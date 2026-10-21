Elon Musk pregătește o mutare uriașă în lumea afacerilor. SpaceX și Tesla ar putea fuziona într-un gigant de 3.500 de miliarde de dolari

Elon Musk a confirmat că SpaceX și Tesla au început discuții oficiale privind o posibilă fuziune, după ce acționarii celor două companii au solicitat analizarea unei asemenea tranzacții. Anunțul vine într-un moment în care SpaceX raportează primul profit de la listarea la bursă, susținut de dezvoltarea accelerată a activităților din domeniul inteligenței artificiale. În paralel, cele două companii colaborează la proiectul Terafab, care urmărește producerea de cipuri avansate pentru inteligență artificială și robotică.

Elon Musk a declarat marți, 20 octombrie, că o fuziune între SpaceX și Tesla ar putea reprezenta o decizie avantajoasă pentru ambele companii. Aceasta este prima confirmare oficială a existenței unor discuții formale privind o asemenea tranzacție, conform Reuters.

Potrivit miliardarului, cele două companii au constituit comitete speciale formate din administratori independenți, care urmează să analizeze posibilitatea unei fuziuni și condițiile în care aceasta ar putea avea loc.

Musk nu participă la negocierile dintre aceste comitete, deoarece deține participații importante în ambele companii și se află într-o situație de conflict de interese.

Cel mai bogat om din lume controlează aproape o cincime din Tesla și puțin sub jumătate din SpaceX. Analiștii consideră că o eventuală fuziune i-ar putea oferi controlul asupra entității rezultate.

Comitetele speciale au fost înființate la solicitarea acționarilor, care ar trebui să aprobe în cele din urmă orice tranzacție.

Musk a subliniat însă că este prematur să se considere fuziunea drept un rezultat sigur. Comitetele nu au ajuns la un acord asupra condițiilor tranzacției și există posibilitatea ca negocierile să nu conducă la o înțelegere.

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Reuters sub protecția anonimatului, discuțiile au început în ultimele săptămâni și ar putea avea drept rezultat achiziționarea Tesla de către SpaceX.

Aceeași sursă a precizat că Tesla colaborează cu o bancă de investiții pentru a primi consultanță în cadrul negocierilor.

Speculațiile privind apropierea celor două companii circulă de mai mult timp, Musk evocând anterior posibilitatea unei fuziuni pe fondul suprapunerii tot mai mari dintre activitățile acestora.

Interesul investitorilor a crescut recent, iar Barclays a sugerat săptămâna trecută că o tranzacție ar putea fi anunțată înaintea adunării anuale a acționarilor Tesla, programată pentru luna decembrie.

Anunțul privind discuțiile oficiale a determinat creșterea acțiunilor SpaceX cu 8% în tranzacțiile efectuate după închiderea ședinței bursiere. Titlurile Tesla au avansat cu 1,8% în aceeași perioadă.

Elon Musk consideră că integrarea SpaceX și Tesla ar putea accelera dezvoltarea unor tehnologii avansate, în special în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit acestuia, companiile se află într-o etapă în care dezvoltarea superinteligenței artificiale ar putea transforma radical activitățile tehnologice.

O fuziune ar permite colaborarea mai strânsă în dezvoltarea programelor de superinteligență, proiectarea cipurilor, robotică și conectivitate.

Printre proiectele comune se numără Terafab, destinat producției de semiconductori, și constelația Starmind, asociată dezvoltării capacităților de transport al încărcăturilor pe orbită și infrastructurii tehnologice spațiale.

Integrarea ar reuni într-o singură companie activități din domeniul automobilelor electrice, roboticii, inteligenței artificiale, explorării spațiale și infrastructurii de comunicații.

Posibilitatea unei fuziuni a generat reacții din partea investitorilor și specialiștilor de pe piețele financiare. Gene Munster, managing partner la Deepwater Asset Management, companie care investește în Tesla, consideră că probabilitatea realizării unei tranzacții a crescut.

Înaintea confirmării negocierilor, acesta estima la 90% șansele ca o operațiune între cele două companii să aibă loc în următorii doi ani. După anunțul lui Musk, și-a majorat estimarea la 95% și consideră că fuziunea ar putea avea loc chiar în următorul an.

Dan Ives, partener și senior managing director la Yorkville Ives & Co din New York, apreciază că tranzacția ar avea o justificare strategică evidentă pentru ambele companii.

Principalul obstacol ar putea fi prețul oferit acționarilor Tesla. Potrivit estimărilor sale, o ofertă de aproximativ 550 de dolari pe acțiune ar putea fi necesară pentru obținerea aprobării.

Kenneth Goh, director pentru administrarea averilor private la UOB Kay Hian din Singapore, consideră că o eventuală fuziune ar reflecta viziunea amplă a lui Elon Musk asupra dezvoltării tehnologice.

El a atras însă atenția că nu există încă un acord și că negocierile sunt conduse de comitete independente, fără participarea directă a miliardarului.

În cazul realizării tranzacției, acționarii Tesla ar dobândi indirect participații în activități care includ rachete, sateliți și inteligență artificială. Totodată, aceștia ar contribui la finanțarea proiectelor respective.

Josh Gilbert, analist principal pentru regiunea Asia-Pacific la eToro, estimează că fuziunea ar putea deveni cea mai mare tranzacție de acest tip din istoria piețelor financiare.

Cele două companii au împreună o valoare de aproximativ 3.500 de miliarde de dolari, iar integrarea lor ar reuni activități dependente într-o măsură tot mai mare de inteligența artificială.

Totuși, Gilbert consideră că obstacolele pentru finalizarea tranzacției vor fi importante, în special din perspectiva guvernanței corporative.

Chiar dacă Musk nu participă la negocierile comitetelor speciale, faptul că aceeași persoană conduce ambele companii ar putea genera întrebări privind modul de administrare a entității rezultate.

Pentru investitori, fuziunea ar concentra sub un singur simbol bursier activități din inteligență artificială, robotică, automobile electrice și explorare spațială. Această structură ar putea oferi oportunități importante, dar ar concentra și riscurile asociate unor proiecte tehnologice ambițioase.

Justus Parmar, directorul general al Fortuna Investments, consideră că fuziunea ar crea o singură entitate prin care investitorii ar putea susține majoritatea companiilor lui Elon Musk, notează Reuters.

Integrarea ar putea elimina activitățile redundante și ar reduce timpul petrecut de Musk pentru coordonarea separată a celor două organizații.

De asemenea, ar putea diminua cheltuielile administrative, costurile juridice și obligațiile asociate funcționării separate a două companii listate.

Parmar a evidențiat și posibilitatea utilizării fluxurilor de numerar generate de Tesla pentru susținerea proiectelor SpaceX.

Activitatea auto a Tesla are marje ridicate și generează numerar, iar dezvoltarea serviciilor de robotaxi ar putea aduce oportunități suplimentare de creștere.

Aceste resurse financiare ar putea contribui la finanțarea explorării spațiale, a lansărilor de rachete și a centrelor de date orbitale, proiecte care necesită investiții foarte mari.

Michael Monaghan, administrator de portofoliu la Founder ETFs, consideră că fondatorii ar trebui să păstreze controlul asupra propriilor companii și nu identifică probleme fundamentale de guvernanță în cazul unei fuziuni.

El apreciază că SpaceX beneficiază de consultanță juridică de înalt nivel și funcționează sub o supraveghere considerabilă, iar comitetele independente ar urma să respecte atât prevederile legale, cât și principiile care stau la baza acestora.

Monaghan a semnalat însă o posibilă problemă legată de securitatea națională.

Având în vedere rolul SpaceX de contractor important pentru apărarea Statelor Unite, operațiunile Tesla din China ar putea necesita o separare formală sau introducerea unor mecanisme stricte de protecție operațională și informațională.

Daniel Newman, directorul general al The Futurum Group, consideră că fuziunea a devenit aproape inevitabilă după anunțarea listării SpaceX la bursă.

În opinia sa, integrarea activităților spațiale, inteligenței artificiale, autonomiei și roboticii ar putea crea una dintre companiile cel mai bine poziționate pentru următoarea etapă a dezvoltării tehnologice.

Brian Mulberry, strateg principal de piață la Zacks Investment Management, a remarcat că posibilitatea unei fuziuni era deja cunoscută și că ambele companii își construiesc argumentele în jurul sinergiilor existente și al eficienței viitoare.

Acesta a subliniat că tranzacția ar necesita votul acționarilor ambelor companii și a interpretat cele două referiri făcute de Musk la fuziune în timpul conferinței drept un semnal că discuțiile avansează.

Yuri Khodjamirian, director de investiții la Tema ETFs, consideră că integrarea ar avea sens deoarece companiile desfășoară deja proiecte comune importante, precum Terafab.

El apreciază că înființarea comitetelor speciale reprezintă o măsură pozitivă pentru gestionarea dificultăților legate de guvernanța corporativă.

Discuțiile privind fuziunea au loc în contextul unor rezultate financiare peste așteptări pentru SpaceX.

Compania a raportat pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie venituri de 14,58 miliarde de dolari, în creștere cu 161% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșterea a fost susținută în principal de dezvoltarea accelerată a activităților din domeniul inteligenței artificiale.

Veniturile generate de această divizie au crescut de aproape zece ori, ajungând la 7,56 miliarde de dolari.

Cea mai mare parte a sumelor provine din închirierea capacității centrelor de date către dezvoltatori de inteligență artificială, printre care Anthropic, Google, companie deținută de Alphabet, și Reflection AI.

Veniturile nu provin în principal din modelele proprii de inteligență artificială ale SpaceX.

Rezultatele trimestrului al treilea reprezintă cea mai clară dovadă de până acum că investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială încep să genereze venituri semnificative.

Totuși, dezvoltarea acestei infrastructuri implică în continuare cheltuieli foarte mari.

Cheltuielile de capital ale SpaceX aproape s-au triplat, ajungând la 19,6 miliarde de dolari.

Directorul financiar al companiei, Bret Johnsen, estimează că investițiile de capital vor ajunge între 35 și 40 de miliarde de dolari în trimestrul al patrulea.

SpaceX a raportat un profit net de 4,4 miliarde de dolari, comparativ cu o pierdere netă de 1,1 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul a depășit considerabil estimările analiștilor, care anticipau un profit de 1,57 miliarde de dolari.

Profitul ajustat pe acțiune a fost de 45 de cenți, potrivit calculelor IBES, față de estimarea medie de 13 cenți.

Acesta este primul profit trimestrial raportat de SpaceX în calitate de companie listată la bursă.

Elon Musk estimează că veniturile anuale recurente ale companiei ar putea ajunge între 500 de miliarde și 1.000 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2027, pe fondul cererii tot mai mari pentru capacitatea centrelor de date.

Will Rhind, directorul general al administratorului de active GraniteShares, consideră că SpaceX a obținut rezultatele privind veniturile pe care investitorii optimiști le așteptau.

Potrivit acestuia, contractele pentru furnizarea capacității de calcul, semnate la începutul anului, se transformă în venituri într-un ritm mai rapid decât anticipau numeroși participanți la piață.

Expansiunea în domeniul inteligenței artificiale transformă structura activităților SpaceX. În mod tradițional, principala sursă de venituri a companiei a fost serviciul de internet prin satelit Starlink, în timp ce obiectivele sale pe termen lung au rămas legate de dezvoltarea sistemului de rachete Starship.

În prezent, activitatea SpaceX începe să semene mai mult cu cea a unui furnizor de servicii cloud decât cu cea a unui laborator specializat în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.

Operațiunile din acest domeniu includ modelul Grok, platforma de socializare X și o rețea de centre de date aflată în expansiune rapidă.

Divizia de inteligență artificială a înregistrat, la rândul său, profit în trimestrul al treilea, după pierderile raportate în perioada similară a anului precedent.

Serviciul de internet prin satelit Starlink continuă să își extindă baza de utilizatori. La sfârșitul trimestrului al treilea, numărul abonaților a ajuns la 13,6 milioane, peste estimările analiștilor, care anticipau 12,19 milioane.

Creșterea a fost susținută de lansarea unor sateliți suplimentari și de extinderea serviciilor destinate consumatorilor individuali, companiilor, aviației, transportului maritim și instituțiilor guvernamentale.

Totuși, extinderea internațională a determinat reducerea veniturilor medii generate de fiecare abonat.

Venitul mediu lunar per utilizator a scăzut de la 99 de dolari în 2023 la 69 de dolari în trimestrul al treilea din 2026.

Această evoluție reflectă introducerea unor abonamente mai ieftine pe piețele internaționale.

SpaceX a avertizat anterior că extinderea în afara celor mai bogate țări ar putea continua să reducă venitul mediu per utilizator.

În paralel, dezvoltarea sistemului Starship rămâne esențială pentru strategia pe termen lung a companiei.

Sistemul reutilizabil de rachete de nouă generație nu a intrat încă în serviciul comercial.

SpaceX intenționează să utilizeze Starship pentru lansarea unor sateliți Starlink cu o capacitate mai mare de transmisie a datelor și pentru dezvoltarea infrastructurii de calcul orbital destinată inteligenței artificiale.

Capacitatea companiei de a transforma Starship într-un sistem reutilizabil fiabil este considerată esențială pentru realizarea acestor obiective.

Segmentul spațial include lansări comerciale, misiuni guvernamentale și dezvoltarea Starship, continuând să reprezinte o sursă importantă de costuri și incertitudine.

Unul dintre principalele proiecte comune ale SpaceX și Tesla este Terafab, o inițiativă destinată producției de semiconductori avansați, potrivit Reuters.

Elon Musk a anunțat în cadrul conferinței SpaceX de marți că obiectivul este atingerea producției de volum până în trimestrul al treilea din 2028.

Calendarul rămâne însă orientativ, iar Musk a avertizat că există incertitudini importante privind posibilitatea respectării termenelor.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei capacități de producție care să asigure o putere de calcul de un terawatt anual, destinată aplicațiilor de inteligență artificială și robotică.

Musk a recunoscut că obiectivul este extrem de ambițios, mai ales în condițiile în care construirea unei fabrici americane pentru producția celor mai avansate cipuri logice poate dura trei ani sau chiar mai mult.

Complexul planificat în Texas ar urma să reunească într-o singură unitate procesele de fabricație avansată, împachetare și testare pentru cipuri logice și cipuri de memorie.

Potrivit lui Musk, echipele Terafab urmăresc să obțină primul cip de test funcțional în jurul lunilor mai sau iunie 2027.

Acesta ar urma să fie realizat la centrul de cercetare Terafab din Austin și să utilizeze circuite de memorie statică cu acces aleatoriu, cunoscute sub denumirea SRAM.

Producătorii de semiconductori utilizează frecvent astfel de circuite pentru testarea și perfecționarea proceselor tehnologice de fabricație.

Elon Musk a precizat că atingerea producției de volum în trimestrul al treilea sau al patrulea din 2028 reprezintă un rezultat posibil, dar nu garantat.

El a descris calendarul drept unul aspirațional, subliniind că termenele propuse sunt neobișnuit de scurte pentru industria semiconductorilor.

Musk are un istoric de stabilire a unor obiective temporale pe care companiile sale nu au reușit întotdeauna să le respecte.

Prin urmare, calendarul Terafab trebuie privit ca o țintă de dezvoltare, nu ca o dată certă pentru începerea producției industriale.

Un obstacol important pentru proiectul Terafab este achiziționarea echipamentelor complexe și costisitoare necesare fabricării semiconductorilor avansați.

În timpul conferinței SpaceX, un analist a întrebat dacă au fost deja plasate comenzi pentru echipamentele de litografie cu ultraviolete extreme, cunoscute sub denumirea EUV.

Aceste sisteme sunt produse exclusiv de compania olandeză ASML și sunt necesare pentru fabricarea celor mai avansate cipuri utilizate de companii precum Nvidia și Advanced Micro Devices.

Musk nu a răspuns direct dacă SpaceX a comandat asemenea echipamente.

În schimb, el a evidențiat colaborarea cu ASML și cu ceilalți furnizori pentru accelerarea livrărilor, astfel încât proiectul să aibă șanse să respecte calendarul propus.

Terafab trebuie să obțină suficiente echipamente specializate atât de la ASML, cât și de la furnizori americani precum Applied Materials și KLA.

Disponibilitatea acestor sisteme reprezintă un factor esențial pentru atingerea obiectivelor de producție.

În aprilie 2026, Intel a anunțat că se va alătura proiectului Terafab pentru a contribui la accelerarea dezvoltării acestuia.

Compania a publicat atunci și o fotografie în care directorul general Lip-Bu Tan apărea alături de Elon Musk, cei doi strângându-și mâinile.

Intel a precizat că l-a primit pe Musk la campusul său în cursul aceleiași luni.

Totuși, companiile nu au explicat public modul concret în care va funcționa colaborarea.

La începutul lunii octombrie, Musk a menționat și existența unor discuții privind o posibilă cooperare cu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cunoscută sub denumirea TSMC.

Compania taiwaneză este cel mai mare producător mondial de cipuri avansate.

Ulterior, Musk a precizat că Terafab rămâne angajată în obiectivul de a opera direct propria unitate de producție.

Astfel, proiectul urmărește dezvoltarea unei capacități industriale proprii, chiar dacă sunt analizate și forme de colaborare cu producători consacrați din industria semiconductorilor.

Posibila fuziune dintre SpaceX și Tesla ar putea reuni unele dintre cele mai importante activități tehnologice coordonate de Elon Musk, de la automobile electrice și robotaxiuri până la rachete reutilizabile, sateliți, inteligență artificială și producția de semiconductori.

Susținătorii tranzacției consideră că integrarea ar putea îmbunătăți eficiența operațională, reduce costurile administrative și facilita finanțarea unor proiecte tehnologice care necesită investiții considerabile.

În același timp, analiștii atrag atenția asupra dificultăților legate de evaluarea companiilor, aprobarea acționarilor, guvernanța corporativă și securitatea națională.

Deocamdată, comitetele speciale nu au stabilit condițiile unei eventuale tranzacții, iar Musk a avertizat că negocierile ar putea să nu conducă la un acord.

Independent de rezultatul acestora, SpaceX și Tesla continuă colaborarea prin proiectul Terafab, în timp ce dezvoltarea inteligenței artificiale devine o componentă tot mai importantă a strategiei SpaceX.