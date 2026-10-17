PNL Iași refuză să susțină Guvernul Luca Niculescu: România nu poate ieşi din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD

Biroul Politic Județean al PNL Iași a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia a fost luată în urma consultării structurii de conducere a organizației județene, liberalii ieșeni considerând că viitorul Cabinet ar fi controlat și dominat majoritar de Partidul Social Democrat (PSD).

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de PNL Iași, organizația consideră că România nu poate depăși actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD. Liberalii ieșeni susțin că social-democrații poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele și instabilitatea din ultimele luni.

PNL Iași apreciază că o asemenea formulă de guvernare nu reprezintă o soluție credibilă pentru România și riscă să prelungească o criză politică și instituțională care afectează grav economia, încrederea investitorilor, stabilitatea financiară și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele europene.

„Decizia exprimă poziţia fermă şi unitară a liberalilor ieşeni, care consideră că România nu poate ieşi din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid care poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele şi instabilitatea din ultimele luni”, a transmis PNL Iaşi.

Organizația județeană consideră că însăși componența propusă a viitorului Cabinet reprezintă un motiv fundamental pentru care acesta nu poate fi susținut.

PNL Iași invocă probleme de integritate și credibilitate în cazul unei persoane condamnate penal, propusă la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale. Liberalii contestă, de asemenea, mai multe nominalizări din viitorul Executiv.

Printre acestea se numără Florin Manole, căruia liberalii ieșeni îi impută blocarea reformei salarizării unitare și controversa legată de zborurile către Mykonos. Un alt nume criticat este Daniel Zamfir, despre care organizația afirmă că este cunoscut pentru atacurile politice agresive.

Liberalii ieșeni îl contestă și pe Alexandru Rogobete, căruia îi impută întârzieri și blocaje în proiectele de infrastructură spitalicească. În acest context, organizația menționează situația Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iași și pierderea a două treimi dintre spitalele construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În opinia PNL Iași, aceste nominalizări ridică întrebări serioase privind competența, responsabilitatea în administrarea banului public, respectarea legii și capacitatea reală a viitorilor miniștri de a conduce reformele necesare României.

Organizația consideră că un vot de încredere pentru Cabinet nu poate fi solicitat fără garanții credibile privind integritatea și performanța persoanelor care urmează să administreze resursele și instituțiile statului.

„Prezenţa unei persoane condamnate penal la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale ridică probleme grave de integritate şi credibilitate. La aceasta se adaugă nominalizări profund controversate: Florin Manole, căruia îi este imputată blocarea reformei salarizării unitare, zborurile Mykonos; Daniel Zamfir, cunoscut pentru atacurile sale politice agresive, discursul calomnios şi poziţionările radicale; Alexandru Rogobete, căruia îi sunt imputate întârzierile şi blocajele din proiectele de infrastructură spitalicească, inclusiv situaţia Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iaşi şi pierderea a 2/3 din spitalele construite prin PNRR. Aceste nominalizări ridică întrebări serioase privind competenţa, responsabilitatea în administrarea banului public, respectul faţă de lege şi capacitatea reală de a conduce reformele de care România are nevoie. Nu se poate pretinde un vot de încredere pentru un Cabinet fără a oferi garanţii credibile privind integritatea şi performanţa celor care urmează să administreze resursele şi instituţiile statului”, a transmis liberalii ieşeni.

Liberalii ieșeni consideră că orice acord politic încheiat cu premierul desemnat Luca Niculescu ar echivala, în realitate, cu acordarea unui cec în alb PSD.

Argumentul organizației este că premierul desemnat nu are un partid propriu și nici o bază parlamentară independentă. Din acest motiv, PNL Iași apreciază că posibilitatea acestuia de a impune disciplina guvernamentală și de a controla deciziile miniștrilor susținuți de PSD tinde spre zero.

Potrivit liberalilor ieșeni, nicio înțelegere personală și nicio promisiune politică nu pot înlocui garanțiile instituționale necesare pentru a împiedica viitorul Guvern să devină un instrument pentru noi abuzuri, cheltuieli clientelare și decizii contrare interesului public.

Organizația atribuie PSD o responsabilitate politică esențială pentru prăbușirea formulei proeuropene de guvernare, pe fondul unor acțiuni pe care le consideră convergente cu cele ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). În opinia PNL Iași, aceste acțiuni au contribuit la agravarea unuia dintre cele mai severe blocaje politice din ultimii 37 de ani.

Liberalii consideră că acordarea controlului efectiv asupra guvernării către PSD, sub autoritatea unui premier fără susținere politică proprie, ar însemna legitimarea mecanismului care a produs criza. Din acest motiv, organizația respinge un asemenea acord.

„Premierul desemnat nu dispune de un partid propriu şi nici de o bază parlamentară independentă, astfel încât capacitatea sa de a impune disciplina guvernamentală şi de a controla deciziile miniştrilor susţinuţi de PSD tinde spre zero. Nicio înţelegere personală şi nicio promisiune politică nu pot substitui garanţiile instituţionale că viitorul Guvern nu

va deveni instrumentul unor noi abuzuri, cheltuieli clientelare şi decizii contrare interesului public. Din perspectiva PNL Iaşi, PSD poartă o responsabilitate politică esenţială pentru prăbuşirea formulei proeuropene de guvernare, prin acţiuni convergente cu AUR, şi pentru agravarea unuia dintre cele mai severe blocaje politice din ultimii 37 de ani. A oferi acum

PSD controlul efectiv asupra guvernării, sub acoperirea unui premier fără susţinere politică proprie, ar însemna legitimarea tocmai a mecanismului care a produs criza. Un asemenea acord este inacceptabil”, a subliniat PNL Iaşi.

Președintele PNL Iași și vicepreședintele partidului, Alexandru Muraru, a precizat că decizia organizației județene este unanimă, fermă și fără echivoc. Liberalii ieșeni nu vor susține învestirea unui Guvern dependent de PSD.

Muraru consideră că social-democrații nu pot pretinde că reprezintă soluția pentru România după ce au contribuit decisiv la actuala criză politică. În evaluarea sa, PSD a blocat soluții de guvernare, a alimentat instabilitatea și a transformat negocierile politice într-un instrument de șantaj și de conservare a puterii.

„Nu putem accepta ca partidul care a contribuit decisiv la actuala criză politică să se prezinte astăzi drept salvatorul României. PSD a blocat soluţii de guvernare, a alimentat instabilitatea şi a transformat negocierile politice într-un instrument de şantaj şi conservare a puterii. România are nevoie de un Guvern reformist, proeuropean, capabil să restabilească disciplina bugetară, să accelereze reformele şi să ofere stabilitate. Nu are nevoie de un Guvern construit pentru a satisface interesele PSD şi pentru a perpetua un sistem politic care a compromis încrederea cetăţenilor. PNL nu poate fi folosit pentru legitimarea unei asemenea formule politice. Nu putem accepta ca, după ce PSD a contribuit la demolarea unei formule de guvernare proeuropene, inclusiv prin asocierea politică cu AUR, acelaşi partid să pretindă acum controlul asupra Guvernului şi să ceară liberalilor să îi garanteze supravieţuirea parlamentară”, a afirmat Muraru.

Alexandru Muraru a mai declarat că România nu poate fi guvernată pe baza unor garanții personale care nu sunt susținute de mecanisme reale de control politic.

Potrivit președintelui PNL Iași, actuala criză nu poate fi rezolvată prin compromisuri care sacrifică direcția reformistă a țării. România are nevoie de claritate, responsabilitate și legitimitate democratică, nu de aranjamente politice de culise. În acest context, organizația ieșeană își menține sprijinul pentru direcția politică reprezentată de Ilie Bolojan.

„Considerăm că actuala criză nu poate fi rezolvată prin compromisuri care sacrifică direcţia reformistă a ţării. România are nevoie de claritate, responsabilitate şi legitimitate democratică, nu de aranjamente politice de culise. Susţinem în continuare direcţia politică şi reformistă reprezentată de Ilie Bolojan şi considerăm că PNL trebuie să rămână

consecvent angajamentelor sale faţă de români. Nu putem construi credibilitate politică prin renunţarea la propriile principii. PNL trebuie să rămână un partid al reformelor şi al responsabilităţii, nu o anexă parlamentară a PSD”, a transmis preşedintele PNL Iaşi.

Liberalii ieșeni consideră că soluția legitimă pentru depășirea blocajului politic este constituirea unei majorități reformiste credibile. În absența unei asemenea majorități, organizația susține întoarcerea la votul cetățenilor prin organizarea de alegeri anticipate.

Decizia PNL Iași vine înaintea reuniunii Biroului Politic Național al partidului, programată sâmbătă. Conducerea națională a PNL urmează să stabilească poziția finală a formațiunii în privința votului din Parlament pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Poziția exprimată în unanimitate de organizația ieșeană adaugă un nou element dezbaterii interne din PNL privind susținerea viitorului Executiv și relația politică dintre liberali și PSD.