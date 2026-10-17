Tensiuni în PNL înaintea votului pentru noul Guvern. Liberalii trebuie să decidă dacă îl susțin pe Luca Niculescu

Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) se reunește sâmbătă, de la ora 13:00, în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național (BPN), pentru a stabili poziția formațiunii la votul de învestitură a Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Reuniunea are loc după ce susținerea anunțată inițial de liberali pentru instalarea noului Executiv a început să fie contestată din interiorul partidului.

Ședința BPN are loc într-un moment important pentru deblocarea crizei politice, în condițiile în care lista Cabinetului Niculescu și programul de guvernare au fost deja depuse la Parlament.

În ultimele zile, unul dintre scenariile luate în calcul era ca PNL să voteze pentru învestirea noului Guvern, fără să intre însă la guvernare alături de Partidul Social Democrat (PSD). Deputatul liberal Mircea Fechet explica miercuri că formațiunea ar putea susține instalarea Cabinetului pentru a pune capăt perioadei de instabilitate politică, urmând ca ulterior să intre în opoziție față de PSD.

Situația s-a complicat după prezentarea formulei finale a Guvernului. Mai mulți liberali și susținători ai partidului au criticat perspectiva ca voturile PNL să faciliteze revenirea PSD la Palatul Victoria. Nemulțumirile au ajuns și în rândul parlamentarilor liberali.

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a anunțat vineri că va susține, în ședința de sâmbătă, că partidul nu ar trebui să voteze Cabinetul Niculescu în formula actuală. Poziția sa evidențiază opoziția existentă în interiorul formațiunii față de o eventuală susținere parlamentară a noului Executiv.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi la Parlament lista oficială a unui Cabinet format din 19 membri. Dintre aceștia, 11 sunt propuși de PSD, în timp ce ceilalți sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Social-democrații au decis să intre direct la guvernare, după negocierile purtate în ultimele zile. Printre persoanele propuse de PSD se numără Marian Neacșu, pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Rogobete, pentru Ministerul Sănătății, Florin Barbu, pentru Ministerul Agriculturii, și Radu Marinescu, pentru Ministerul Justiției.

Componența Cabinetului a devenit un punct sensibil în discuțiile din PNL, în condițiile în care o parte dintre liberali contestă ideea ca voturile partidului să contribuie la instalarea unui Guvern în care PSD deține majoritatea portofoliilor ministeriale.

Luca Niculescu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan pe 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare. La momentul desemnării, șeful statului a argumentat că diplomatul are cele mai mari șanse să coaguleze o majoritate parlamentară.

Următorii pași pentru formarea noului Guvern sunt audierile miniștrilor propuși și votul de învestitură din Parlament. Candidații la funcțiile ministeriale urmează să fie audiați luni, 19 octombrie, în comisiile de specialitate, iar votul pentru instalarea Cabinetului este programat marți, 20 octombrie.

Pentru ca Guvernul Niculescu să fie învestit sunt necesare minimum 233 de voturi în Parlament. În aceste condiții, poziția finală a PNL poate influența substanțial calculele pentru formarea majorității parlamentare pe care se bazează premierul desemnat.

Partidul Național Liberal are 81 de parlamentari, astfel că decizia conducerii formațiunii poate avea un impact important asupra rezultatului votului. Dacă liberalii își modifică poziția inițială și refuză să susțină Cabinetul, obținerea numărului necesar de voturi ar putea deveni mai dificilă pentru Luca Niculescu.

USR a decis deja să voteze împotriva noului Executiv. În acest context, ședința BPN de sâmbătă reprezintă un moment decisiv pentru stabilirea strategiei PNL înaintea votului de învestitură de marți.