Inteligența artificială ar putea crește economia SUA cu aproape 50% până în 2030. Cofondatorul Anthropic: Tehnologia continuă să se îmbunătățească

Inteligența artificială (AI) ar putea transforma radical economia Statelor Unite în următorii ani. Un model economic dezvoltat de compania Anthropic arată că produsul intern brut (PIB) american ar putea ajunge la 44.000 de miliarde de dolari până în 2030, în anumite condiții. Cofondatorul companiei, Jack Clark, avertizează însă că dezvoltarea rapidă a tehnologiei aduce și riscuri majore.

Jack Clark, cofondatorul companiei americane Anthropic, a declarat sâmbătă, 17 octombrie, că progresele rapide ale inteligenței artificiale ar putea accelera schimbările economice și tehnologice într-un ritm mult mai mare decât cel anticipat în prezent.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, organizate la Bangkok, în Thailanda, transmite Reuters.

Potrivit unui model economic intern al Anthropic, inteligența artificială ar putea contribui, în anumite condiții, la creșterea producției economice americane cu aproape 50% până în 2030. PIB-ul Statelor Unite ar putea ajunge astfel la aproximativ 44.000 de miliarde de dolari, comparativ cu nivelul actual de puțin peste 30.000 de miliarde de dolari.

Jack Clark a recunoscut că estimarea poate părea greu de crezut, dar a explicat că dezvoltarea inteligenței artificiale accelerează deja descoperirile științifice.

„Pare foarte greu de crezut, știu”, a declarat acesta, referindu-se la dimensiunea creșterii economice estimate.

Cofondatorul Anthropic a precizat că scenariul depinde de continuarea progreselor tehnologice și de apariția unor noi activități economice.

„Știu, dar acest lucru rezultă din faptul că tehnologia continuă să se îmbunătățească. Iar dacă PIB-ul ar crește atât de mult, teoria economică sugerează că ar trebui să apară noi industrii și invenții care să susțină o expansiune economică de asemenea amploare”, a explicat Jack Clark.

Anthropic a dezvoltat un instrument de analiză care explorează mai multe variante privind evoluția economiei americane până în 2030, în funcție de capacitățile inteligenței artificiale și de ritmul în care aceasta este adoptată.

În scenariul moderat, PIB-ul american ar putea ajunge la 34.100 de miliarde de dolari. O variantă care presupune un impact mai puternic al tehnologiei indică un nivel de 36.300 de miliarde de dolari.

Cel mai ambițios scenariu estimează o economie de aproximativ 44.400 de miliarde de dolari, în condițiile în care inteligența artificială ar putea prelua o parte foarte mare dintre activitățile bazate pe cunoștințe.

Aceste estimări sunt exprimate la nivelul prețurilor din 2025 și depind de ipoteze diferite privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Pe lângă beneficiile economice, Jack Clark a atras atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

Acesta consideră că guvernele trebuie să colaboreze pentru stabilirea unor mecanisme de supraveghere și reglementare, înainte ca tehnologia să devină mult mai dificil de controlat.

În cadrul reuniunii de la Bangkok, reprezentantul Anthropic a cerut introducerea unor „reguli neobișnuite și stricte” pentru această tehnologie.

El a avertizat că perioada în care autoritățile mai pot interveni eficient se reduce, pe măsură ce sistemele de inteligență artificială devin tot mai performante.

Printre riscurile menționate se numără utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în domeniul biologic și în atacurile cibernetice. Clark a subliniat necesitatea unor măsuri stricte de supraveghere, în special în cercetarea biologică.

Deși au existat situații în care sistemele de inteligență artificială au manifestat comportamente neprevăzute, acestea se află în prezent sub control uman. Totuși, capacitățile lor se dezvoltă într-un ritm care poate depăși așteptările oamenilor.

Riscurile economice și sociale ale inteligenței artificiale au fost discutate și de reprezentanții Fondului Monetar Internațional.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat că beneficiile tehnologiei ar putea fi depășite de efectele negative dacă dezvoltarea acesteia nu este însoțită de măsuri de protecție și de reguli etice.

Printre principalele preocupări se numără eliminarea unor locuri de muncă, accentuarea diferențelor economice și posibilitatea ca investițiile masive în inteligența artificială să nu producă rezultatele anticipate.

Tehnologia ar putea automatiza numeroase activități repetitive, dar ar putea contribui și la apariția unor noi locuri de muncă.

Reprezentanții FMI au subliniat că distribuirea beneficiilor economice va depinde inclusiv de accesul la infrastructura digitală și la resursele energetice necesare funcționării sistemelor de inteligență artificială.

Kristalina Georgieva a susținut că autoritățile și companiile trebuie să stabilească mecanisme de protecție înainte ca dezvoltarea tehnologică să genereze dezechilibre economice și sociale greu de gestionat.