimon și 9 Mai, precum și pe Digul Lacului Morii. Limitarea vitezei la maximum 15 km/h, pe ambele sensuri, pe următoarele artere: Drumul Taberei, Bulevardul 1 Mai, Bulevardul Ghencea, Bulevardul Timișoara, Strada Apusului, Bulevardul Uverturii, Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul Preciziei, pe tronsoanele indicate de Poliția Locală”, informează Primăria Sectorului 6.

Una dintre principalele măsuri solicitate de Poliția Locală Sector 6 este interzicerea circulației trotinetelor electrice în zece parcuri și pe Digul Lacului Morii.

Conform informațiilor publicate de Primăria Sectorului 6, restricțiile vizează următoarele zone:

Parcul Drumul Taberei;

Parcul ANL – Constantin Brâncuși;

Parcul Liniei;

Parcul Tudor Vladimirescu;

Parcul Timișoara nr. 10;

Parcul Păcii;

Parcul Crângași;

Parcul Marin Preda;

Parcul Nicolae Filimon;

Parcul 9 Mai;

Digul Lacului Morii.

În toate aceste zone, operatorilor de trotinete electrice li s-a solicitat introducerea unei restricții de circulație prin limitarea vitezei la 0 km/h.

Această măsură presupune blocarea deplasării trotinetelor electrice ale operatorilor în perimetrele pentru care au fost stabilite restricțiile.

Scopul urmărit de autorități este prevenirea incidentelor și protejarea pietonilor care folosesc parcurile și zonele de promenadă.

Pe lângă restricțiile din parcuri, Poliția Locală Sector 6 a solicitat și reducerea vitezei maxime a trotinetelor electrice pe mai multe artere importante din sector.

Potrivit administrației locale, viteza maximă trebuie limitată la 15 km/h, pe ambele sensuri de circulație, pe tronsoanele stabilite de Poliția Locală.

Măsura vizează următoarele străzi și bulevarde:

Drumul Taberei;

Bulevardul 1 Mai;

Bulevardul Ghencea;

Bulevardul Timișoara;

Strada Apusului;

Bulevardul Uverturii;

Bulevardul Iuliu Maniu;

Bulevardul Preciziei.

Restricția de viteză nu este prezentată ca fiind aplicabilă automat pe întreaga lungime a fiecărei artere, ci pe tronsoanele indicate de Poliția Locală Sector 6.

Pentru aceste sectoare de drum, operatorilor li s-a cerut să configureze trotinetele electrice astfel încât utilizatorii să nu poată depăși viteza de 15 km/h.

Măsura se aplică pe ambele sensuri de circulație ale tronsoanelor vizate.

Prin introducerea acestei limite, autoritățile urmăresc reducerea riscurilor asociate deplasării trotinetelor electrice în zonele frecventate de pietoni.

Primăria Sectorului 6 a prezentat și răspunsurile primite din partea operatorilor de trotinete electrice în legătură cu aplicarea noilor măsuri. Potrivit administrației locale, Bolt a confirmat implementarea tuturor restricțiilor solicitate de Poliția Locală Sector 6.

Astfel, pentru trotinetele electrice operate de companie, viteza a fost limitată la 0 km/h în parcurile și zonele de promenadă incluse pe lista autorităților. Această restricție împiedică utilizarea trotinetelor Bolt pentru deplasare în perimetrele respective.

Totodată, compania a confirmat că a introdus și limita maximă de 15 km/h pe tronsoanele de drum indicate de Poliția Locală. Prin urmare, în cazul Bolt, ambele categorii de măsuri solicitate de autoritățile locale au fost implementate.

Restricțiile vizează atât interzicerea circulației în zonele stabilite, cât și reducerea vitezei pe arterele rutiere menționate.

Celălalt operator menționat de Primăria Sectorului 6, Splash, a transmis că a activat deja restricțiile privind circulația trotinetelor electrice în parcurile și zonele indicate de autorități. Compania a confirmat că viteza trotinetelor sale a fost limitată la 0 km/h în perimetrele în care Poliția Locală Sector 6 a solicitat interzicerea circulației.

În schimb, limitarea vitezei la maximum 15 km/h pe tronsoanele rutiere stabilite nu a fost încă implementată integral de Splash. Potrivit informațiilor comunicate administrației locale, operatorul estimează că va avea nevoie de aproximativ 30-40 de zile pentru aplicarea acestei măsuri.

Termenul este determinat de necesitatea dezvoltării unei noi funcționalități tehnice, care să permită limitarea vitezei trotinetelor electrice în zonele indicate.

Primăria Sectorului 6 a precizat că demersurile pentru creșterea siguranței în spațiile publice vor continua. Poliția Locală Sector 6 va menține acțiunile care urmăresc prevenirea incidentelor asociate utilizării trotinetelor electrice și protejarea pietonilor.

„Bolt a confirmat implementarea tuturor măsurilor solicitate: viteza este limitată la 0 km/h în parcurile și zonele menționate și la maximum 15 km/h pe tronsoanele stabilite. Splash a confirmat activarea restricției de 0 km/h în parcurile și zonele indicate. Pentru limita de 15 km/h, compania estimează un termen de 30–40 de zile, fiind necesară dezvoltarea unei noi funcționalități tehnice. Poliția Locală Sector 6 va continua demersurile pentru prevenirea incidentelor și protejarea pietonilor, astfel încât spațiul public să fie sigur pentru toți. Respectăm regulile, ne respectăm unii pe ceilalți!”, a conchis administrația locală.

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