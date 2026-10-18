JD Vance lansează un avertisment despre imigrație după violențele din Franța: Liberalii occidentali au importat Lumea a Treia în numele diversității

Vicepreședintele american JD Vance a subliniat sâmbătă că imigrația este responsabilă pentru violențele izbucnite în timpul protestelor din Franța și a avertizat că Statele Unite riscă să se confrunte cu probleme similare dacă vor urma aceeași direcție. Politicianul republican a criticat politicile progresiste privind imigrația, punctând că acestea au neglijat aspecte esențiale legate de asimilarea imigranților și de compatibilitatea culturală.

Potrivit AFP, JD Vance a comentat situația din Franța într-o serie de mesaje publicate pe platforma X. Vicepreședintele american a explicat faptul că politicile promovate de progresiștii occidentali au favorizat apariția unor tensiuni sociale, în condițiile în care preocupările privind integrarea noilor veniți nu ar fi primit suficientă atenție.

În analiza sa, JD Vance a subliniat că progresiștii occidentali au încurajat imigrația din țările în curs de dezvoltare în Franța și în alte state, invocând „diversitatea” și „compasiunea”. În opinia vicepreședintelui american, această abordare a ignorat probleme fundamentale legate de asimilare și compatibilitate, deși existaseră avertismente cu privire la posibilele consecințe.

Vance a făcut referire și la violențele din timpul protestelor din Franța, comentând o înregistrare video în care primăria din Limoges apare în flăcări. Politicianul republican și-a exprimat speranța că Franța va pune capăt situației înainte ca și alte monumente să fie incendiate.

Vicepreședintele american a descris Franța drept o țară frumoasă, cu o populație minunată, însă a avertizat că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a împiedica agravarea violențelor. Mesajul său evidențiază preocuparea față de efectele pe care politicile de imigrație și problemele de integrare le-ar putea avea asupra stabilității sociale.

JD Vance a extins avertismentul și asupra situației politice din Statele Unite, făcând o paralelă între evenimentele din Franța și alegerile legislative parțiale programate pentru 3 noiembrie în SUA.

Scrutinul nu se anunță, în prezent, favorabil Partidului Republican. În acest context, vicepreședintele american a atras atenția asupra direcției pe care ar putea-o urma țara dacă politicile susținute de democrați ar ajunge să fie aplicate în continuare.

Vance a explicat că americanii ar trebui să urmărească atent evoluțiile din Franța, pe care le consideră relevante pentru viitorul Statelor Unite. În perspectiva sa, situația din țara europeană reprezintă un avertisment cu privire la posibilele consecințe ale unor politici care nu acordă suficientă importanță asimilării și compatibilității culturale.

„Liberalii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Au fost avertizați că se va ajunge aici, dar nu au ascultat. Mă rog ca Franța, o țară frumoasă, cu oameni extraordinari, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă. Și sper că americanii sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”, a scris Vance pe X.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn’t listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country. — JD Vance (@JDVance) October 18, 2026

În vârstă de 42 de ani, JD Vance reprezintă aripa cea mai naționalistă a Partidului Republican și este considerat un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale americane din 2028.

Vicepreședintele critică frecvent politicile europene privind imigrația, pe care le consideră nocive. Poziția sa se bazează pe ideea că gestionarea imigrației trebuie să țină cont nu doar de numărul persoanelor care ajung într-o țară, ci și de capacitatea acestora de a se integra în societatea-gazdă.