SUA amenință companiile europene cu represalii economice. Restricțiile pregătite de UE pentru SpaceX ar putea declanșa un nou conflict comercial

Companiile europene s-ar putea confrunta cu represalii economice severe din partea Statelor Unite dacă Uniunea Europeană va continua să introducă restricții care dezavantajează firmele americane de tehnologie. Avertismentul a fost lansat de Andrew Puzder, ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, într-un interviu acordat Financial Times. Disputa vizează inclusiv accesul companiei SpaceX, controlată de Elon Musk, la anumite frecvențe utilizate pentru comunicațiile prin satelit.

Ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană, Andrew Puzder, a avertizat că firmele europene ar putea suferi consecințe economice importante dacă Bruxelles-ul va continua să adopte măsuri care limitează accesul companiilor americane la piața europeană.

Declarațiile vin după ce Comisia Europeană a propus, în cursul acestui an, rezervarea unei părți din spectrul de frecvențe utilizat pentru conectarea directă a telefoanelor mobile la sateliți în favoarea operatorilor europeni.

O asemenea modificare ar restrânge frecvențele disponibile pentru companiile din Statele Unite și China, inclusiv pentru SpaceX, operatorul rețelei de sateliți Starlink.

Întrebat de Financial Times dacă firmele europene ar trebui să se teamă de eventuale represalii americane, Puzder a răspuns că acestea ar trebui să ia în calcul un asemenea scenariu.

„Ar trebui să fie conștiente că acest lucru s-ar putea întâmpla și că ar fi devastator pentru acele companii”, a declarat ambasadorul, invocând dimensiunea pieței americane.

Diplomatul nu a prezentat măsuri concrete pe care Washingtonul le-ar putea adopta împotriva companiilor europene.

Propunerea privind alocarea frecvențelor pentru comunicațiile prin satelit a provocat deja reacții puternice din partea SpaceX.

Compania lui Elon Musk susține că limitarea accesului operatorilor americani la aceste frecvențe ar putea afecta calitatea conexiunilor în Ucraina.

Rețeaua Starlink a avut un rol important în menținerea comunicațiilor civile și militare ucrainene de la începutul invaziei rusești la scară largă.

SpaceX avertizează că modificările propuse de Bruxelles ar putea conduce la o conectivitate mai slabă în această țară.

Comisia Europeană respinge însă ideea că propunerea urmărește excluderea operatorilor din afara Uniunii Europene.

Potrivit instituției, măsura „stimulează intrarea pe piață și diversificarea furnizorilor din UE, rămânând în același timp deschisă operatorilor din afara UE”.

Disputa privind frecvențele pentru comunicațiile prin satelit face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților europene de consolidare a suveranității tehnologice.

Responsabilii europeni urmăresc reducerea dependenței de furnizorii americani, în special în domeniile considerate esențiale pentru funcționarea infrastructurilor critice.

Această orientare este alimentată inclusiv de preocupările privind imprevizibilitatea politicilor președintelui american Donald Trump și riscurile asociate dependenței de companii străine.

Comisia Europeană a introdus și o inițiativă legislativă privind dezvoltarea serviciilor cloud și a inteligenței artificiale, care prevede cerințe de suveranitate pentru furnizorii de servicii cloud sensibile.

În același timp, inițiativa urmărește să sprijine dezvoltarea companiilor europene de tehnologie, astfel încât acestea să poată concura cu marile firme americane.

Andrew Puzder a declarat că recunoaște dreptul Europei de a proteja informațiile guvernamentale sensibile, dar consideră că legislația nu ar trebui folosită pentru a favoriza companiile europene în detrimentul concurenților americani.

„Dacă scopul este de a face Statele Unite mai puțin competitive, nu cred că acesta este un obiectiv legitim pentru acest tip de legislație”, a afirmat diplomatul. „Nu faci companiile europene mai competitive făcând companiile americane mai puțin competitive”, a adăugat acesta.

Puzder a apărat competitivitatea sectorului tehnologic american și a criticat abordarea autorităților europene.

„Avem produse de cea mai bună calitate în acest domeniu. Sunt produse fiabile, sunt produse în care oamenii au încredere. Nu avem nevoie de un fel de mediocritate sincronizată”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul a pus sub semnul întrebării și modul în care Uniunea Europeană aplică Regulamentul privind piețele digitale, cunoscut sub denumirea de Digital Markets Act (DMA).

Legislația europeană urmărește să limiteze puterea celor mai mari companii de tehnologie și să îmbunătățească funcționarea concurenței pe piețele digitale.

Ambasadorul american a sugerat însă că amenzile de miliarde de euro aplicate unor companii din Statele Unite ridică întrebări privind obiectivele reale ale autorităților europene.

„Începi să te întrebi: încercăm să rezolvăm problema concurenței pe piața digitală sau încercăm să generăm venituri de la companiile americane în beneficiul Europei?”, a afirmat Puzder.

Acesta consideră că strategia europeană de dezvoltare a propriului sector tehnologic riscă să fie afectată de reglementările restrictive și de descurajarea investițiilor americane.

Potrivit diplomatului, companiile americane de tehnologie sunt tot mai nemulțumite de restricțiile și sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.

Andrew Puzder a susținut că Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să își concentreze eforturile asupra competiției tehnologice cu China, în loc să intre în conflicte comerciale și de reglementare.

Diplomatul a indicat inteligența artificială și calculul cuantic drept două domenii în care cooperarea transatlantică ar putea avea o importanță majoră.

El a reluat avertismentul președintelui Donald Trump potrivit căruia „cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să pierdem această cursă în fața Chinei”.

Ambasadorul a cerut autorităților europene „să renunțe la această mentalitate de reglementare prin care încearcă să oprească lucrurile, pentru că suntem într-o cursă cu China”.

Puzder a afirmat că Statele Unite dispun de resursele necesare pentru a câștiga competiția tehnologică, dar că o colaborare mai strânsă cu Europa ar facilita atingerea acestui obiectiv.