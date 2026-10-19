Elon Musk promite acțiuni SpaceX pentru fiecare copil din SUA. Donația ar putea ajunge la 10,5 miliarde de dolari

Elon Musk a anunțat luni, 19 octombrie, că intenționează să ofere în 2027 câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din Statele Unite. Potrivit datelor disponibile, inițiativa ar putea avea o valoare totală de aproximativ 10,5 miliarde de dolari. Anunțul vine după ce compania Anthropic a prezentat un proiect privind distribuirea unei părți din propriile acțiuni către un fond destinat beneficiului public.

Elon Musk, directorul general al SpaceX, a anunțat luni că intenționează să distribuie în 2027 câte una dintre acțiunile pe care le deține în companie fiecărui copil din Statele Unite, fără să precizeze deocamdată mecanismul prin care ar urma să fie realizat transferul.

Potrivit unui document depus în august la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC), Musk deține aproximativ 4,8 miliarde de acțiuni SpaceX. Dacă sunt incluse și recompensele în acțiuni încă neatribuite, precum și opțiunile de cumpărare, numărul ajunge la 6,4 miliarde. Participația sa economică totală, calculată pe această bază, reprezintă 48,4% din companie.

Datele oficiale ale Biroului de Recensământ al Statelor Unite arată că, la 1 iulie 2025, populația americană cu vârsta sub 18 ani număra aproximativ 72 de milioane de persoane. Acesta ar fi numărul potențialilor beneficiari ai inițiativei anunțate de omul de afaceri, scriu cei de la CNBC.

La un preț de referință de 146,03 dolari pentru o acțiune SpaceX, indicat pentru închiderea ședinței de vineri, valoarea totală a titlurilor care ar urma să fie transferate s-ar ridica la aproximativ 10,5 miliarde de dolari.

Musk a prezentat inițiativa într-un mesaj publicat pe platforma X, fără să ofere informații suplimentare despre condițiile de eligibilitate sau despre procedura prin care copiii ar putea primi acțiunile.

„Aceasta va fi prima dintre multe”, a spus Musk într-o postare pe X.

Postul american CNBC a solicitat companiei SpaceX informații suplimentare privind anunțul, însă materialul publicat nu menționează un răspuns din partea acesteia.

Anunțul privind distribuirea acțiunilor SpaceX intervine într-o perioadă în care contribuțiile financiare ale lui Elon Musk au atras atenția presei americane, în special prin dimensiunea donațiilor sale politice.

Directorul general al Tesla a direcționat, începând din iulie, peste 276 de milioane de dolari către organizații și grupuri care susțin Partidul Republican. Prin valoarea acestor contribuții, Musk a devenit cel mai mare donator cunoscut în contextul alegerilor legislative americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 2026.

Numai în septembrie, omul de afaceri a alocat 158 de milioane de dolari către Senate Leadership Fund, principalul comitet de acțiune politică independentă de tip super PAC care sprijină republicanii din Senatul Statelor Unite.

Finanțarea a fost realizată prin intermediul unui comitet de acțiune politică afiliat din Texas, constituit pentru susținerea republicanului Ken Paxton.

Suma totală a provenit din două contribuții distincte, una de 75 de milioane de dolari și cealaltă de 83 de milioane de dolari. Acestea se numără printre cele mai mari donații politice individuale înregistrate în istoria Statelor Unite.

Declarația lui Elon Musk privind acțiunile SpaceX a fost făcută la scurt timp după ce compania de inteligență artificială Anthropic a prezentat un proiect prin care intenționează să aloce 5% din propriile acțiuni unui nou fond destinat beneficiului public.

Conform planului anunțat, participația fondului ar putea fi majorată ulterior, în funcție de evoluția valorii companiei.

Anthropic a publicat duminică, pe platforma X, informații despre această inițiativă. Musk a reacționat la mesajul companiei și a susținut că distribuirea titlurilor ar trebui realizată direct către populație, nu prin intermediul unui fond.

„Recomand ca acțiunile să fie oferite direct publicului”, a replicat Musk, adăugând că intenționează să procedeze în acest mod cu propriile acțiuni.

Planul propus de Anthropic prevede transferul inițial al unei participații de 5% către fondul de beneficii publice, operațiune care ar urma să fie realizată după obținerea aprobării acționarilor.

Ulterior, consiliul de administrație ar avea posibilitatea să majoreze participația fondului cu încă două puncte procentuale pentru fiecare creștere de 50% a valorii companiei, raportată la un nivel de referință prestabilit.

Compania nu a comunicat până în prezent valoarea de referință care ar urma să fie utilizată pentru calcularea acestor majorări.

Potrivit informațiilor prezentate de Anthropic, fondul ar putea finanța inițiative de interes public prin mai multe mecanisme, inclusiv prin contribuții financiare către organizații nonprofit sau prin distribuirea directă a unor resurse către anumite categorii de populație.

Reprezentanții companiei au precizat că proiectul ar putea permite „explorarea donațiilor mari”, inclusiv prin intermediul organizațiilor nonprofit tradiționale ori prin transferuri directe către grupuri de beneficiari.

Anthropic a menționat și posibilitatea finanțării unor „abordări mai îndrăznețe”, care să urmărească studierea și gestionarea efectelor economice și sociale ale inteligenței artificiale.

Printre domeniile vizate se numără perturbările produse pe piața muncii și pierderea locurilor de muncă pe fondul dezvoltării și utilizării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.