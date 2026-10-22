Modificări în finanțarea UPU și a ambulanțelor. Alexandru Rogobete: Vreau să știm exact unde există probleme

Ministerul Sănătății a început verificări la nivel național privind stocurile de medicamente și materiale sanitare esențiale din Unitățile de Primiri Urgențe (UPU). Instituția pregătește și modificări ale alocărilor bugetare pentru serviciile de urgență, ambulanțe și programele naționale de sănătate, pentru a preveni întreruperea activității medicale din cauza lipsei resurselor.

Ministrul Sănătății a transmis miercuri seară, 21 octombrie, o solicitare către toate Unitățile de Primiri Urgențe din țară pentru evaluarea stocurilor de medicamente și materiale sanitare esențiale.

Unitățile medicale trebuie să comunice resursele disponibile și eventualele lipsuri care ar putea afecta acordarea asistenței medicale.

„Am transmis către toate Unitățile de Primiri Urgențe din țară o solicitare privind situația stocurilor de medicamente și materiale sanitare esențiale, precum și eventualele lipsuri care pot afecta activitatea medicală”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

În paralel, reprezentanții ministerului au avut o întâlnire cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului, pentru analizarea situației și identificarea unor soluții la eventualele probleme de aprovizionare.

„Vreau să știm exact, în timp real, unde există probleme, ce resurse sunt disponibile și unde trebuie să intervenim”, se arată în mesajul publicat de instituție.

Ministerul Sănătății centralizează informațiile primite de la unitățile medicale pentru a identifica spitalele în care există riscul apariției unor probleme imediate de aprovizionare.

Unul dintre obiectivele anunțate este stabilirea necesarului real de medicamente și materiale sanitare pentru fiecare Unitate de Primiri Urgențe.

Autoritățile urmăresc și posibilitatea redistribuirii rapide a resurselor între unitățile sanitare, în cazul unor urgențe majore în care stocurile unui spital nu sunt suficiente. Potrivit ministrului, această măsură ar permite intervenția în unitățile medicale care se confruntă cu lipsuri, prin utilizarea resurselor disponibile în alte spitale.

Pe lângă verificarea stocurilor, Ministerul Sănătății pregătește modificări privind distribuirea fondurilor către serviciile medicale de urgență.

„În paralel, lucrăm la reașezarea alocărilor bugetare pentru Unitățile de Primiri Urgențe, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate”, a transmis instituția.

Ministerul urmărește să prevină situațiile în care dificultățile financiare sau administrative ar putea afecta continuitatea îngrijirii pacienților.

„Obiectivul meu este clar: pacienții nu trebuie să suporte consecințele unor blocaje financiare sau administrative”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Deocamdată, instituția nu a comunicat valoarea fondurilor care ar putea fi redistribuite, unitățile medicale care vor beneficia de eventuale suplimentări sau un calendar pentru finalizarea modificărilor bugetare.

Autoritățile au anunțat că vor utiliza mecanismele financiare și administrative prevăzute de legislația în vigoare pentru a menține funcționale serviciile medicale de urgență. Măsurile vor fi aplicate în perioada premergătoare rectificării bugetare, în funcție de problemele identificate în unitățile sanitare.