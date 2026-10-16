„O bombă cu ceas” și o listă „catastrofă” cu miniștri PSD. Revolta liberalilor înaintea votului pentru guvernul Niculescu

Tensiunile cresc în PNL înaintea ședinței decisive în care liberalii vor stabili dacă susțin învestirea guvernului condus de Luca Niculescu. Mai mulți membri ai partidului contestă formula propusă pentru viitorul executiv și cer conducerii să nu acorde votul de încredere unui cabinet în care reprezentanții PSD sunt majoritari.

Disputa vizează atât componența echipei guvernamentale, cât și propunerile social-democraților pentru ocuparea unor portofolii ministeriale. Înaintea deciziei oficiale a conducerii liberale, mai mulți parlamentari și reprezentanți ai PNL și-au exprimat public nemulțumirea față de lista miniștrilor propuși.

Ilie Bolojan a reacționat joi la criticile formulate de colegii săi în legătură cu posibilitatea ca liberalii să voteze pentru învestirea cabinetului Luca Niculescu. Premierul interimar a susținut că interesele României trebuie să primeze în raport cu eventualele costuri politice sau personale generate de această decizie.

„Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, a explicat președintele PNL.

Voturile liberalilor sunt indispensabile pentru învestirea cabinetului Luca Niculescu la ședința din Parlament programată marți, 20 octombrie. Decizia partidului urmează să fie luată sâmbătă, la reuniunea Biroului Politic Național (BPN), însă pozițiile exprimate înaintea acesteia indică existența unor divergențe privind susținerea viitorului guvern.

Deputatul Dragoș Ciobotaru, liderul PNL Vrancea, a anunțat că nu va vota pentru învestirea unui cabinet pe care îl descrie drept „mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal”. Afirmația face referire la social-democratul Marian Neacșu.

Liberalul a susținut că asumarea responsabilității politice nu presupune acceptarea oricărui compromis și a criticat formula guvernamentală propusă. Acesta a transmis că decizia privind votul trebuie să țină cont de principiile partidului și de responsabilitatea pentru declanșarea crizei politice.

„PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele. A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză”, a scris Dragoș Ciobotaru, într-o postare pe Facebook.

Liderul PNL Vrancea a precizat că, cel mai probabil, nu va fi prezent în Parlament la votul pentru învestirea cabinetului Niculescu. El a explicat că, deși va respecta hotărârea pe care partidul ar putea să o adopte, nu intenționează să participe la vot pentru a se pronunța împotriva guvernului.

„Din tot acest guvern tehnocrat, după o săptămână de negocieri, ne-am trezit cu un guvern PSD, de fapt. Eu nu am fost votat de alegătorii PNL să votez un guvern PSD. Noi am votat un guvern din care făcea parte și PNL. Dacă PNL va hotărî mâine (sâmbătă) să susțină guvernul Luca Niculescu, cu siguranță nu voi încălca această decizie și nu voi merge în parlament să votez împotrivă, dar 99% nu voi fi prezent”, a declarat deputatul, potrivit Antena 3.

Critici la adresa componenței viitorului cabinet a formulat și deputatul liberal Adrian Cozma. Acesta a catalogat propunerile PSD drept o listă „catastrofă”, amintind că parlamentarii PNL acceptaseră, în principiu, posibilitatea de a susține învestirea guvernului Niculescu înainte de a vedea componența echipei guvernamentale.

Potrivit lui Cozma, discuțiile purtate anterior în grupurile parlamentare reunite au avut ca rezultat o decizie intermediară, de principiu, privind disponibilitatea liberalilor de a vota un nou guvern pentru depășirea crizei politice. Deputatul susține însă că lista prezentată ulterior de social-democrați a schimbat datele discuției.

„A fost într-adevăr o dezbatere și o decizie intermediară de principiu la grupurile reunite din parlament, unde am zis că avem deschiderea să votăm un guvern, dar nimeni nu a văzut lista catastrofă prezentată de PSD. Domnul Manole, din avionul Mykonos, de unde ne făcea cu mâna, credeți că ne poate face ceva? Eu nu sunt de acord cu această listă de miniștri catastrofală, prezentată de PSD tendențios. Este o înjurătură la adresa PNL să vii cu miniștri din guvernul pe care l-ai da jos. Mă voi exprima mâine în ședința BPN. Vă spun că nu sunt de acord cu lista asta”, a declarat Adrian Cozma.

Deputatul urmează să își prezinte poziția la ședința Biroului Politic Național, unde conducerea PNL va decide dacă partidul susține sau nu învestirea executivului. Criticile sale se concentrează asupra revenirii unor miniștri din guvernul anterior și asupra ponderii pe care PSD o are în noua formulă guvernamentală.

Nemulțumirile au fost exprimate și de prefectul județului Arad, liberalul Mihai Pașca. Acesta i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să respingă actuala formulă de guvernare, criticând la rândul său lista miniștrilor propuși de social-democrați.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Pașca a susținut că liberalii ar trebui fie să permită învestirea guvernului fără voturile lor, fie să îi solicite președintelui Nicușor Dan să propună o altă variantă de executiv. Mesajul său se înscrie în seria criticilor formulate de membri ai PNL înaintea deciziei privind votul din Parlament.

Prefectul a făcut apel la colegii săi de partid și la liderii care urmează să stabilească poziția formațiunii, cerându-le să nu susțină actuala componență a guvernului. El a criticat și discuțiile privind posibilitatea alegerilor anticipate, pe care le-a asociat cu negocierile politice din ultimele luni.

„Fac apel la toți colegii mei liberali, la liderii noștri care se vor găsi în aceste zile în poziția să hotărască acordarea votului pentru acest guvern și în primul rând la președintele Ilie Bolojan să denunțe cacealmaua alegerilor anticipate fluturată de președinte și să nu susțină această formulă de guvern. Revolta în acest moment e mare, atât în PNL, cât și în zona susținătorilor noștri care nu pot accepta ca acesta să fie rezultatul a jumătate de an de mizerie politică și zoaie produse de PSD”, a transmis prefectul de Arad.

Pozițiile exprimate de Dragoș Ciobotaru, Adrian Cozma și Mihai Pașca arată că susținerea guvernului Luca Niculescu este contestată de mai mulți reprezentanți ai liberalilor. Principalele obiecții vizează numărul miniștrilor PSD, revenirea unor membri ai fostului executiv și modul în care au fost distribuite responsabilitățile în noua structură guvernamentală.

Deputatul PNL Octavian Oprea a contestat, la rândul său, modul în care a fost organizată responsabilitatea pentru digitalizare în viitorul guvern. Liberalul a afirmat că, deși premierul desemnat prezentase acest domeniu drept unul dintre pilonii programului său, atribuțiile au fost repartizate în așa fel încât digitalizarea să intre în portofoliul lui Daniel Zamfir, alături de economie, antreprenoriat și turism.

Oprea a criticat această soluție într-o postare pe Facebook, susținând că structura propusă nu corespunde importanței atribuite anterior digitalizării în programul de guvernare. Deputatul și-a exprimat nemulțumirea față de distribuirea domeniului între responsabilități ministeriale diferite.

„Ce am primit în schimb? O bombă cu ceas. Digitalizarea intră în portofoliul lui Daniel Zamfir, la pachet cu economia, antreprenoriatul și turismul.Un politician PSD a cărui legătură cu digitalizarea se oprește, probabil, la faptul că folosește un smartphone. Pentru toți cei care au muncit în ultimii ani, atât cât le-a permis sistemul, ca oamenii să aibă mai puține drumuri la ghișeu, numirea asta este un afront. Și un semn clar că digitalizarea nu a contat când s-a alcătuit cabinetul”, a scris Octavian Oprea, pe Facebook.

Printre problemele semnalate de Octavian Oprea se numără lipsa unor ținte clare pentru trecerea serviciilor publice în mediul online. Deputatul a criticat și absența unor măsuri referitoare la comunicații, precum și eliminarea obiectivului potrivit căruia jumătate dintre serviciile publice ar trebui să fie complet online până în 2028.

O altă obiecție privește propunerea de creare a unui nou portal unic pentru servicii publice. Liberalul a atras atenția că portalul ROePAS există deja și a contestat oportunitatea lansării unei noi platforme, în condițiile în care infrastructura menționată este deja disponibilă.

Oprea a criticat, de asemenea, reducerea angajărilor de specialiști tehnici în administrația publică. Acesta a inclus măsura printre aspectele problematice ale capitolului dedicat digitalizării, alături de distribuirea atribuțiilor între mai multe structuri și de lipsa unor precizări privind resursele alocate.

Toate aceste obiecții au fost formulate înaintea ședinței BPN în care liberalii urmează să stabilească poziția oficială privind învestirea cabinetului Luca Niculescu. Decizia va fi luată pe fondul divergențelor legate de lista miniștrilor propuși de PSD și de organizarea unor domenii considerate prioritare de reprezentanții PNL.