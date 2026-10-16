Casa Albă ar fi ordonat limitarea sistemului Starshield folosit de Ucraina. Decizia afectează comunicațiile militare și operațiunile cu drone

O decizie de limitare a sistemului de comunicații prin satelit Starshield, utilizat de armata ucraineană pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru operațiunile cu drone, ar fi fost transmisă din interiorul Casei Albe, potrivit unor oficiali americani și occidentali citați de Reuters. Măsura a fost comunicată conducerii Departamentului Apărării al SUA, în contextul în care Washingtonul și Kievul discută mai multe aspecte ale cooperării militare, ale securității energetice și ale negocierilor pentru încheierea războiului.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters de la doi oficiali americani și un oficial occidental familiarizat cu situația, ordinul de limitare a serviciului Starshield destinat armatei ucrainene a provenit din interiorul Casei Albe.

Sursele au precizat că reprezentanții conducerii Departamentului Apărării al Statelor Unite au primit un mesaj prin care li se solicita reducerea vitezei de funcționare a serviciului SpaceX utilizat de armata ucraineană.

Oficialii au discutat cu publicația menționată sub protecția anonimatului. Aceștia nu au precizat cine a luat decizia în cadrul Casei Albe și nici cine a fost desemnat să pună în aplicare măsura.

Pentagonul este cel mai mare client al Starshield, versiunea destinată utilizării militare a serviciului Starlink, dezvoltat de compania SpaceX.

În această săptămână, oficialii ucraineni au semnalat probleme de funcționare a receptoarelor Starlink de uz militar atunci când acestea sunt instalate pe obiecte aflate în mișcare rapidă.

Potrivit acestora, receptoarele au încetat să funcționeze în astfel de condiții, afectând performanța dronelor ucrainene care utilizează conexiunea prin satelit pentru sistemele de ghidare de la bord, în timpul operațiunilor desfășurate pe teritoriul Ucrainei.

Un reprezentant al Ministerului Apărării din Ucraina a declarat joi că receptoarele funcționau din nou în timpul deplasării, însă numai la viteze de până la 100 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 160 km/h.

Întrebat despre ordinul de limitare a sistemului Starshield, un oficial american de rang înalt a precizat că președintele Donald Trump nu a solicitat o asemenea măsură. Casa Albă nu a răspuns întrebărilor privind posibilitatea ca solicitarea să fi fost făcută de alți reprezentanți ai administrației.

Separat, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că reprezentanții Kievului au contactat marți și miercuri oficiali de rang înalt de la Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagon pentru a obține clarificări privind restricțiile.

Potrivit oficialului ucrainean, partea americană le-a transmis că decizia a fost luată la Casa Albă.

În acest moment, informațiile publicate de Reuters nu identifică persoana care a luat decizia și nici responsabilul pentru implementarea acesteia.

Starshield este un sistem dezvoltat de SpaceX pentru instituții guvernamentale și organizații care desfășoară activități în domeniul securității naționale, în special pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite.

Sistemul utilizează constelația de sateliți Starlink drept infrastructură de bază, fiind adaptat cerințelor clienților guvernamentali și militari.

Directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, a explicat miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Potrivit acestuia, orice limitare privind viteza sau utilizarea sistemului intră în responsabilitatea armatei Statelor Unite sau a președintelui.

SpaceX nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația. Nici Departamentul Apărării al SUA și nici Ambasada Ucrainei la Washington nu au oferit un răspuns solicitărilor agenției de presă.

Oficialii ucraineni au arătat că restricțiile au complicat misiunile cu drone împotriva forțelor ruse și a infrastructurii logistice din teritoriile ocupate. De asemenea, acestea au încetinit utilizarea dronelor interceptoare, folosite pentru doborârea dronelor rusești Shahed.

Decizia de limitare temporară a sistemului Starshield a fost relatată în contextul presiunilor exercitate de președintele Donald Trump asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia.

Trump a asociat aceste atacuri cu majorarea prețurilor la energie, un subiect important pentru administrația americană în perspectiva alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Evoluția costurilor energetice are implicații și asupra perspectivelor electorale ale Partidului Republican.

Relațiile dintre Washington și Kiev au traversat o perioadă de tensiuni după o întâlnire desfășurată la Miami, pe 9 octombrie. La reuniune au participat reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei, Europei și Băncii Mondiale.

Potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, și Steve Witkoff, emisarul administrației americane pentru Orientul Mijlociu, au prezentat poziția Washingtonului într-un ton ferm.

Cei doi le-au transmis reprezentanților ucraineni că Statele Unite sunt nemulțumite de continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, în pofida solicitărilor repetate de la Washington pentru oprirea acestora.

În cadrul aceleiași întâlniri, delegația americană a explicat și decizia Washingtonului de a încheia un acord privind motorina rusească. Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții SUA, Casa Albă speră că înțelegerea va contribui la flexibilizarea poziției Moscovei în negocierile de pace.

Acordul prevede furnizarea a peste 2,25 milioane de barili de motorină din Rusia pentru piețele americane și internaționale.

În zilele care au urmat reuniunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump au făcut declarații critice unul la adresa celuilalt.

Zelenski a caracterizat negativ decizia americană privind acordul pentru motorina rusească, în timp ce Trump a cerut organizarea unor alegeri în Ucraina și schimbarea conducerii de la Kiev.

Pe lângă discuțiile privind Starshield și relațiile energetice, cooperarea în domeniul informațiilor militare a reprezentat un alt subiect important în relația dintre Washington și Kiev.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, oficiali americani au discutat posibilitatea opririi furnizării către Ucraina a informațiilor despre lansările de rachete rusești.

Kievul utilizează aceste informații pentru a anticipa și contracara atacurile rusești. Donald Trump a declarat marți că Statele Unite continuă să împărtășească informații de intelligence cu Ucraina.

Aceste declarații și discuțiile privind accesul la Starshield au avut loc în contextul eforturilor diplomatice de gestionare a conflictului și al dezacordurilor dintre cele două administrații în privința atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești.

Departamentul Apărării al Statelor Unite a cheltuit miliarde de dolari pentru serviciile Starlink și Starshield, care asigură capacități de comunicații prin satelit și sprijină activitățile militare.

Pe lângă accesul la servicii, Pentagonul a achiziționat sateliți Starshield dedicați unor misiuni specifice.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters în 2024, printre aceștia se numără sateliți de comunicații utilizați pentru misiuni de avertizare privind lansările de rachete, precum și o constelație de sateliți de spionaj destinată Biroului Național de Recunoaștere al Statelor Unite, cunoscut sub denumirea de National Reconnaissance Office.

Aceste sisteme fac parte din infrastructura tehnologică utilizată de instituțiile americane pentru comunicații, supraveghere și securitate națională.

În cazul Ucrainei, serviciile Starlink și Starshield au fost folosite pentru comunicațiile militare și pentru sprijinirea operațiunilor cu drone. Potrivit oficialilor ucraineni, limitările semnalate în această săptămână au afectat unele dintre aceste activități.

Informațiile disponibile indică faptul că solicitarea de limitare a serviciului Starshield a fost transmisă din interiorul Casei Albe, potrivit surselor citate de Reuters. Totuși, persoana care a luat decizia nu a fost identificată public, iar un oficial american a precizat că președintele Donald Trump nu a făcut o asemenea solicitare.