Ilie Bolojan ia în calcul o alianță PNL-USR. Nicușor Dan, despre Guvernul Luca Niculescu: Nu trebuie să fiu eu mulțumit

Ilie Bolojan consideră că o posibilă alianță între PNL și USR la alegerile din 2028 este o opțiune care trebuie evaluată cu atenție, dacă datele arată că aceasta poate reprezenta o soluție viabilă.

Președintele liberalilor a declarat, la Digi24, că un proiect politic alternativ este necesar în contextul unui vot antisistem puternic. „Avem un vot antisistem puternic și fără o alternativă serioasă nu am făcut nimic”, a declarat președintele PNL.

„O idee care merită analizată serios”, a spus Ilie Bolojan despre posibilitatea unei colaborări electorale între cele două partide. Liderul PNL a subliniat că, în lipsa unei alternative politice credibile, nemulțumirea exprimată prin vot nu poate fi contrabalansată de o ofertă politică suficient de solidă.

Întrebat dacă mai poate fi construit un pol de dreapta, Ilie Bolojan a amintit că PNL a convenit cu USR asupra unui mecanism de colaborare menit să consolideze poziția celor două formațiuni în negocierile politice. Potrivit liderului liberal, discuțiile dintre partide au avut deja loc, iar fiecare formațiune își cunoaște poziția. „Acest lucru va continua, dar am discutat aceste aspecte cu cei de la USR, știm fiecare care sunt pozițiile”, a precizat Bolojan.

Președintele liberalilor consideră că PNL și USR trebuie să coopereze pentru a răspunde așteptărilor românilor care susțin modernizarea țării și dezvoltarea economică. În opinia sa, meritocrația reprezintă un element important pentru atingerea acestor obiective.

„Ce e important pentru românii care vor o țară modernă, prosperă, care înțeleg că aceste lucruri nu pot să vină decât prin meritocrație, PNL și USR trebuie să lucrăm la asta”, a afirmat liderul PNL.

Cele două formațiuni au în prezent o colaborare parlamentară, iar Bolojan susține că aceasta trebuie dezvoltată în continuare. Pentru consolidarea relației politice, el a indicat necesitatea unei încrederi mai mari între reprezentanții celor două partide, la toate nivelurile de organizare.

Declarațiile au fost făcute în același interviu în care președintele PNL a anunțat că partidul va trece în opoziție începând de săptămâna viitoare. Cu toate acestea, liberalii urmează să discute sâmbătă, în Biroul Politic Național, un vot privind învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

„Încrederea trebuie consolidată la toate nivelurile” este unul dintre mesajele transmise de liderul liberal în legătură cu relația dintre PNL și USR. Bolojan a subliniat că apropierea dintre cele două formațiuni trebuie să se bazeze pe colaborarea existentă și pe clarificarea pozițiilor politice.

Bolojan a vorbit și despre necesitatea construirii unui pol de modernizare, care să ofere o alternativă electorală persoanelor ce susțin orientarea europeană a României. Obiectivul menționat de liderul PNL este ca acești alegători să aibă o opțiune politică la scrutinul din 2028.

„Să aibă cu cine să voteze în 2028”, a spus Bolojan, referindu-se la românii care cred în direcția europeană a țării.

Președintele Nicușor Dan a declarat că Guvernul condus de Luca Niculescu are „șanse foarte mari” să obțină votul de învestitură în Parlament. Întrebat dacă este mulțumit de componența viitorului cabinet, șeful statului a răspuns că evaluarea guvernului nu îi revine în mod direct. „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”, a declarat Nicușor Dan.

Vineri seara, președintele s-a arătat bucuros că premierul desemnat și partidele au ajuns la acorduri politice. Potrivit acestuia, înțelegerile vizează stabilitatea de care România are nevoie pentru adoptarea unor măsuri bugetare importante, inclusiv rectificarea bugetară și bugetul pentru anul următor.

„Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare, care e urgența, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că acordurile dintre premierul desemnat și formațiunile politice includ și „chestiuni de bun-simț”, despre care a afirmat că pot contribui la menținerea stabilității guvernamentale pentru o perioadă semnificativă.

„Este o așteptare pe care românii au avut-o și eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum 4 luni sau 5 luni”, a declarat președintele.

Întrebat din nou dacă este mulțumit de componența Guvernului Luca Niculescu, Nicușor Dan a explicat că numirea executivului ține de mecanismele democratice și de votul parlamentar. Președintele a subliniat că partidele sunt cele care desemnează guvernul prin reprezentanții lor aleși.

„Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație, în democrație oamenii votează partide și partidele, prin votul lor în Parlament, numesc guvernul”, a răspuns șeful statului.

Referitor la măsurile pe care le va adopta noul cabinet, Nicușor Dan a declarat că va urmări să mențină o relație instituțională de colaborare cu executivul. Președintele a precizat că speră să nu fie nevoit să critice activitatea guvernului. „Sper să nu fiu în situația să-l critic”, a adăugat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui au fost făcute înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL, programată sâmbătă. Liberalii urmează să decidă atunci dacă vor vota pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Mai mulți lideri locali ai partidului au anunțat deja că nu vor susține cabinetul la votul din Parlament.