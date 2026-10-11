Alexandru Rogobete, avertisment privind viitorul Guvern: Opriți-vă! România nu mai poate fi ținută captivă orgoliilor politice

Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că refuză dialogul politic într-un moment dificil pentru România. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta compară situația țării cu cea a unui pacient aflat în stare critică la Terapie Intensivă și avertizează că disputele dintre partide riscă să agraveze criza economică. Rogobete susține că premierul desemnat, Luca Niculescu, are nevoie de o majoritate parlamentară solidă pentru a putea forma un guvern stabil.

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj critic la adresa lui Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a comparat situația economică și politică a României cu starea unui pacient internat la Terapie Intensivă, susținând că disputele dintre liderii politici împiedică identificarea unor soluții.

„România este astăzi asemenea unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă. Un pacient care se luptă să respire! Imaginați-vă că, în jurul patului unui pacient critic, medicii și asistentele, în loc să găsească soluții pentru a-i salva viața, încep să se certe și să demonstreze fiecare că are dreptate. Reacțiile domnului Ilie Bolojan din ultimele două zile arată cât de periculoase pot deveni orgoliile, refuzul dialogului și convingerea că un singur om poate salva țara.”

În mesajul său, Alexandru Rogobete susține că România traversează o perioadă economică dificilă, caracterizată de presiuni asupra finanțelor publice și de deteriorarea condițiilor de trai.

Acesta invocă inclusiv întârzierea rectificării bugetare și problemele financiare cu care se confruntă instituțiile statului.

În opinia sa, situația impune colaborarea dintre formațiunile politice și renunțarea la disputele care ar putea împiedica formarea unui nou Executiv.

„România traversează o criză economică profundă. Instituțiile sunt sub presiune financiară, rectificarea bugetară întârzie, iar oamenii trăiesc tot mai greu. România nu mai are aer! Iar tratamentul de care are nevoie începe cu dialogul, echilibrul și responsabilitatea.”

Alexandru Rogobete și-a continuat criticile la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar prefera să blocheze dialogul în loc să participe la identificarea unor soluții comune.

Acesta a susținut că deciziile politice trebuie să țină cont de dificultățile economice resimțite de populație și a cerut renunțarea la orgoliile personale.

„În loc să căutăm împreună soluții pentru redresarea economiei, domnul Bolojan preferă să închidă ușa dialogului și să o trântească în urma sa. Domnule Bolojan, nu este despre dumneavoastră! Nu a fost niciodată! Este despre milioane de români care nu mai pot suporta povara unor decizii greșite. Opriți-vă! România nu mai poate fi ținută captivă orgoliilor politice!”

Declarațiile reflectă poziția exprimată de Rogobete în contextul negocierilor politice. În postare, acesta nu detaliază reacțiile concrete ale lui Ilie Bolojan din ultimele două zile la care face referire.

În partea finală a mesajului, Alexandru Rogobete a vorbit despre necesitatea construirii unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern.

Acesta consideră că un Executiv format fără un sprijin politic suficient ar risca să fie destabilizat la scurt timp după învestire.

Rogobete și-a exprimat încrederea că premierul desemnat, Luca Niculescu, poate facilita dialogul dintre partide, însă a subliniat că acesta are nevoie de o majoritate asumată.

„Apelul nostru pentru o majoritate parlamentară solidă nu este întâmplător. Avem nevoie de stabilitate reală, nu de un guvern care să fie atacat și destabilizat imediat după învestire. Premierul desemnat, Luca Niculescu, poate construi dialogul necesar. Dar are nevoie de o majoritate puternică, responsabilă și asumată. Este timpul să facem România bine!”

Mesajul lui Alexandru Rogobete vine într-un moment în care formațiunile parlamentare discută condițiile în care ar putea susține un nou Executiv.

Disputa privind participarea partidelor la guvernare rămâne una dintre principalele dificultăți în formarea unei majorități, în timp ce premierul desemnat încearcă să obțină sprijinul necesar pentru învestirea Cabinetului.