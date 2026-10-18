Rusia, suspectată de o tentativă de sabotaj asupra echipamentelor Starlink din Lituania. Premierul acuză Moscova de război hibrid

Autoritățile din Lituania investighează o tentativă de incendiere a unei companii care depozitează echipamente de comunicații prin satelit Starlink. Premierul Mindaugas Sinkevičius a declarat că există suspiciuni privind implicarea Rusiei și a descris incidentul drept o posibilă acțiune de sabotaj în cadrul războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei. Atacul a eșuat, după ce compania fusese avertizată anterior asupra unor posibile amenințări și își consolidase măsurile de securitate.

Incidentul s-a produs în cursul nopții, în jurul orei 02:00, la sediul unei companii lituaniene unde erau depozitate echipamente de comunicații prin satelit Starlink.

Potrivit premierului Mindaugas Sinkevičius, persoanele implicate au încercat să incendieze antene de comunicații și o unitate de control.

La locul incidentului au fost descoperite lichide inflamabile și recipiente cu capacități cuprinse între trei și zece litri.

Șeful guvernului lituanian a anunțat tentativa de incendiere într-o postare publicată pe Facebook, precizând că autoritățile avertizaseră anterior compania cu privire la riscul unor atacuri.

„La scurt timp după miezul nopții trecute, a avut loc un nou incident. S-a încercat incendierea unei companii lituaniene unde sunt depozitate echipamente de comunicații Starlink. Autoritățile avertizaseră compania cu privire la posibile atacuri, măsurile de securitate fuseseră consolidate, iar tentativa a eșuat”, a transmis Sinkevičius.

Autoritățile lituaniene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului și persoanele responsabile.

Mindaugas Sinkevičius a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio LRT, că incidentul prezintă caracteristicile unei acțiuni deliberate de sabotaj.

Premierul a făcut legătura între tentativa de incendiere și alte incidente similare raportate în Europa.

„Cert este că aceasta a fost în mod clar o tentativă de sabotaj sau de diversiune, deoarece vedem acțiuni similare repetându-se în întreaga Europă. Este evident că […] aceasta face parte din războiul hibrid al Rusiei, care implică acte de sabotaj”, a declarat oficialul lituanian.

Acesta a afirmat că ancheta urmează să stabilească modul în care a fost organizată tentativa de incendiere și cine a comandat-o.

„Vom afla mai multe despre cine a ordonat acest lucru, cum s-a întâmplat totul și cine s-a aflat în spatele lui. Este probabil ca deja să fie clar cine l-a comandat. Este partea rusă”, a adăugat Sinkevičius.

Suspiciunile privind implicarea Moscovei au fost formulate de premierul lituanian, însă informațiile prezentate până în acest moment nu includ concluziile anchetei sau identificarea oficială a autorilor.

Sistemul Starlink, operat de compania SpaceX a lui Elon Musk, joacă un rol important în asigurarea comunicațiilor prin satelit în Ucraina.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, tehnologia a fost utilizată pentru menținerea conectivității în situațiile în care rețelele convenționale de comunicații au fost avariate sau au devenit indisponibile.

Starlink este folosit inclusiv pentru comunicații militare, operațiuni de recunoaștere și activități care implică drone.

Conexiunile prin satelit permit transmiterea informațiilor și menținerea legăturilor între unități în zonele în care infrastructura obișnuită nu mai poate funcționa.

Sistemul de comunicații prin satelit a revenit în atenția publică în această săptămână, după ce oficiali ucraineni au raportat restricții care au perturbat unele operațiuni militare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că întreruperile ar fi fost deliberate.

Acuzația a fost respinsă atât de Casa Albă, cât și de secretarul de stat american Marco Rubio.

Tentativa de incendiere din Lituania a vizat echipamente ale aceluiași sistem de comunicații, însă ancheta autorităților lituaniene trebuie să stabilească cine a organizat incidentul și care a fost scopul urmărit.