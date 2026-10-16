Cine ar putea provoca o nouă criză politică. Avertismentul lui Ilie Bolojan despre PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că principalul risc pentru stabilitatea unui eventual guvern condus de Luca Niculescu ar putea veni din partea Partidului Social-Democrat.

Liderul liberal și-a argumentat poziția prin precedentele politice în care social-democrații au contribuit la înlăturarea unor guverne proprii și prin experiența colaborării cu PSD în ultimele luni.

Declarațiile au fost făcute vineri, într-un interviu acordat postului Digi24, în contextul discuțiilor privind formarea unui nou Executiv și al negocierilor referitoare la sprijinul pe care Partidul Național Liberal l-ar putea acorda la votul de învestire. Bolojan a explicat și motivele pentru care o parte importantă a liberalilor nu mai susține continuarea unei coaliții de guvernare cu social-democrații.

Întrebat dacă un eventual Cabinet condus de Luca Niculescu ar putea rămâne la conducerea țării până la alegerile din 2028 sau dacă există riscul unei noi schimbări de guvern, Ilie Bolojan a indicat două elemente care ar putea influența stabilitatea viitorului Executiv: configurația Parlamentului și relația cu PSD.

Premierul interimar a atras atenția că actuala structură parlamentară, rezultată în urma alegerilor din 2024, îngreunează formarea unor majorități stabile și menținerea unei direcții politice comune.

„E greu să spun care va fi evoluția acestui guvern dacă va fi instalat marți, săptămâna viitoare, dar sunt două constante. Situația parlamentară nu se va schimba de pe o zi pe alta, deci avem un Parlament pulverizat, ca rezultat al alegerilor din 2024, într-o situație complicată. Știți care este situația? Nu e ușor să faci majorități, să ai direcții stabile. Asta este o realitate”, a spus Ilie Bolojan.

În opinia sa, dificultățile legate de susținerea parlamentară nu reprezintă singura vulnerabilitate a unui eventual guvern Niculescu. Liderul PNL a indicat și comportamentul politic al social-democraților drept un factor de risc pentru menținerea unei majorități funcționale. „A doua realitate este că cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul.”

Bolojan și-a susținut afirmația prin referiri la experiențele politice anterioare și la criza care a afectat Executivul pe care l-a condus. Acesta a afirmat că tensiunile au apărut inclusiv în contextul în care a încercat să respecte programul de guvernare și să aplice măsurile pe care le considera necesare pentru România.

„Pentru că, în condițiile în care și-au dat propriile guverne jos anii trecuți au generat criza inclusiv în guvernul pe care l-am condus, pentru că am respectat programul de guvernare, pentru că am încercat să fac ceea ce trebuie pentru România. Principalul pericol și pentru guvernul Luca Niculescu este Partidul Social-Democrat”, a mai afirmat Bolojan.

În discuția despre posibilitatea ca social-democrații să contribuie la căderea unui guvern din care ar face parte, premierul interimar a amintit situații anterioare în care formațiunea a renunțat la propriile guverne. „Nu și-au dat jos propriul guvern? Și-au mai dat propriile guverne jos. Niște premieri PSD au făcut asta”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul liberal a legat aceste precedente de poziția adoptată de o parte importantă a membrilor PNL față de o eventuală continuare a colaborării politice cu PSD. Potrivit acestuia, experiența ultimelor luni a contribuit la decizia liberalilor de a nu mai participa la o coaliție cu social-democrații în actualul context politic.

Bolojan a explicat că neînțelegerile privind respectarea angajamentelor și gestionarea crizelor politice au afectat relația dintre cele două partide. El a comparat această situație cu experiența unui parteneriat în care una dintre părți nu își respectă înțelegerile asumate.

„Este motivul pentru care o masă mare de liberali au hotărât că nu vor mai fi, în actualul context politic, într-o coaliție cu PSD, pentru că nici dumneavoastră nu v-ați asocia cu cineva dacă ați fi avut o experiență de tipul celor pe care ați avut-o cu un fost partener care nu-și respectă înțelegerile, care creează crize și care te duce într-o situație imposibilă”, a declarat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește negocierile cu Luca Niculescu, Ilie Bolojan a precizat că discuțiile referitoare la condițiile în care liberalii ar putea vota învestirea noului Executiv sunt aproape încheiate. Potrivit premierului interimar, există deja o formă a documentului care ar putea sta la baza acestui acord. „Discuțiile cu domnul Luca Niculescu au fost practic încheiate. Avem o formă a acestui posibil acord”, a afirmat liderul PNL.

Documentul ar urma să includă mai multe angajamente referitoare la politica fiscală, gestionarea cheltuielilor publice și direcțiile economice ale guvernării. Printre condițiile menționate de Bolojan se numără respectarea țintei de deficit bugetar, evitarea unor cheltuieli suplimentare care nu sunt susținute de venituri certe, menținerea angajamentelor asumate de România și continuarea investițiilor.

Premierul interimar a subliniat că introducerea unor cheltuieli fără surse sigure de finanțare ar putea anula efectele eforturilor depuse în perioada precedentă pentru echilibrarea situației bugetare.

„Respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe, pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat și toate eforturile pe care le-au făcut românii în această perioadă înseamnă că s-au făcut degeaba. Respectarea angajamentelor noastre, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului. Acestea sunt elementele”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a făcut o distincție între un eventual vot pentru învestirea Cabinetului Niculescu și participarea PNL la guvernare. Potrivit acestuia, susținerea instalării noului Executiv nu ar reprezenta un acord politic pentru intrarea liberalilor în coaliție.

„Se precizează cât se poate de clar că PNL este un partid care intră în opoziție, că este un vot care nu e un acord politic, e doar un acord de instalare”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a indicat adoptarea bugetului pentru anul 2027 drept un reper important pentru înțelegerea discutată cu Luca Niculescu. În estimarea sa, perioada critică pentru respectarea angajamentelor ar urma să se întindă până în ianuarie-februarie anul viitor.

Trecerea în opoziție ar presupune, potrivit declarațiilor sale, susținerea măsurilor pe care PNL le consideră benefice, fără blocarea inițiativelor guvernamentale doar din motive politice. În același timp, liberalii ar urma să critice deciziile pe care le consideră greșite, în special pe cele referitoare la utilizarea banilor publici.