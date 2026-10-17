PNL va vota Guvernul Niculescu, dar intră în opoziție. Ilie Bolojan avertizează: Acest acord de susținere e unul condiționat

Partidul Național Liberal (PNL) a decis să acorde un vot de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, deși nu susține componența noului Executiv și va intra în opoziție. Ilie Bolojan a anunțat decizia după ședința Biroului Politic Național (BPN), explicând că liberalii vor acorda un „vot de necesitate” pentru a evita blocarea unor servicii publice esențiale. Susținerea este condiționată de respectarea țintelor de deficit bugetar asumate de România.

Ilie Bolojan a anunțat că Biroul Politic Național al PNL a decis intrarea partidului în opoziție și acordarea unui vot favorabil învestirii Guvernului condus de Luca Niculescu.

Liderul liberal a precizat că susținerea este una punctuală și condiționată, iar partidul nu își schimbă poziția față de componența viitorului Executiv.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul crizei politice care durează de peste cinci luni și al dificultăților cu care se confruntă instituțiile publice.

„Am încheiat de câteva minute o ședință a BPN al PNL în care am decis intrarea PNL în opoziție și acordarea unui vot de necesitate, condiționat și punctual, pentru învestirea primului-ministru desemnat de către președintele României săptămâna viitoare. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dată fiind componența acestui Guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni de zile, are nevoie de un Guvern funcțional, în așa fel încât, în perioada următoare, să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii de bază”, a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, liberalii vor susține învestirea noului Cabinet fără să participe la guvernare, urmând să își desfășoare activitatea politică din opoziție.

Președintele PNL a explicat că unul dintre principalele motive pentru acordarea votului de învestitură este situația financiară a unor instituții publice.

Potrivit lui Bolojan, un Guvern interimar nu poate adopta ordonanțe și nu poate realiza rectificările bugetare necesare pentru suplimentarea fondurilor.

Liderul liberal a afirmat că mai multe ministere au epuizat deja sumele alocate inițial pentru anumite servicii de bază.

Au fost realizate redistribuiri de fonduri în interiorul ministerelor, însă acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor necesităților.

„Așa cum știți, un Guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe, deci de a face rectificări de buget, iar sumele care au fost prevăzute inițial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate într-o primă etapă. S-au făcut rectificări de buget în interiorul ministerelor, dar, fără o rectificare care poate fi făcută de către un Guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcționeze”, a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan a oferit exemple din sistemul medical pentru a descrie consecințele pe care le-ar putea avea prelungirea perioadei în care România nu dispune de un Guvern cu puteri depline.

Acesta a vorbit despre posibilitatea ca unele unități de primiri urgențe să nu mai poată asigura serviciile necesare sau ca ambulanțele să întâmpine probleme din cauza lipsei fondurilor pentru combustibil.

„Și totul este bine până când o unitate de primire urgențe nu mai poate primi o urgență, o ambulanță rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil. În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a prezentat aceste situații drept riscuri care ar putea apărea în lipsa unei rectificări bugetare realizate de un Executiv cu puteri depline.

Ilie Bolojan a anunțat că demnitarii sprijiniți de PNL își vor prezenta demisiile la începutul săptămânii. Decizia face parte din retragerea partidului de la guvernare și trecerea în opoziție.

În același timp, votul favorabil pentru învestirea Guvernului Niculescu va fi acordat în baza unui acord de susținere condiționată, care urmează să fie semnat de liderul liberal și premierul desemnat.

Președintele PNL a precizat că acordul cu premierul desemnat va include angajamente referitoare la politica bugetară și la respectarea obligațiilor asumate de România.

Printre condițiile anunțate se numără menținerea țintelor de deficit, astfel încât România să poată continua să acceseze fondurile europene.

Bolojan a menționat și necesitatea păstrării încrederii investitorilor în economia românească.