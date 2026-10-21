Contractul medicilor ar putea fi desfăcut după trei abateri. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi măsuri care îi vizează pe medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului pentru a merge la unități medicale private.

Oficialul susține că dorește introducerea unei prevederi legislative care să le permită managerilor să desfacă contractele de muncă ale medicilor după trei abateri de acest fel. Totodată, ministrul intenționează să modifice regulile privind scutirile de gardă, astfel încât acestea să se aplice atât în sistemul public, cât și în cel privat.

La prima conferință de presă susținută după revenirea la conducerea Ministerului Sănătății, miercuri, Alexandru Rogobete a transmis că nu a renunțat la măsurile anunțate anterior pentru a combate situațiile în care medicii pleacă de la spitalul de stat în jurul orei 10:00 pentru a-și continua activitatea în sistemul privat.

„Vreau să fac apel către doctorii care la ora 10 pleacă de la public la privat. Nu am uitat de acest mecanism”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că intenționează să continue demersurile începute în mandatul anterior și să propună măsuri suplimentare pentru responsabilizarea personalului medical. Una dintre modificările avute în vedere vizează posibilitatea desfacerii contractului individual de muncă după repetarea abaterii.

„Voi încerca să găsim o cale legislativă astfel încât managerul să le poată desface contractul de muncă la a treia abatere de acest gen”, a declarat Alexandru Rogobete.

O altă categorie de medici vizată de modificările anunțate este reprezentată de cei care beneficiază de scutiri de la efectuarea gărzilor în spitalele publice, dar continuă să efectueze astfel de servicii în unitățile medicale private.

Ministrul Sănătății a anunțat că regulile referitoare la aceste scutiri vor fi schimbate, astfel încât medicii să nu poată beneficia de tratamente diferite în funcție de sistemul în care lucrează.

„Cine are scutire de gardă are și la public și la privat”, a afirmat Rogobete, explicând direcția modificării legislative pe care o are în vedere.

Ministrul a făcut referire și la medicii care își îndrumă pacienții către propriile cabinete, luând cu ei inclusiv medicamente din unitățile medicale publice. Pentru această situație, oficialul a anunțat că pregătește măsuri, fără să prezinte deocamdată detalii concrete.

El a transmis că personalul medical trebuie să respecte atât profesia, cât și pacienții, subliniind că aceste principii vor sta la baza colaborării cu angajații din sistemul sanitar.

„Respect personalul medical și cer personalului medical nu să mă respecte pe mine, ci să-și respecte meseria și pacienții. Așa vom colabora de acum înainte”, a declarat ministrul Sănătății.

În același context, Rogobete a amintit perioada de patru luni în care s-a aflat în prima linie, atunci când a fost necesară prezența sa alături de personalul medical.

Printre măsurile prezentate de ministrul Sănătății se numără și introducerea obligativității unor cursuri periodice pentru angajații secțiilor de anestezie și terapie intensivă. Instruirea ar urma să aibă loc o dată la doi ani și să fie dedicată controlului și monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale, cunoscute și drept infecții nosocomiale.

Alexandru Rogobete a precizat că o astfel de practică există și în alte țări, considerând justificată aplicarea ei și în sistemul sanitar românesc. Măsura urmărește consolidarea pregătirii personalului care lucrează în secțiile ATI, unde monitorizarea riscurilor de infecție reprezintă o componentă importantă a activității medicale.

Ministrul a amintit și câteva dintre schimbările realizate în mandatul anterior. Secțiile de anestezie și terapie intensivă au primit asistenți medicali dedicați monitorizării infecțiilor, iar unitățile din categoria I au posibilitatea de a angaja un epidemiolog propriu.

O altă măsură menționată de Rogobete privește registrul național pentru infecțiile nosocomiale, realizat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” cu finanțare europeană. Potrivit ministrului, registrul a fost finalizat și poate fi pus în funcțiune la nivel național, pentru a susține monitorizarea acestor infecții în spitale.

Referitor la protecția angajaților din spitale, Alexandru Rogobete a declarat că unitățile sanitare trebuie să asigure securitatea accesului în clădiri, a curților și a zonelor destinate personalului medical. Ministrul a indicat responsabilitatea conducerii spitalelor și a firmelor de pază pentru modul în care este controlat accesul în aceste spații.

Oficialul a atras atenția asupra situațiilor în care persoane neautorizate pot intra în spital fără restricții și se pot deplasa fără un control adecvat. În opinia exprimată de ministru, responsabilitatea pentru asemenea deficiențe revine conducerii unității și societății care asigură serviciile de securitate.

„Dacă într-un spital intră cine vrea, cum vrea, când vrea, unde vrea, aia este doar responsabilitatea managerului și a firmei care asigură paza”, a declarat Alexandru Rogobete.

Declarația vizează obligațiile privind organizarea accesului și protejarea personalului medical, aspecte pe care conducerile spitalelor trebuie să le gestioneze prin măsuri de securitate adecvate.

Ministrul Sănătății a readus în discuție și obligația introdusă în mandatul său anterior, potrivit căreia personalul medical din spitale trebuie să desfășoare activitate, prin rotație, și în ambulatoriile de specialitate. Măsura a urmărit extinderea serviciilor medicale oferite în ambulatoriu și creșterea accesului pacienților la consultații.

În acest scop, programul de funcționare al ambulatoriilor a fost prelungit până la ora 20:00, iar punctul de plată a fost majorat, potrivit informațiilor prezentate de Rogobete. Ministrul a subliniat necesitatea asigurării personalului necesar pentru ca aceste servicii să poată funcționa potrivit programului extins.

Pentru acoperirea deficitului de medici din ambulatorii, oficialul ia în calcul și situația absolvenților care finalizează pregătirea în specialitatea medicină de familie. O parte dintre aceștia nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și deschide un cabinet propriu sau pentru a prelua listele de pacienți ale medicilor care se pensionează.

Rogobete a făcut referire la tranzacțiile prin care sunt preluate listele de pacienți, subiect pe care îl consideră cunoscut în sistemul medical.

„N-am zis niciun secret, toată lumea știe că se tranzacționează”, a afirmat ministrul, referindu-se la acest fenomen și la dificultățile pe care le întâmpină medicii tineri atunci când vor să își înceapă activitatea în medicina de familie.

Alexandru Rogobete a abordat și organizarea examenelor de specialitate susținute recent de medici, precizând că responsabilitatea Ministerului Sănătății se limitează la componenta administrativă a procesului. Potrivit explicațiilor sale, elaborarea subiectelor, stabilirea baremelor și corectarea lucrărilor intră în atribuțiile comisiilor de specialitate.

Ministrul a anunțat că urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România pentru a discuta acest subiect. Întrevederea va avea loc în contextul preocupărilor legate de organizarea și desfășurarea examenelor de specialitate.

Ca exemplu de organizare unitară, Rogobete a menționat specialitatea anestezie și terapie intensivă, pentru care examenul se desfășoară de peste zece ani pe baza unor subiecte unice la nivel național. Ministrul a declarat că își dorește extinderea acestui model și la celelalte specialități medicale.